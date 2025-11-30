We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
ฉันสามารถติดตั้งตู้เย็น LG ได้ที่ไหนบ้าง
การตรวจสอบพื้นที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง
เผื่อระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. ระหว่างด้านหลังตู้เย็น LG ของคุณกับผนัง
เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม
การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย
ตรวจสอบเส้นทางติดตั้งให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง
สำหรับตู้เย็นรุ่นขนาดใหญ่ ตรวจสอบความลึกและความกว้างของเส้นทางเคลื่อนย้าย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยกผ่านประตู ทางเดิน และบันไดได้
การปรับระดับ
ปรับระดับตู้เย็นและปรับความสูงของประตู
ใช้ขาหน้าในการปรับระดับตู้เย็น ปรับความสูงของประตูเพื่อให้ลิ้นชัก
ฝา และประตูสามารถปิดได้อย่างเหมาะสม
วิธีติดตั้งระบบกดน้ำและน้ำแข็งสำหรับตู้เย็น LG
ชนิดของถังเก็บน้ำ
เติมน้ำในถังของเครื่องกดน้ำ
สำหรับตู้เย็น LG รุ่นที่ไม่ต้องต่อระบบท่อน้ำ: ถอดถังน้ำออก
เติมน้ำสะอาด แล้วใส่กลับบนชั้นวาง
จะจัดระเบียบตู้เย็น LG ของฉันให้ใช้งานสะดวกขึ้นได้อย่างไร
ชั้นวางไวน์
เก็บไวน์หรือใช้เป็นชั้นวางของ
ชั้นวางไวน์ในตู้เย็นสำหรับวางขวดไวน์ หรือใช้เป็นชั้นวางสำหรับของชิ้นใหญ่ๆ ได้
My Box
นำไปวางได้บนชั้นวางใดก็ได้ในตู้เย็นของคุณ
My Box2) มาพร้อมไส้กรองคาร์บอนในตัวที่ช่วยดูดซับกลิ่นอาหาร จึงช่วยให้
ตู้เย็นของคุณมีกลิ่นสดชื่นอยู่เสมอ และสามารถวางไว้ด้านบนหรือข้างใต้
ลิ้นชักตู้เย็นได้
ชั้นวางของที่พับเก็บได้
จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสิ่งของทรงสูงหรือมีขนาดใหญ่
ชั้นวางแบบพับได้ของตู้เย็นช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับของที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปทรงสูง
ช่วยให้ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น
ช่องเก็บของขนาดเล็กที่ประตู
ใช้เก็บสิ่งของชิ้นเล็กๆ ให้เป็นระเบียบ
วางช่องเก็บของนี้ไว้ที่ใดก็ได้บนชั้นวางของประตูตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง
เพื่อจัดวางซอสและวัตถุดิบขนาดเล็กได้อย่างเป็นระเบียบ
คำถามที่พบบ่อยของเย็นที่มีตู้ช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง
ที่ไหนที่ฉันสามารถติดตั้งตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งได้บ้าง
ตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง สามารถจัดวางเข้ากับพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลงตัว ตั้งแต่แบบบิลต์อิน ไปจนถึงแบบตั้งพื้น ควรตรวจสอบพื้นที่ไว้ก่อนเสมอเพื่อมั้นใจว่าสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวในห้องครัวขนาดเล็ก พื้นที่ทานอาหาร หรือมุมบาร์ในบ้าน
*สำหรับข้อมูลสำหรับพื้นที่ในการติดตั้งโดยละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com/portal iso เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ฉันจะต่อระบบน้ำเข้ากับตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งสำหรับเครื่องกดน้ำและน้ำแข็งได้อย่างไร
สำหรับรุ่นที่ต้องต่อเข้ากับระบบประปา ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนต่อเข้ากับท่อน้ำ และใช้ข้อต่อที่ถูกต้องสำหรับชนิดวาล์วของคุณ นี่คือประเภทการต่อระบบจ่ายน้ำของคุณ สำหรับรุ่นที่ไม่ต้องต่อเข้ากับระบบประปา ให้เติมน้ำสะอาดในถังเก็บน้ำที่ถอดได้ แล้วใส่กลับเข้าที่ชั้นวาง นี่คือประเภทถังเก็บน้ำ
*มีไส้กรองน้ำสำหรับเปลี่ยนทดแทนและอุปกรณ์เสริมของตู้เย็นจำหน่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com/poratl ISO เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉันจะทำให้ประตูตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งให้เปิดได้ง่ายในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างไร
รุ่น Zero Clearance* ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประตูสามารถเปิดได้อย่างสบายโดยไม่ชนกับผนัง แม้ในห้องครัวขนาดกะทัดรัดหรือพื้นที่จำกัดที่ตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งถูกติดตั้งไว้ใกล้กับพื้นผิวรอบๆ การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมก่อนการติดตั้งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าสามารถยกตู้เย็นไปวางยังจุดที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย
*จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานของประตูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งโดยละเอียด
ทำไมการปรับระดับจึงมีความสำคัญเมื่อทำการติดตั้งตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง
ใช้ขาด้านหน้าในการปรับระดับเพื่อให้ประตูปิดได้สนิท หากความสูงไม่เสมอกัน ประตูอาจปิดได้ไม่สนิท การปรับขาตั้งด้วยประแจช่วยลดการสั่นสะเทือนและช่วยให้การทำงานของตู้เย็นมีความเสถียร