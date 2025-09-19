Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
WashTowerซื้อ 1 ฟรี 1เครื่องซักผ้าฝาหน้าFlashSale 1 ต.ค. 68
แบนเนอร์ Flash Sale พร้อมตัวจับเวลานับถอยหลัง

แบนเนอร์ Flash Sale พร้อมตัวจับเวลานับถอยหลัง

เฉพาะวันที่ 1 ต.ค. 68 เท่านั้น

LG WashTower™

 

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเครื่องเดียวในพื้นที่ขนาดเล็ก

WashTower™ เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในและทำให้พื้นที่ของคุณดูหรูหราและสวยงามยิ่งขึ้น

ขนาดกะทัดรัดพร้อมแผงควบคุมตรงกลางที่เข้าถึงง่าย

เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบซ้อนกัน ตัวเครื่องจะสั้นกว่า 45 มม. และแผงควบคุมตรงกลางวางสูงขึ้น 85 มม.

Washtower วางซ้อนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าและเน้นความสูงที่ต่ำลง 45 มม. และแผงควบคุมที่สูงขึ้น 85 มม.

*ประหยัดพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบวางซ้อนขนาด 24 นิ้วของ LG

เลือก WashTower™ ที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

รุ่นที่ใหญ่กว่าของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับการซักที่มีความจุมากขึ้น ในขณะที่รุ่นที่เล็กกว่านั้นเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

Intelligent Technology

นี่คือภาพของแผงผลิตภัณฑ์ ปุ่มผ้านวมของเครื่องอบผ้าและปุ่มผ้านวมของเครื่องซักอบรีดถูกเน้นไว้
Smart Pairing™

รอบการอบแห้งจะซิงค์กับรอบการซักที่เลือก

การตั้งค่าเครื่องอบผ้าจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามรอบการซักที่คุณเลือก

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

มีประตูเครื่องซักผ้า มีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างในประตูและไอคอนเสื้อเชิ้ตด้านบน
AIDD™

แนะนำการทำงาน

เทคโนโลยี Auto Sense AIDD™ ตรวจจับรอบการซักที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดการกับเสื้อผ้าของคุณด้วยความระมัดระวัง

*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2022 รอบปั่นฝ้ายที่มีน้ำหนัก 2 กก. เทียบกับรอบการปั่นฝ้ายแบบธรรมดาของ LG (F13EJN) ทดสอบความเสียหายโดยเฉลี่ยของเนื้อผ้าด้วยการใส่ตัวอย่าง 5 รู และเปรียบเทียบ AI คลาส 1 กับ AI คลาส 3 ในรอบปั่นฝ้าย
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*เฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าผสม Easy Care เท่านั้น

ประหยัดเวลา

ภาพแสดงขั้นตอนการซักและตากให้แห้งภายในหนึ่งชั่วโมง

เสร็จสิ้นการซักและอบแห้งในหนึ่งชั่วโมง

เครื่องอบผ้าจะเริ่มอุ่นก่อนสิ้นสุดการซัก ดังนั้นการอบแห้งจึงใช้เวลาน้อยลง

*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบกับ 3 เงื่อนไขการโหลดแต่ละเงื่อนไข ชุดกีฬาผู้หญิง (โพลีเอสเตอร์ 89% สแปนเด็กซ์ 11% เสื้อเชิ้ต 3 แผ่น (โพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35%) และชุดนอน 2 คู่ (ผ้าฝ้าย 73% โพลีเอสเตอร์ 27 %)
ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า โหลดน้อย (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก ""Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม"

มีประตูเครื่องซักผ้า น้ำพุ่งออกมาจากประตูทั้งสี่ทิศ
TurboWash™360

ซักผ้าของคุณให้เสร็จโดยใช้เวลาน้อยลง

เสื้อผ้าของคุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 39 นาทีโดยไม่สูญเสียการปกป้องเนื้อผ้า

*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2023 โปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมตัวเลือก TurboWash™ บรรจุผ้า 2 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม"

โปรโมชันเด็ดจาก LG Live

ชม Live
แบนเนอร์เชิญชวนให้สมัครสมาชิก LG Member เพื่อรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากขึ้น พร้อมภาพผู้คนยิ้มแย้มและปุ่ม “สมัครเลย” สีแดง

แบนเนอร์เชิญชวนให้สมัครสมาชิก LG Member เพื่อรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากขึ้น พร้อมภาพผู้คนยิ้มแย้มและปุ่ม “สมัครเลย” สีแดง

สมัคร LG Member

สมัครเลยตอนนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะ LG Member เท่านั้น!

สมัคร LG Member สมัครเลย