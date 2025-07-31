We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG StanbyME2 รุ่น 27LX6TDGA |Super Portable Screen | Motion Art
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Super Portable Screen แขวน วางได้ มีแบตเตอรี่ในตัว
- Motion Art Screen ถ่ายทอดงานศิลป์ตามสไตล์ของคุณ
- Big Tablet Screen จอสัมผัสได้ฉลาดด้วย webOS
- α8 AI Processor ยกระดับภาพ QHD จำลองเสียง 9.1.2ch
- Dolby Vision & Atmos ภาพและเสียงดังโรงภาพยนตร์
- Hands free voice recognition สั่งงานได้ด้วยเสียง
หน้าจอพกพาสุดล้ำ
แขวน หรือถอดออก
สำรวจวิธีที่แตกต่างในการเพลิดเพลินกับคอนเทนต์และแสดงออกถึงสไตล์ของคุณ หมุนหน้าจอไปมาด้วยขาตั้งที่ปรับได้ ถอดออกและแขวน หรือใช้งานเหมือนแท็บเล็ตด้วยเคสแบบโฟลิโอ
*หน้าจอจะชาร์จอัตโนมัติเมื่อคุณเสียบสายไฟเข้ากับแท่นวางและติดตั้งหน้าจอเข้ากับขาตั้ง
*ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้น
*อย่ากลิ้งหรือลากผลิตภัณฑ์ออกไปข้างนอก เพราะอาจทำให้ด้านล่างเสียหายได้
*ช่วงการปรับมุมหน้าจอ: การหมุน (±90), การเอียง (±25), การบิดตัว (±90)
*ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังจาก LG ที่ให้มาเท่านั้น ระหว่างการติดตั้ง ควรพิจารณาวัสดุผนังด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเอียงหรือการตก โปรดอ่านคู่มือที่ให้มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
*โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งบนผนัง ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้
เพลิดเพลินกับแบตเตอรี่ในตัวที่ใช้งานได้ยาวนาน
ถอดหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของ LG StanbyME 2 ออก แล้วรับชมคอนเทนต์ได้นานขึ้น พกพาหน้าจอไปได้ทุกที่ พลังแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ชาร์จเพียงครั้งเดียว เล่นเพลงแบบไร้สายได้นานถึง 4 ชั่วโมง
*ใช้งานแบบไร้สายได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานพร้อมแบตเตอรี่ในตัว อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ต้องใช้กำลังไฟอย่างน้อย 65 วัตต์สำหรับการชาร์จ อุปกรณ์ต้องรองรับ USB PD
*หน้าจออาจเป็นรอยหากพกพาโดยไม่มีเคสแบบฝาพับ ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายจากการตกหล่น อุปกรณ์นี้ไม่กันน้ำหรือฝุ่น การตากแดดเป็นเวลานานอาจทำให้หน้าจอเปลี่ยนสีหรือมีปัญหา
*รองรับ USB 2.0, USB-C DP และ DP ALT
*สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ พอร์ต USB-C ของอุปกรณ์นั้นต้องรองรับ DP ALT
*MacOS และ iOS รองรับเฉพาะการมิเรอร์และการชาร์จ
*ไม่รองรับหูฟังและชุดหูฟัง USB-C
หน้าจอโมชั่นอาร์ต
Mood Maker ปลุกพลังแห่งอารมณ์ผ่านงานศิลปะ
แสดงออกถึงสไตล์และรสนิยมของคุณด้วยงานศิลปะผ่านคอนเทนต์และธีมต่างๆ เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ เครื่องเล่นแผ่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย โชว์ภาพโปรดของคุณด้วยหน้าจอที่ใช้งานได้เหมือนกรอบรูปดิจิทัล
*ขอแนะนำให้ใช้ขาแขวนติดผนังที่ LG จัดเตรียมไว้ให้ ควรคำนึงถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เมื่อติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเอียงหรือการตกหล่น
หน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่
มาร่วมวาดเพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นงานศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ และแสดงผลงานชิ้นเอกของคุณผ่าน Always On Display
*ไม่มีปากกาสัมผัสแถมมา ไม่มีปากกาสัมผัสเฉพาะสำหรับ StanbyME 2
*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับปากกาสัมผัสจากผู้ผลิตรายอื่นได้ก่อนซื้อ
*ความพร้อมให้บริการของแอปอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค แอปบางตัวอาจต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
สนุกกับเกมกระดานด้วยกัน
สนุกกับเกมต่างๆ เช่น เกมความจำ, เกมลูกแก้วล้านลูก, เกมจับผิดภาพ, หมากรุก และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ไม่มีสมาร์ทโฟน เล่นได้โดยตรงบนหน้าจอสัมผัส และเพลิดเพลินกับความสนุกสนานแบบสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ
*ความพร้อมให้บริการของแอปอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค แอปบางตัวอาจจำเป็นต้องสมัครสมาชิก
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยพอร์ต HDMI และ USB
เชื่อมต่อหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่จอภาพ แล็ปท็อป กล่องรับสัญญาณ IPTV อุปกรณ์พกพา เครื่องเล่นเกม และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านพอร์ต USB และ HDMI ในตัว
*สาย HDMI และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ควรซื้อแยกต่างหาก
*Smart Cam จำหน่ายแยกต่างหาก
การมิเรอร์และ OTT เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ราบรื่น
เข้าถึงคอนเทนต์และบริการสตรีมมิ่งที่คุณชื่นชอบได้แม้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้แอป OTT ในตัว หรือมิเรอร์และสตรีมจาก iOS และ Android ด้วย AirPlay และรองรับ Google Cast
*ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน (Wi-Fi)
*บริการ OTT อาจต้องสมัครสมาชิกและซื้อแยกต่างหาก
*LG StanbyME 2 เป็นจอแสดงผลที่ทำงานบน LG webOS แม้จะมีความสะดวกในการพกพาเช่นเดียวกับแท็บเล็ต แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับทีวี
การรู้จำเสียงจากระยะไกล
StandbyME 2 สามารถรู้จำเสียงของคุณได้แม้จากระยะไกล เพียงแค่พูดว่า "Hi LG" เครื่องจะเริ่มฟังคำขอของคุณจากระยะไกล
*คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจดจำเสียงโดยตรงของผลิตภัณฑ์และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล
*ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะการจดจำเสียงที่มีประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง เสียงพื้นหลัง และสภาพการใช้งาน
รีโมทแบบแม่เหล็ก หยิบและจัดเก็บง่าย
ควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของคุณด้วยรีโมทที่สะดวกสบาย แม่เหล็กจะติดด้านข้างของหน้าจอและฝาพับ ทำให้หยิบและจัดเก็บได้ง่าย
อัปเกรดใหม่นาน 5 ปีด้วยโปรแกรม webOS Re:New ที่ได้รับรางวัล
อัปเดตระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รับการอัปเกรดเต็มรูปแบบและเพลิดเพลินกับฟีเจอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ StanbyME 2 ของคุณ
*โปรแกรม webOS Re:New มีผลกับ LG StanbyME 2
*โปรแกรม webOS Re:New รองรับการอัปเกรดทั้งหมดสี่ครั้งตลอดระยะเวลาห้าปี โดยเกณฑ์การอัปเกรดคือ webOS เวอร์ชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และกำหนดการอัปเกรดจะแตกต่างกันไปตั้งแต่สิ้นเดือนจนถึงต้นปี
*การอัปเดตและกำหนดการสำหรับฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*เมื่อเปรียบเทียบกับ Smart TV ระดับเริ่มต้นปีเดียวกันที่ใช้โปรเซสเซอร์ Alpha 7 AI Gen8 โดยอิงจากการเปรียบเทียบสเปกภายใน
ระบบควบคุมความสว่างด้วย AI ปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะกับทุกสภาพแสง
รับการตั้งค่าความสว่างที่เหมาะสมที่สุด AI ตอบสนองต่อแสงโดยรอบในพื้นที่ของคุณ และกำหนดค่าและปรับหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ
*ทีวี LG มีระบบ AI Brightness Control ยกเว้นรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์วัดแสง
AI Sound Pro ช่วยปรับแต่งเสียงภาพยนตร์ให้สมบูรณ์แบบ
*ต้องเปิดใช้งาน AI Clear Sound ผ่านเมนูโหมดเสียง
*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการฟัง
*อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค กล้องอัจฉริยะและลำโพงจำหน่ายแยกต่างหาก โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่รวมอยู่ในแพ็คเกจก่อนซื้อ
*ภาพด้านบนในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
*ภาพทั้งหมดด้านบนเป็นภาพจำลอง
*ความพร้อมให้บริการแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและประเทศ
*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม
