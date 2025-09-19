We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG WashTower™
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเครื่องเดียวในพื้นที่ขนาดเล็ก
WashTower™ เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในและทำให้พื้นที่ของคุณดูหรูหราและสวยงามยิ่งขึ้น
ขนาดกะทัดรัดพร้อมแผงควบคุมตรงกลางที่เข้าถึงง่าย
เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบซ้อนกัน ตัวเครื่องจะสั้นกว่า 45 มม. และแผงควบคุมตรงกลางวางสูงขึ้น 85 มม.
Washtower วางซ้อนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าและเน้นความสูงที่ต่ำลง 45 มม. และแผงควบคุมที่สูงขึ้น 85 มม.
*ประหยัดพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบวางซ้อนขนาด 24 นิ้วของ LG
เลือก WashTower™ ที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ
รุ่นที่ใหญ่กว่าของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับการซักที่มีความจุมากขึ้น ในขณะที่รุ่นที่เล็กกว่านั้นเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
Intelligent Technology
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2022 รอบปั่นฝ้ายที่มีน้ำหนัก 2 กก. เทียบกับรอบการปั่นฝ้ายแบบธรรมดาของ LG (F13EJN) ทดสอบความเสียหายโดยเฉลี่ยของเนื้อผ้าด้วยการใส่ตัวอย่าง 5 รู และเปรียบเทียบ AI คลาส 1 กับ AI คลาส 3 ในรอบปั่นฝ้าย
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*เฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าผสม Easy Care เท่านั้น
ประหยัดเวลา
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบกับ 3 เงื่อนไขการโหลดแต่ละเงื่อนไข ชุดกีฬาผู้หญิง (โพลีเอสเตอร์ 89% สแปนเด็กซ์ 11% เสื้อเชิ้ต 3 แผ่น (โพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35%) และชุดนอน 2 คู่ (ผ้าฝ้าย 73% โพลีเอสเตอร์ 27 %)
ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า โหลดน้อย (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก ""Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม"
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2023 โปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมตัวเลือก TurboWash™ บรรจุผ้า 2 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม"