คู่มือการติดตั้งตู้เย็น LG

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางเคลื่อนย้ายการเชื่อมต่อระบบท่อน้ำพิ้นที่จัดเก็บที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น
ตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางเคลื่อนย้าย
หน้าแรกของคู่มือการซื้อ

ฉันสามารถติดตั้งตู้เย็น LG ได้ที่ไหนบ้าง

ตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งในครัวที่ทันสมัย แสดงการเผื่อพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย

พื้นที่ที่เหมาะสม

ตั้งแต่รุ่นแบบบิลต์อินจนถึงรุ่นตั้งพื้น ตู้เย็น LG สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวในพื้นที่หลายแบบ

ไม่ว่าจะเป็นครัวขนาดเล็ก พื้นที่ทานอาหาร หรือมุมบาร์ในบ้าน

การตรวจสอบพื้นที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง

เผื่อระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. ระหว่างด้านหลังตู้เย็น LG ของคุณกับผนัง

เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม

การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบเส้นทางติดตั้งให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง

สำหรับตู้เย็นรุ่นขนาดใหญ่ ตรวจสอบความลึกและความกว้างของเส้นทางเคลื่อนย้าย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยกผ่านประตู ทางเดิน และบันไดได้

การปรับระดับ

ปรับระดับตู้เย็นและปรับความสูงของประตู

ใช้ขาหน้าในการปรับระดับตู้เย็น ปรับความสูงของประตูเพื่อให้ลิ้นชัก

ฝา และประตูสามารถปิดได้อย่างเหมาะสม

วิธีติดตั้งระบบกดน้ำและน้ำแข็งสำหรับตู้เย็น LG

การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำของตู้เย็น LG ที่มีช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง พร้อมก๊อกและสายยางต่ออยู่ด้านหลัง

ติดตั้งง่าย

ตรวจสอบวิธีการติดตั้งเพื่อตั้งค่าตู้เย็นของคุณได้อย่างง่ายๆ

ใช้เครื่องกดน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งในตัวเพื่อน้ำสะอาดและน้ำแข็งสดใหม่

ได้ทุกเมื่อ

ชนิดของถังเก็บน้ำ

เติมน้ำในถังของเครื่องกดน้ำ

สำหรับตู้เย็น LG รุ่นที่ไม่ต้องต่อระบบท่อน้ำ: ถอดถังน้ำออก

เติมน้ำสะอาด แล้วใส่กลับบนชั้นวาง

แบนเนอร์ตู้เย็น LG แนะนำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ พร้อมปุ่ม สำรวจอุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนไส้กรองน้ำสม่ำเสมอเพื่อน้ำที่สะอาดสดใหม่

เปลี่ยนไส้กรองน้ำสม่ำเสมอเพื่อน้ำที่สะอาดสดใหม่ สำรวจอุปกรณ์เสริม

จะจัดระเบียบตู้เย็น LG ของฉันให้ใช้งานสะดวกขึ้นได้อย่างไร

ตู้เย็น LG ที่มีช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง มีประตูเปิดอยู่ แสดงให้เห็นช่องเก็บของและชั้นวางที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น

การจัดเก็บสิ่งของที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น หยิบใช้ง่าย

จัดระเบียบตู้เย็น LG ของคุณด้วยชั้นวางปรับระดับได้และช่องเก็บของในตัว

สำหรับการจัดวางสิ่งของที่เป็นระเบียบและสะดวกขึ้น

ชั้นวางไวน์

เก็บไวน์หรือใช้เป็นชั้นวางของ

ชั้นวางไวน์ในตู้เย็นสำหรับวางขวดไวน์ หรือใช้เป็นชั้นวางสำหรับของชิ้นใหญ่ๆ ได้

My Box

นำไปวางได้บนชั้นวางใดก็ได้ในตู้เย็นของคุณ

My Box2) มาพร้อมไส้กรองคาร์บอนในตัวที่ช่วยดูดซับกลิ่นอาหาร จึงช่วยให้

ตู้เย็นของคุณมีกลิ่นสดชื่นอยู่เสมอ และสามารถวางไว้ด้านบนหรือข้างใต้

ลิ้นชักตู้เย็นได้

ชั้นวางของที่พับเก็บได้

จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสิ่งของทรงสูงหรือมีขนาดใหญ่

ชั้นวางแบบพับได้ของตู้เย็นช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับของที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปทรงสูง

ช่วยให้ประหยัดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น

ช่องเก็บของขนาดเล็กที่ประตู

ใช้เก็บสิ่งของชิ้นเล็กๆ ให้เป็นระเบียบ

วางช่องเก็บของนี้ไว้ที่ใดก็ได้บนชั้นวางของประตูตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง

เพื่อจัดวางซอสและวัตถุดิบขนาดเล็กได้อย่างเป็นระเบียบ

แบนเนอร์ LG เกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่ด้วยอุปกรณ์เสริม พร้อมปุ่มสำรวจอุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของ LG เพื่อจัดระเบียบตู้เย็นของคุณ

ใช้อุปกรณ์เสริมของ LG เพื่อจัดระเบียบตู้เย็นของคุณ สำรวจอุปกรณ์เสริม

คำถามที่พบบ่อยของเย็นที่มีตู้ช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง

Q.

ที่ไหนที่ฉันสามารถติดตั้งตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งได้บ้าง

A.

ตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง สามารถจัดวางเข้ากับพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลงตัว ตั้งแต่แบบบิลต์อิน ไปจนถึงแบบตั้งพื้น ควรตรวจสอบพื้นที่ไว้ก่อนเสมอเพื่อมั้นใจว่าสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวในห้องครัวขนาดเล็ก พื้นที่ทานอาหาร หรือมุมบาร์ในบ้าน

 

*สำหรับข้อมูลสำหรับพื้นที่ในการติดตั้งโดยละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com/portal iso เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

Q.

ฉันจะต่อระบบน้ำเข้ากับตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งสำหรับเครื่องกดน้ำและน้ำแข็งได้อย่างไร

A.

สำหรับรุ่นที่ต้องต่อเข้ากับระบบประปา ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนต่อเข้ากับท่อน้ำ และใช้ข้อต่อที่ถูกต้องสำหรับชนิดวาล์วของคุณ นี่คือประเภทการต่อระบบจ่ายน้ำของคุณ สำหรับรุ่นที่ไม่ต้องต่อเข้ากับระบบประปา ให้เติมน้ำสะอาดในถังเก็บน้ำที่ถอดได้ แล้วใส่กลับเข้าที่ชั้นวาง นี่คือประเภทถังเก็บน้ำ

 

*มีไส้กรองน้ำสำหรับเปลี่ยนทดแทนและอุปกรณ์เสริมของตู้เย็นจำหน่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com/poratl ISO เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

Q.

ฉันจะทำให้ประตูตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งให้เปิดได้ง่ายในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างไร

A.

รุ่น Zero Clearance* ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประตูสามารถเปิดได้อย่างสบายโดยไม่ชนกับผนัง แม้ในห้องครัวขนาดกะทัดรัดหรือพื้นที่จำกัดที่ตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งถูกติดตั้งไว้ใกล้กับพื้นผิวรอบๆ การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมก่อนการติดตั้งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าสามารถยกตู้เย็นไปวางยังจุดที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย

 

*จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานของประตูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งโดยละเอียด

Q.

ทำไมการปรับระดับจึงมีความสำคัญเมื่อทำการติดตั้งตู้เย็นที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง

A.

ใช้ขาด้านหน้าในการปรับระดับเพื่อให้ประตูปิดได้สนิท หากความสูงไม่เสมอกัน ประตูอาจปิดได้ไม่สนิท การปรับขาตั้งด้วยประแจช่วยลดการสั่นสะเทือนและช่วยให้การทำงานของตู้เย็นมีความเสถียร