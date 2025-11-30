About Cookies on This Site

วิธีเลือกจอภาพเล่นเกมที่เหมาะสม

การเลือกจอภาพเล่นเกมไม่ใช่แค่เรื่องสเปค แต่มันคือการปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ภาพจาก OLED ที่คมชัดรวดเร็ว ไปจนถึงการเล่นเกมที่ราบรื่นและสมจริง จอภาพที่เหมาะสมจะช่วยเปลี่ยนแปลงทุกการเล่นเกม ไม่ว่าคุณจะกำลังไล่ล่าชัยชนะหรือดื่มด่ำกับไปโลกในเกมที่สวยสมจริง UltraGear จะช่วยให้คุณเลือกอย่างชาญฉลาดและเล่นได้เต็มที่ยิ่งขึ้น สำรวจสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง และค้นหาความได้เปรียบของคุณ

จอภาพ UltraGear บนโต๊ะทำงานที่ดูทันสมัย ​​บนหน้าจอแสดงการเล่นเกมหลากหลายประเภท เช่น เกม FPS เกมแข่งรถ และเกมผจญภัย โดยเปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเน้นให้เห็นถึงการเล่นเกมในหลากหลายรูปแบบ

ขนาดหน้าจอและอัตราส่วนกว้างยาวแบบไหนเหมาะที่สุดสำหรับสไตล์การเล่นเกมของฉัน

LG UltraGear มีหน้าจอหลายขนาด หลายอัตราส่วนกว้างยาวและความโค้ง เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเล่น และคู่มือนี้จะช่วยให้เลือกรุ่นที่เหมาะกับคุณ ขนาดและรูปทรงของหน้าจอไม่ได้แค่มีผลกับขนาดโต๊ะ แต่ส่งผลต่อวิธีที่คุณมองเห็น ตอบสนอง และสนุกกับเกม ตั้งแต่เกมยิงปืน FPS ไปจนถึงเกม RPG ในโลกเปิดกว้าง การจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น การตอบสนอง และความดื่มด่ำในเกมทุกประเภท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ความละเอียดและคุณภาพของภาพส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมอย่างไร

สำหรับเกมระดับ AAA ที่ให้ประสบการณ์สมจริง เช่น เกมผจญภัยในโลกเปิดกว้าง หรือเกม RPG ที่เหมือนภาพยนตร์ หน้าจอ OLED ความละเอียดสูงที่มี HDR จะเผยให้เห็นสีดำที่เข้มขึ้น แสงสว่างสดใส และรายละเอียดที่คมชัดเป็นพิเศษ จอแสดงผลที่สมจริงนี้ทำให้ทุกฉากดูโอ่อ่า กว้างขวาง และสวยงามตระการตามากยิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เล่นเกมสำรวจโลกอันกว้างใหญ่หรือสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุที่อัตราการรีเฟรชและเวลาตอบสนองสำคัญต่อการเล่นเกม

สำหรับเกมยิงปืนหรือเกมแข่งรถ ควรเลือกจอภาพที่มีอัตราการรีเฟรชสูง (เช่น 480 Hz) และเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว (เช่น 0.03 ms) ซึ่งทำให้ภาพเคลื่อนไหวคมชัดและลดความเบลอ ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในฉากที่ขยับอย่างรวดเร็ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

UltraGear ช่วยสนับสนุนทั้งในการทำงานและการพักผ่อนได้อย่างไร

LG Switch ช่วยให้สามารถสลับระหว่างรูปแบบการจัดวางเพื่อการเล่นเกม การทำงานหลายอย่าง และการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด แค่มี webOS ก็สามารถเข้าหน้าเว็บหรือสตรีมได้โดยตรงจากจอภาพ โดยไม่ต้องมี PC โครงสร้างที่ PPI สูงและพิกเซลย่อยที่ละเอียด ช่วยให้ข้อความอ่านและเขียนได้ชัดเจน และยังรองรับ USB-C HDMI และ DisplayPort ช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อการทำงานหรือความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

*ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือจาก LG.com เพื่อการใช้งาน LG Switch อย่างเหมาะสม

ขนาดหน้าจอและอัตราส่วนกว้างยาวเท่าใด
ที่เหมาะกับสไตล์การเล่นเกมของฉันที่สุด

เหตุผลที่ขนาดหน้าจอ LG UltraGear ที่ต่างกันเหมาะสมกับเกมคนละประเภท

LG UltraGear มีหลากหลายขนาดหน้าจอ เพื่อให้สามารถเลือกขนาดที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณที่สุด สำหรับเกมระดับ AAA ที่ให้ประสบการณ์สมจริง เช่น เกมผจญภัยในโลกเปิดกว้าง แข่งรถ เกม RPG ที่เหมือนภาพยนตร์ หน้าจอขนาดใหญ่ตั้งแต่ 32 นิ้วถึง 45 นิ้ว จะช่วยขยายพื้นที่การมองเห็น และเสริมให้รู้สึกถึงความอลังการ เหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์มากขึ้น สำหรับเกมยิงที่รวดเร็วหรือ MOBAs หน้าจอขนาดกะทัดรัด 24 - 27 นิ้ว ช่วยจัดวางเป้าเล็ง แผนที่ย่อ และ HUD (จอแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ) ให้อยู่ในระยะที่มองเห็นได้ง่าย ช่วยให้คุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยขยับสายตาให้น้อยที่สุด UltraGear มีขนาดหน้าจอครอบคลุมทุกแบบ ค้นหาจอที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณมากที่สุด

ภาพเคลื่อนไหวที่เน้นว่าหน้าจอ LG UltraGear 27 นิ้วเหมาะสำหรับการเล่นเกม FPS และ MOBA โดยแสดงเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งในฉากโลกอนาคต โดยมีปืนไรเฟิลเล็งไปที่จอแสดงผลโฮโลแกรมเหนือทิวทัศน์ของเมืองไซเบอร์พังค์

*FPS : เกมยิงจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, MOBA : สนามประลองออนไลน์สำหรับผู้เล่นหลายคน

อะไรคือเหตุผลที่ LG UltraGear มีอัตราส่วนกว้างยาวที่เหมาะที่สุดสำหรับทุกสไตล์การเล่น

จอกว้างพิเศษ 21:9 เป็นสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างความใหญ่สมจริงและขนาดที่เหมาะกับพื้นที่โต๊ะ สำหรับเกม MOBA, RPG หรือ AAA รูปแบบจอที่กว้างขึ้นเผยให้เห็นภูมิประเทศและ UI ได้มากขึ้นในคราวเดียว ส่วนหน้าจอที่โค้งช่วยให้มองเห็นขอบจอได้สบายๆ UltraGear มีหน้าจอ 21:9 หลากหลายขนาด เพื่อให้สามารถเลือกจอที่เหมาะกับมุมติดตั้งที่สุด

ชอบแบบเดิมมากกว่าหรือ สำรวจตัวเลือกหน้าจอ UltraGear 16:9 ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและความเร็ว เลือกอัตราส่วนกว้างยาวที่เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณ

ภาพฉากการต่อสู้ในอวกาศบนจอ LG UltraGear แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนภาพให้เห็นมุมมอง 16:9 ที่แคบกว่าอยู่ข้างๆ มุมมอง 21:9 ที่กว้างกว่าซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดของยานอวกาศขนาดมหึมาและดาวเคราะห์น้อยโดยรอบมากขึ้น

ทำไมรูปทรงโค้งมนใน 800R จาก LG UltraGear จึงเหมาะกับการเล่นเกม

รูปทรงโค้งมนใน 800R จาก LG UltraGear ช่วยรักษาระยะห่างของหน้าจอให้สม่ำเสมอทั่วทุกมุมมอง ลดการบิดเบือนและช่วยให้สบายตาขึ้น หน้าจอโค้งช่วยขยาย FOV (พื้นที่การมองเห็น) โดยให้ขอบภาพโค้งเข้า ช่วยเพิ่มความสมจริงให้เกมผจญภัยในโลกเปิดกว้าง แข่งรถ เกมที่เหมือนภาพยนตร์ และช่วยลดการเคลื่อนไหวของดวงตาเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานาน จอแบนให้ภาพที่คมชัดและเส้นสายที่ดูสะอาดตา เหมาะสำหรับ FPS หรือ RTS ซึ่งความแม่นยำและการจัดตำแหน่งมีความสำคัญ UltraGear มีหลากหลายตัวเลือกจอโค้ง เลือกความโค้งที่คุณถูกใจ

ภาพเปรียบเทียบจากมุมมองด้านบนของนักเล่นเกมที่นั่งอยู่ที่โต๊ะโดยใช้จอภาพ 2 จอ โดยทางด้านซ้ายมีจอแสดงผลโค้ง 800R สำหรับการเล่นเกมที่สมจริงด้วยพื้นที่การมองเห็นที่กว้างขึ้น และด้านขวาเป็นจอแสดงผลแบบแบนที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมแข่งขัน โดยเน้นมุมมองตรงที่ชัดเจน

*คำอธิบายหน้าจอโค้งเหล่านี้อ้างอิงจากรุ่นที่มีความโค้งแบบ 800R

เปรียบเทียบจอภาพเล่นเกม LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
gameOpen world / Sim Racing / Soul-likeOpen world / Sim Racing / Soul-likeRPG / Action AdventureFPS / MOBAFPS / MOBA
screen size45-inch45/39/34-inch32-inch27-inch27-inch
aspect ratio21:921:916:916:916:9
curvature800R800R---
resolutionDual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

ความละเอียดและคุณภาพรูปภาพ
ส่งผลต่อประสบการณ์เล่นเกมอย่างไร

ทำไม LG UltraGear สร้างสรรค์จอภาพเล่นเกมความละเอียดสูงอย่าง 5K2K และ 4K

ความละเอียดที่สูงกว่าย่อมดีกว่าเสมอ ช่วยให้คุณมองเห็นโลกในเกมได้กว้างขึ้นและเพลิดเพลินไปกับภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น เห็นรายละเอียดมากขึ้นเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้น LG UltraGear ขอเสนอจอภาพความละเอียดสูงระดับพรีเมียม สูงถึง 5K2K และ 4K ซึ่งมีพื้นที่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้น แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด คุณควรเลือกความละเอียดให้เหมาะสมกับข้อมูลจำเพาะของ PC และเกมที่เล่น โดย 1080p เหมาะสำหรับการแข่งขัน FPS ที่มีเฟรมเรตสูง ส่วน 1440p สร้างสมดุลระหว่างความชัดเจนและประสิทธิภาพ 4K ให้ภาพคมชัดเป็นพิเศษ และจอภาพกว้างพิเศษ 5K2K ช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมือนภาพยนตร์จริงๆ ยังไม่แน่ใจใช่ไหม หน้าจอ 2 รูปแบบช่วยให้เปลี่ยนได้ง่ายดาย

ภาพการต่อสู้แฟนตาซีระหว่างพ่อมด 2 คนกำลังร่ายเวทมนตร์ และมีป้ายความละเอียดซ้อนทับอยู่ เปรียบเทียบ FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 และ 5K2K 5120×2160 เพื่อแสดงความแตกต่างในรายละเอียดและการครอบคลุมของหน้าจอ

ทำไมจอแสดงผล LG UltraGear จึงมี PPI สูงเหมาะสำหรับการเล่นเกม

ค่า PPI สูงแปลว่ามีรายละเอียดมากขึ้นในทุกเฟรม ไม่ว่าจะใช้เล็งยิงในเกม FPS ผจญภัยในโลกเปิดกว้าง หรือใช้ทำงาน LG UltraGear รุ่น 45 นิ้ว มีความละเอียดกว้างพิเศษแบบ 5K2K รวมพิกเซลเข้าไว้อย่างหนาแน่นบนจอที่ราวกับผืนผ้าใบแสดงภาพอันสดใสขนาดใหญ่ มาพร้อมกับ UI สะอาดตา การจัดเรียงพิกเซลที่หนาแน่นช่วยให้รายละเอียดพื้นผิวต่างๆ ชัดเจนและตัวอักษรอ่านง่าย ส่วนการจัดแสงระดับพิกเซลและโครงสร้างพิกเซลย่อยของ OLED ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้เบลอน้อยลงและลดการเกิดขอบสี ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่มีความคมชัดสูง สบายตา และประสบการณ์การรับชมที่สมจริงในเนื้อหาทุกแบบ

การเปรียบเทียบความชัดเจนของข้อความในเกมซึ่งเขียนว่า QUEST COMPLETE โดยแบ่งหน้าจอ ทางซ้ายที่ 70 PPI ตัวอักษรดูเบลอ ส่วนด้านขวาที่ 125 PPI ดูชัดเจนและคมชัด

*คุณลักษณะนี้อิงกับข้อมูลจำเพาะของรุ่น 45GX950A

วิธีที่ LG UltraGear OLED ให้สี Perfect Black และสีสันสำหรับเกม AAA

LG UltraGear OLED ช่วยเสริมความสมจริงด้วยการหรี่แสงในระดับพิกเซลเพื่อคอนทราสต์ที่สมบูรณ์แบบ สีดำสนิท และการควบคุมแสงที่แม่นยำ WOLED ช่วยเพิ่มความสว่างด้วยเทคโนโลยีอย่าง Primary RGB Tandem (4th Gen) และ MLA+ (3rd Gen) ซึ่งช่วยรักษาระดับสีดำและความแม่นยำของสี แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมี Primary RGB Tandem, 4th Gen ซึ่ง WOLED ได้รับการรับรองสำหรับ Perfect Black, Perfect Color, 100% Color Fidelity และ Perfect Reproduction ช่วยรับประกันประสบการณ์ด้านภาพอันไร้ที่ติ ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมในห้องมืดหรือกลางแดดก็ตาม

หน้าจอ LG UltraGear บนโต๊ะเปรียบเทียบ non-WOLED กับ 4th Gen WOLED โดยแสดงใบหน้าของนักสำรวจอวกาศด้วยสีดำที่สนิทขึ้นและสีสันที่สดใสขึ้นทางด้าน WOLED ส่วนข้างๆ กันมีตราใบรับรองสำหรับ Perfect Black, Perfect Color และเทคโนโลยี Perfect Reproduction

*คุณลักษณะนี้อิงกับข้อมูลจำเพาะของรุ่น 27GX700A

*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น

**ระหว่างจอภาพเล่นเกม OLED *เป็นภาพจำลองเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น

สาเหตุที่ความแม่นยำของสีใน LG UltraGear มีความสำคัญต่อการเล่นเกม

หน้าจอ LG UltraGear OLED ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ ด้วย DCI-P3 กว้างพิเศษจาก 95% ถึง 99% (Typ.) ครอบคลุม 99% ของช่วงสี sRGB รับประกันสีสันที่สดใสและแม่นยำในเกมทุกประเภท เช่น เกมแนวโซลหรือผจญภัยในโลกเปิดกว้าง พิกเซล OLED ที่เรืองแสงได้เองของ UltraGear และใบรับรอง VESA DisplayHDR™ True Black 400/500 ช่วยรักษาคอนทราสต์ที่ชัดเจนและเฉดสีที่ละเอียดอ่อนเอาไว้ ไม่ว่าจะกำลังมองหาศัตรูในที่แสงน้อย หรือเพลิดเพลินไปกับการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ UltraGear ช่วยมอบความสมจริงที่เหนือกว่าเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำและสมจริง

ภาพกราฟิกการเล่นเกมแบบเคียงข้างกันแสดงให้เห็นประสิทธิภาพการแสดงผลของ LG UltraGear ภาพด้านซ้ายเป็นนักรบในโลกแฟนตาซีในถ้ำใต้ลาวาที่เรืองแสง เน้น VESA DisplayHDR True Black 500 ส่วนที่ด้านขวาแสดงภาพทหารแห่งอนาคตพร้อมดาบพลังงานในเมืองแห่งแสงนีออน สื่อถึงความครอบคลุมสีที่ DCI-P3 99.5%

*คุณลักษณะนี้อิงกับข้อมูลจำเพาะของรุ่น 27GX700A

เปรียบเทียบจอภาพเล่นเกม LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A
45GX950A
27GX700A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
resolutionWUHD 5120x2160QHD 2560x1440WQHD 3440x1440UHD 3840x2160QHD 2560x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
picture qualityVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 500VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400
color gamutDCI-P3 98.5%, DeltaE≤2DCI-P3 99.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%
HDR effectYESYESYESYESYES
screen size45-inch27-inch45/39/34-inch32-inch27-inch
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมอัตราการรีเฟรชและเวลาตอบสนอง
จึงสำคัญต่อการเล่นเกม

LG UltraGear เพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการเล่นเกมที่รวดเร็วอย่างไร

รุ่น UltraGear OLED มีอัตราการรีเฟรชสูงสุด 480Hz และเวลาตอบสนองที่เร็วมาก 0.03ms (GtG) ด้วยเทคโนโลยี OLED จึงช่วยลดภาพเบลอและภาพซ้อน และให้ภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น และเพื่อให้ภาพเล่นต่อไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด UltraGear ยังรองรับ AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® Compatibility และ VESA AdaptiveSync™ ช่วยรับประกันว่าจะเล่นเกมต่อได้ราบรื่นไร้สะดุด แม้ในระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดหรือการแพนกล้องอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะกำลังเก็บเลเวลหรือออกสำรวจแผนที่ ก็สามารถมีสมาธิและควบคุมสถานการณ์ได้

มีภาพแสดงเคียงข้างกันเน้นให้เห็นประสิทธิภาพการเล่นเกมด้วย LG UltraGear โดยทางด้านซ้ายมีหน้าจอโค้งเปรียบเทียบอัตราการรีเฟรช 60Hz กับ 480Hz และเวลาตอบสนอง 0.03ms ระหว่างฉากอวกาศ ส่วนด้านขวาแสดงการเปิดกับปิด Adaptive Sync ในเกมแข่งรถแห่งอนาคต มีโลโก้ NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync และ AMD FreeSync Premium Pro

*เวลาตอบสนอง 0.03ms (GtG) นั้นสำหรับข้อมูลจำเพาะของรุ่น LG UltraGear OLED

*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น

วิธีที่ระบบ 2 รูปแบบของ LG UltraGear ช่วยให้คุณเปลี่ยนอัตราการรีเฟรชที่แตกต่างกันได้

หน้าจอ UltraGear บางรุ่นรองรับระบบ 2 รูปแบบช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างการตั้งค่าอัตราการรีเฟรช 2 แบบ เช่น 45GX950A รองรับ 165Hz ที่ความละเอียด 5K2K และ 330Hz ที่ความละเอียด WFHD คุณสามารถเปลี่ยนโหมดได้ทันทีผ่านทางฮอตคีย์กายภาพหรือเมนู โดยไม่ต้องสลับสายเคเบิลหรือรีบูตเครื่อง เหมือนมีจอภาพ 2 จอในจอเดียว พร้อมสำหรับทุกเกมที่เล่นอยู่

หน้าจอแสดงผล LG UltraGear แสดงให้ประสิทธิภาพการทำงานแบบ 2 โหมด ทางด้านซ้ายแสดงฉากนักรบแฟนตาซีที่ความละเอียด 165Hz WUHD ส่วนทางด้านขวาเป็นรถแข่งแรลลี่ที่ความละเอียด 330Hz WFHD เน้นถึงตัวเลือกอัตราการรีเฟรชและความละเอียดที่เลือกได้หลากหลาย

*คุณลักษณะนี้อิงกับข้อมูลจำเพาะของรุ่น 45GX950A

ทำไม LG UltraGear เน้นเทคโนโลยี DP ล่าสุดสำหรับเสริมประสิทธิภาพการเล่นเกมสูงสุด

จอภาพ UltraGear มีเทคโนโลยี DisplayPort 2.1 ใหม่ล่าสุดเพื่อแสดงภาพอย่างราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่า HDMI เพื่อความละเอียดที่ดีขึ้นโดยไม่บีบอัด และเสริมอัตราการรีเฟรชที่เร็วเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ GPU ระดับไฮเอนด์และการเล่นเกมบน PC DisplayPort 2.1 รองรับแบนด์วิดท์สูงสุด 80Gbps มากกว่า 2 เท่าของ HDMI 2.1 (สูงสุด 48Gbps) และเหนือกว่า HDMI 2.0 (18Gbps) มาก ทำให้สามารถแสดงผลเฟรมเรตได้สูงขึ้นในความละเอียด 4K และสูงกว่านั้น ด้วยความหน่วงที่ต่ำกว่าและเสถียรกว่าในเกมที่ต้องการประสิทธิภาพเครื่องสูง HDMI 2.0 รองรับ 4K ที่ 60Hz ส่วน HDMI 2.1 ใช้ 4K ได้ที่ 120Hz สำหรับเครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่

ภาพระยะใกล้ของพอร์ตด้านหลังขาตั้งจอภาพ LG UltraGear เน้นการเชื่อมต่อ DisplayPort 2.1 โดยมีตารางเปรียบเทียบความเร็วแบนด์วิดท์ DP 2.1 ที่ 80 Gbps, HDMI 2.1 ที่ 48 Gbps และ HDMI 2.0 ที่ 18 Gbps

เปรียบเทียบจอภาพเล่นเกม LG UltraGear

Table Caption
Features32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
45GX950A
refresh rateDual-mode - UHD 240Hz - FHD 480Hz480Hz240HzDual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz
adaptive sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
response time0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)
interface- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)
screen size32-inch27-inch27-inch45-inch
resolutionUHD 3840x2160 FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080
panel typeOLEDOLEDOLEDOLED
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

UltraGear ช่วยสนับสนุนทั้งในการทำงานและการพักผ่อนได้อย่างไร

LG Switch ช่วยเสริมการทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งทำงานและพักผ่อนได้อย่างไร

LG Switch ช่วยเสริมการทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการผสานคุณลักษณะต่างๆ เช่น Personalized Picture Wizard, การแยกหน้าจอ และการสนทนาทางวิดีโอ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าการแสดงผลให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ได้ หรือปรับแต่งการแบ่งหน้าจอออกเป็นรูปแบบเพื่อเล่นเกมหรือทำงานควบคู่กันไป และยังสามารถเข้าสนทนาทางวิดีโอได้อย่างรวดเร็วผ่านทางปุ่มลัด โดยไม่รบกวนงานที่ทำอยู่หรือการเล่นเกม ช่วยมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นซึ่งออกแบบมาทั้งสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความบันเทิง

ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมแห่งอนาคต ซึ่งมีจอภาพขนาดใหญ่ที่แสดงภาพตัวละครสวมเกราะสไตล์ไซไฟ บนโต๊ะมีอุปกรณ์ควบคุมเกม ลำโพง คีย์บอร์ดกลไก และโมเดลตัวละครที่จัดท่าได้ ด้านล่างของภาพแสดงการรับรองจาก UL และ Eyesafe ว่าปราศจากแสงกระพริบและแสงจ้า มีแสงสีฟ้าต่ำ และปลอดภัยต่อดวงตา

วิธีที่ LG UltraGear OLED ทำให้ข้อความคมชัดและอ่านง่ายยิ่งขึ้น

LG UltraGear OLED ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีความหนาแน่นของพิกเซลสูง (PPI) และปรับปรุงโครงสร้างพิกเซลย่อยซึ่งช่วยให้ข้อความคมชัดและอ่านง่าย ไม่ว่าจะอ่านเอกสาร เขียนอีเมล หรือท่องเว็บ ตัวอักษรก็ยังคงชัดเจนแม้จะมีขนาดเล็ก เทคโนโลยีการแสดงผลเหล่านี้ช่วยให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงความคมชัดของขอบและรักษาความสอดคล้องของสี ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนภาพได้ คุณสามารถมีสมาธิอยู่กับงานหรือการเรียนได้เป็นเวลานาน โดยไม่ลดทอนความคมชัดเวลาเปลี่ยนไปเล่นเกม

ทางด้านซ้ายเปรียบเทียบฉากในเกมแสดงให้เห็นถึงความคมชัดของข้อความที่ 70 PPI กับที่ 125 PPI ส่วนด้านขวาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงโครงสร้างพิกเซลย่อยโดยเปลี่ยนจาก RWBG เป็น RGWB เพื่อเสริมความชัดเจนและอ่านง่าย

*คุณลักษณะนี้อิงกับข้อมูลจำเพาะของรุ่น 45GX950A

*ภาพนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น เปรียบเทียบโครงสร้างพิกเซลย่อย RWBG และ RGWB ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ความชัดเจนของข้อความ โดยขึ้นอยู่กับการแสดงผลและเนื้อหา

อะไรช่วยให้ LG UltraGear สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องได้อย่างสะดวก

หน้าจอ UltraGear มีหลายพอร์ต ทั้ง USB-C, HDMI และ DisplayPort คุณจึงสามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นเกมคอนโซลไปจนถึงแล็ปท็อป นอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันศูนย์รวม USB ช่วยให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์เข้ากับจอภาพโดยตรง นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบและถอดปลั๊กอยู่บ่อยๆ ทว่าสามารถสลับจากการทำงานไปเล่นเกมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนการจัดโต๊ะ

มุมมองด้านบนของจอภาพโค้ง LG UltraGear ที่เชื่อมต่อกับแล็ปท็อป คีย์บอร์ด เมาส์ และหูฟังสำหรับเล่นเกม โดยมีไอคอนแสดงตัวเลือกการเชื่อมต่อหลายแบบ เช่น USB-C DisplayPort และ HDMI

webOS ช่วยยกระดับการใช้งานทั่วไปที่นอกเหนือจากการใช้จอภาพเล่นเกมอย่างไร

LG UltraGear ขับเคลื่อนโดย webOS ช่วยให้คุณสตรีมวิดีโอ ท่องเว็บ หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานได้โดยไม่ต้องเปิด PC หรือเครื่องเกมคอนโซลของคุณ คุณสามารถทำภารกิจเล็กๆ หรือดูวิดีโอพักเบรกเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมได้ โดยไม่มีเสียงรบกวน ความร้อน หรือการใช้พลังงานเต็มรูปแบบระบบมากวนใจ เหมาะสำหรับการใช้งานเบาๆ ระหว่างเกมหรือช่วงพักจากงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา พลังงาน และลดความยุ่งยาก

จอภาพโค้ง LG UltraGear แสดงอินเทอร์เฟซอัจฉริยะซึ่งมีไอคอนแอปสำหรับสตรีมมิ่ง เกม เพลง และการทำงาน และส่วนถัดไปยังมีแถวเนื้อหาที่นำเสนอเกมยอดนิยมและตัวเลือกความบันเทิงต่างๆ

เปรียบเทียบจอภาพเล่นเกม LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45/39/34GX900A
32G810SA
45/39/34GX90SA
screen size45-inch45/39/34-inch32-inch45/39/34-inch
resolutionWUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440UHD 3840x2160WQHD 3440x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLED
interface- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn
webOS--webOS24webOS24
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม