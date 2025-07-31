Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG StanbyME2 รุ่น 27LX6TDGA |Super Portable Screen | Motion Art

LG StanbyME2 รุ่น 27LX6TDGA |Super Portable Screen | Motion Art

LG StanbyME2 รุ่น 27LX6TDGA |Super Portable Screen | Motion Art

27LX6TDGA
หน้าจอ LG StanbyME 2 จัดแสดงอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ทันสมัย มี StanbyME 2 วางอยู่บนขาตั้ง โดยเครื่องหนึ่งแขวนบนผนัง และอีกเครื่องหนึ่งวางพิงไว้บนโต๊ะโดยใช้ฝาพับ 27LX6TDGA
ภาพคนกำลังพับหน้าจอ LG StanbyME 2 ไว้บนขาตั้งทีวี ข้อความอธิบายว่า Super Portable Screen สามารถเล่นแบบไร้สายได้นานถึง 4 ชั่วโมง และรองรับ USB-C
หน้าจอ LG StanbyME 2 แขวนอยู่บนผนังเพื่อจัดแสดง Motion Art Screen ขณะใช้งาน Mood Maker มีงานศิลปะจัดแสดงอยู่ แสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปใช้ตกแต่งพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีสไตล์
LG StanbyME 2 วางอยู่บนโต๊ะ มีการใช้งาน Let's Draw อยู่ ภาพคนกำลังสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เพียงนิ้วและหน้าจอสัมผัส ข้อความพูดถึงการใช้หน้าจอเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลและแสดงผลงานศิลปะผ่าน Always On Display
ภาพกลุ่มเพื่อนกำลังเล่นเกมกระดานบน LG StanbyME 2 บนโต๊ะ มีหน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่แสดงอยู่ ข้อความพูดถึงการเล่นบนหน้าจอสัมผัสโดยตรง
LG StanbyME 2 ภาพมือที่โต้ตอบกับหน้าจอสัมผัส แสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใช้งาน ข้อความกล่าวถึงความสามารถในการเชื่อมต่อหน้าจอของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โลโก้ iF Design Award 2025 ผู้ชนะรางวัลการออกแบบ
เด็กหญิงคนหนึ่งกับลูกสุนัขกำลังดูรายการทีวีบน LG StanbyME 2 ฝาพับถูกใช้งานและหน้าจอถูกตั้งขึ้นเหมือนแท็บเล็ต
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Super Portable Screen แขวน วางได้ มีแบตเตอรี่ในตัว
  • Motion Art Screen ถ่ายทอดงานศิลป์ตามสไตล์ของคุณ
  • Big Tablet Screen จอสัมผัสได้ฉลาดด้วย webOS
  • α8 AI Processor ยกระดับภาพ QHD จำลองเสียง 9.1.2ch
  • Dolby Vision & Atmos ภาพและเสียงดังโรงภาพยนตร์
  • Hands free voice recognition สั่งงานได้ด้วยเสียง
เพิ่มเติม
IF Design Award logo.

iF Design Award - Winner

StanbyME 2

LG StanbyME 2
เปิดโลกของคุณให้กว้างขึ้น

หน้าจอพกพาสุดล้ำหน้าจอโมชั่นอาร์ตหน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่

หน้าจอพกพาสุดล้ำ

แขวน หรือถอดออก

สำรวจวิธีที่แตกต่างในการเพลิดเพลินกับคอนเทนต์และแสดงออกถึงสไตล์ของคุณ หมุนหน้าจอไปมาด้วยขาตั้งที่ปรับได้ ถอดออกและแขวน หรือใช้งานเหมือนแท็บเล็ตด้วยเคสแบบโฟลิโอ

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ระเบียงนอกบ้านของเธอ รับชมเนื้อหาบน LG StanbyME 2 บนขาตั้งแบบปรับหมุนได้
พื้นที่ใช้สอยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานและเพลิดเพลินกับหน้าจอ LG StanbyME 2 ที่แตกต่างกันไป บางพื้นที่แสดงหน้าจอตั้งขึ้นเหมือนแท็บเล็ตโดยใช้ฝาพับ ส่วนบางพื้นที่แสดงหน้าจอแขวนผนังเพื่อเสริมดีไซน์ภายในให้ดูมีสไตล์ บางพื้นที่แสดงวิธีการติดตั้งหน้าจอบนขาตั้งทีวีแบบม้วนและปรับได้อย่างง่ายดาย

*หน้าจอจะชาร์จอัตโนมัติเมื่อคุณเสียบสายไฟเข้ากับแท่นวางและติดตั้งหน้าจอเข้ากับขาตั้ง

*ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้น

*อย่ากลิ้งหรือลากผลิตภัณฑ์ออกไปข้างนอก เพราะอาจทำให้ด้านล่างเสียหายได้

*ช่วงการปรับมุมหน้าจอ: การหมุน (±90), การเอียง (±25), การบิดตัว (±90)

*ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังจาก LG ที่ให้มาเท่านั้น ระหว่างการติดตั้ง ควรพิจารณาวัสดุผนังด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเอียงหรือการตก โปรดอ่านคู่มือที่ให้มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

*โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งบนผนัง ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้

เพลิดเพลินกับแบตเตอรี่ในตัวที่ใช้งานได้ยาวนาน

ถอดหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของ LG StanbyME 2 ออก แล้วรับชมคอนเทนต์ได้นานขึ้น พกพาหน้าจอไปได้ทุกที่ พลังแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ชาร์จเพียงครั้งเดียว เล่นเพลงแบบไร้สายได้นานถึง 4 ชั่วโมง

ภาพระยะใกล้ของหน้าจอ StanbyME 2 ที่กำลังแยกออก โดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่พกพาพร้อมฝาปิดแบบโฟลิโอและสายคล้อง

*ใช้งานแบบไร้สายได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานพร้อมแบตเตอรี่ในตัว อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ต้องใช้กำลังไฟอย่างน้อย 65 วัตต์สำหรับการชาร์จ อุปกรณ์ต้องรองรับ USB PD

*หน้าจออาจเป็นรอยหากพกพาโดยไม่มีเคสแบบฝาพับ ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายจากการตกหล่น อุปกรณ์นี้ไม่กันน้ำหรือฝุ่น การตากแดดเป็นเวลานานอาจทำให้หน้าจอเปลี่ยนสีหรือมีปัญหา

ภาพระยะใกล้ของสาย USB-C ที่เชื่อมต่อกับ StanbyME 2

ตอนนี้มาพร้อมพอร์ต USB-C เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น

สะดวกยิ่งขึ้น ชาร์จและเชื่อมต่อหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยพอร์ต USB-C ใหม่

*รองรับ USB 2.0, USB-C DP และ DP ALT

*สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ พอร์ต USB-C ของอุปกรณ์นั้นต้องรองรับ DP ALT

*MacOS และ iOS รองรับเฉพาะการมิเรอร์และการชาร์จ

*ไม่รองรับหูฟังและชุดหูฟัง USB-C

หน้าจอโมชั่นอาร์ต

Mood Maker ปลุกพลังแห่งอารมณ์ผ่านงานศิลปะ

แสดงออกถึงสไตล์และรสนิยมของคุณด้วยงานศิลปะผ่านคอนเทนต์และธีมต่างๆ เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ เครื่องเล่นแผ่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย โชว์ภาพโปรดของคุณด้วยหน้าจอที่ใช้งานได้เหมือนกรอบรูปดิจิทัล

พื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างด้วยหน้าจอ LG StanbyME 2 บนผนัง เนื้อหาโปสเตอร์ศิลปะอยู่บนหน้าจอ

*ขอแนะนำให้ใช้ขาแขวนติดผนังที่ LG จัดเตรียมไว้ให้ ควรคำนึงถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เมื่อติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเอียงหรือการตกหล่น

โลโก้ iF Design Award 2025 ผู้ชนะรางวัลการออกแบบ

ดีไซน์ล้ำสมัยที่ได้รับรางวัล

ค้นพบ StanbyME 2 จอแสดงภาพกรอบศิลปะที่ได้รับรางวัล โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน

หน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่

มาร่วมวาดเพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นงานศิลปะ

สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ และแสดงผลงานชิ้นเอกของคุณผ่าน Always On Display

แบบจำลองการวาดบนหน้าจอของ StanbyME 2

*ไม่มีปากกาสัมผัสแถมมา ไม่มีปากกาสัมผัสเฉพาะสำหรับ StanbyME 2

*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับปากกาสัมผัสจากผู้ผลิตรายอื่นได้ก่อนซื้อ

StandbyME 2 พร้อมหน้าจอสัมผัสสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้

หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ

หน้าจอสัมผัสขนาด 27 นิ้วในตัวช่วยให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบ วาดภาพ สำรวจเนื้อหาการศึกษา เล่นเกม และถ่ายทอดไอเดียของคุณให้เป็นจริงได้ด้วยการสัมผัส

*ความพร้อมให้บริการของแอปอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค แอปบางตัวอาจต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก

สนุกกับเกมกระดานด้วยกัน

สนุกกับเกมต่างๆ เช่น เกมความจำ, เกมลูกแก้วล้านลูก, เกมจับผิดภาพ, หมากรุก และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ไม่มีสมาร์ทโฟน เล่นได้โดยตรงบนหน้าจอสัมผัส และเพลิดเพลินกับความสนุกสนานแบบสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ

*ความพร้อมให้บริการของแอปอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค แอปบางตัวอาจจำเป็นต้องสมัครสมาชิก

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยพอร์ต HDMI และ USB

เชื่อมต่อหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่จอภาพ แล็ปท็อป กล่องรับสัญญาณ IPTV อุปกรณ์พกพา เครื่องเล่นเกม และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านพอร์ต USB และ HDMI ในตัว

*สาย HDMI และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ควรซื้อแยกต่างหาก

ภาพผู้หญิงในท่าโยคะสะท้อนบนหน้าจอ StanbyME 2

Smart Cam สำหรับการออกกำลังกาย วิดีโอคอล และอื่นๆ อีกมากมาย

เชื่อมต่อ Smart Cam เข้ากับหน้าจอสัมผัสแบบพกพาและเพลิดเพลินกับฟีเจอร์วิดีโอเพิ่มเติม ใช้กล้องสำหรับวิดีโอคอล ใช้ขณะออกกำลังกายเพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคุณกับวิดีโอออกกำลังกาย

*Smart Cam จำหน่ายแยกต่างหาก

การมิเรอร์และ OTT เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ราบรื่น

เข้าถึงคอนเทนต์และบริการสตรีมมิ่งที่คุณชื่นชอบได้แม้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้แอป OTT ในตัว หรือมิเรอร์และสตรีมจาก iOS และ Android ด้วย AirPlay และรองรับ Google Cast

*ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน (Wi-Fi)

*บริการ OTT อาจต้องสมัครสมาชิกและซื้อแยกต่างหาก

*LG StanbyME 2 เป็นจอแสดงผลที่ทำงานบน LG webOS แม้จะมีความสะดวกในการพกพาเช่นเดียวกับแท็บเล็ต แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับทีวี

การรู้จำเสียงจากระยะไกล

StandbyME 2 สามารถรู้จำเสียงของคุณได้แม้จากระยะไกล เพียงแค่พูดว่า "Hi LG" เครื่องจะเริ่มฟังคำขอของคุณจากระยะไกล

*คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจดจำเสียงโดยตรงของผลิตภัณฑ์และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล

*ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะการจดจำเสียงที่มีประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง เสียงพื้นหลัง และสภาพการใช้งาน

รีโมทแบบแม่เหล็ก หยิบและจัดเก็บง่าย

ควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบพกพาของคุณด้วยรีโมทที่สะดวกสบาย แม่เหล็กจะติดด้านข้างของหน้าจอและฝาพับ ทำให้หยิบและจัดเก็บได้ง่าย

อัปเกรดใหม่นาน 5 ปีด้วยโปรแกรม webOS Re:New ที่ได้รับรางวัล

อัปเดตระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รับการอัปเกรดเต็มรูปแบบและเพลิดเพลินกับฟีเจอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ StanbyME 2 ของคุณ

*โปรแกรม webOS Re:New มีผลกับ LG StanbyME 2

*โปรแกรม webOS Re:New รองรับการอัปเกรดทั้งหมดสี่ครั้งตลอดระยะเวลาห้าปี โดยเกณฑ์การอัปเกรดคือ webOS เวอร์ชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และกำหนดการอัปเกรดจะแตกต่างกันไปตั้งแต่สิ้นเดือนจนถึงต้นปี

*การอัปเดตและกำหนดการสำหรับฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

ชิปประมวลผล Alpha 8 AI มองเห็นโลโก้ LG บนแผ่นกลไกเรืองแสงสีส้ม

ตอนนี้มาพร้อมชิปประมวลผล Alpha 8 AI และ QHD สำหรับหน้าจอของคุณ

เหนือกว่า Full HD และสัมผัสคุณภาพระดับ QHD แม้บนหน้าจอสัมผัสแบบพกพาขนาด 27 นิ้วด้วยชิปประมวลผล Alpha 8 AI เพลิดเพลินกับภาพและเสียงอันน่าทึ่งบนหน้าจอที่สะดวกและพกพาสะดวก

*เมื่อเปรียบเทียบกับ Smart TV ระดับเริ่มต้นปีเดียวกันที่ใช้โปรเซสเซอร์ Alpha 7 AI Gen8 โดยอิงจากการเปรียบเทียบสเปกภายใน

ระบบควบคุมความสว่างด้วย AI ปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะกับทุกสภาพแสง

รับการตั้งค่าความสว่างที่เหมาะสมที่สุด AI ตอบสนองต่อแสงโดยรอบในพื้นที่ของคุณ และกำหนดค่าและปรับหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ

*ทีวี LG มีระบบ AI Brightness Control ยกเว้นรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์วัดแสง

AI Sound Pro ช่วยปรับแต่งเสียงภาพยนตร์ให้สมบูรณ์แบบ

*ต้องเปิดใช้งาน AI Clear Sound ผ่านเมนูโหมดเสียง

*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการฟัง

คลื่นเสียงที่เปล่งออกมาจาก StanbyME 2 พร้อมโลโก้ Dolby Vision และ Dolby Atmos ที่ปรากฏ

Dolby Vision และ Dolby Atmos เพื่อภาพและเสียงที่สมจริง

เพลิดเพลินกับภาพและเสียงอันน่าตื่นเต้นด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos ด้วยลำโพงด้านข้างของหน้าจอ คุณจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบโรงภาพยนตร์ Dolby ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน

*อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค กล้องอัจฉริยะและลำโพงจำหน่ายแยกต่างหาก โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่รวมอยู่ในแพ็คเกจก่อนซื้อ

*ภาพด้านบนในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

*ภาพทั้งหมดด้านบนเป็นภาพจำลอง

*ความพร้อมให้บริการแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

