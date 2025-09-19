We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
AI DD™ ดูแลเสื้อผ้าของคุณ
ไม่ต้องเดาโปรแกรมซักผ้าอีกต่อไป
ให้ AI DD™ ช่วยเลือกโปรแกรมซักผ้า
เพลิดเพลินไปกับเครื่องซักผ้าที่ใช้ AI เลือกโปรแกรมการซักเพื่อลดความเสียหายของเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ได้นานขึ้น
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนสิงหาคม 2022 โปรแกรม AI Wash ที่มีปริมาณคราบสกปรกน้อยกว่าในการซักเสื้อผ้าที่บอบบางเมื่อเทียบกับโปรแกรม AI Wash ที่มีปริมาณคราบสกปรกปกติในการซักผ้าฝ้ายปกติ (3 กก. ของผ้าที่ซัก)
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
TurboWash™ 360o
ซักผ้าสะอาดภายในเวลา 39 นาที
TurboWash™ 360o สเปรย์ฉีดน้ำ 4 ทิศทางเพื่อทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในเวลาอันสั้น
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2023 โปรแกรม TurboWash39 ซักผ้าด้วยผ้า IEC 3 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Steam™
ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณและช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้
Allergy Care ของ LG ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่นที่มีชีวิต และแบคทีเรีย เพื่อการซักที่ไม่ต้องกังวล
ผู้หญิงและเด็กนอนยิ้มอยู่บนเตียง
*โปรแกรม Allergy Care ผ่านการทดสอบโดย US Intertek ว่าสามารถลดไรฝุ่นที่มีชีวิต สารก่อภูมิแพ้ (ไรฝุ่น แมว สุนัข ละอองเกสร) แบคทีเรีย และเชื้อราได้
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
Pet care
ซักและล้างกลิ่นและคราบของสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้าของคุณ
โปรแกรม Pet Care ของ LG มอบประสิทธิภาพการซักอันยอดเยี่ยม จัดการกับกลิ่นและคราบสัตว์เลี้ยงด้วยการซักด้วยอุณหภูมิสูงและกระบวนการล้าง 4 ขั้นตอน
ผู้หญิงและสุนัขกำลังนอนอยู่บนเตียง
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมีนาคม 2024 รอบการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยสำลี 1.5 กก. และขจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้ 99% (ไตรเมทิลามีน ไอโซวาเลอรัลดีไฮด์ กรดอะซิติก เมทิลเมอร์แคปแทน)
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ความจุขนาดใหญ่
คืนพื้นที่ให้กับห้องซักรีดของคุณ
เทคโนโลยีขั้นสูงของ LG ช่วยให้ดีไซน์กะทัดรัด รวมถึงถังซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เพรียวบางกว่า ช่วยให้คุณมีพื้นที่ซักมากขึ้นในตัวเครื่องขนาดเดียวกัน
เขากำลังยืนอยู่กับผ้าที่ซักเสร็จแล้ว และข้างๆ เขา เขากำลังแสดงภาพภายในเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ขึ้น
*เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไปของ LG
ทำงานอย่างราบรืน ไร้เสียงรบกวน
สัมผัสประสบการณ์เสียงและการสั่นสะเทือนที่ลดลง
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนเพื่อทำให้การซักผ้าของคุณเงียบขึ้น
*จำนวนแดมเปอร์แรงเสียดทานและสมดุลน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง