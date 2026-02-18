We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่? รู้ไว้ บ้านไม่ชื้น อยู่สบายกกว่าเดิม
เชื้อราที่ผนังห้องที่เกิดจากความชื้นสัมพัทธ์ในห้องสูง
หลายบ้านอาจเคยเจอปัญหาบ้านมีกลิ่นอับ ผนังขึ้นคราบดำ เสื้อผ้าเหม็นอับทั้งที่ซักสะอาดแล้ว ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความสกปรกเสมอไป แต่เพราะมี “ความชื้นในอากาศ” เป็นตัวการสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในบ้านอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานว่า ความชื้นสัมพัทธ์คืออะไร, ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ ควรอยู่ที่ระดับไหน ไปจนถึงวิธีแก้ปัญหาบ้านชื้นให้กลับมาแห้งสบายอีกครั้ง
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศส่งผลต่อบ้านมากกว่าที่คิด เพราะประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนชื้น ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมักมีค่าสูงกว่าปกติ เมื่ออากาศภายนอกมีความชื้นสูง ความชื้นเหล่านี้สามารถสะสมเข้ามาในบ้านได้ง่าย จะทำให้ อากาศภายในบ้านอับไม่ถ่ายเท, บ้านชื้น มีเชื้อราขึ้นตามฝ้า ผนัง หรือมุมอับต่าง ๆ , เฟอร์นิเจอร์ไม้บวมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเสื้อผ้า เครื่องนอนอับชื้นแห้งยาก ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินไป
บ้านชื้นเกิดจากอะไร? ปัจจัยที่ทำให้เกิดบ้านชื้นคืออะไร? ปัญหาบ้านชื้นส่วนใหญ่แล้วเป็นการสะสมของหลายปัจจัย ซึ่งโดยส่วนมากแล้วมักเกิดจากโครงสร้างบ้านที่อากาศถ่ายเทไม่ดี, สภาพอากาศชื้นโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน, ที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น การอาบน้ำ ตากผ้า ล้างจาน หรือทำอาหาร เมื่อความชื้นเหล่านี้ไม่ได้รับการระบายออกอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดความชื้นสะสมและเกิดปัญหาในระยะยาว
โดยทั่วไปความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ 40% - 60% RH เป็นช่วงที่สมดุลที่สุดระหว่างความสบายในการอยู่อาศัยและสุขภาพของคนในบ้าน หากความชื้นอยู่ในระดับนี้จะช่วยลดความอับชื้น ลดการสะสมของเชื้อรา แบคทีเรียและไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากค่าความชื้นต่ำกว่า 40% อากาศจะเริ่มแห้งเกิน อาจทำให้รู้สึกระคายผิว, คอแห้ง หรือเกิดอาการไม่สบายเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ ในทางกลับกันหากความชื้นสูงเกิน 60% จะทำให้รู้สึกเหนียวตัว บ้านรู้สึกอึดอัด อับชื้น ซึ่งหลายคนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์ในห้องแอร์ ว่าการเปิดแอร์จะช่วยลดความชื้นได้ทั้งหมด แต่ในความจริงในห้องแอร์ค่าความชื้นสัมพัทธ์ยังสามารถมีค่าที่สูงได้ หากห้องนั้นปิดทึบไม่มีการระบายอากาศ หรือมีความชื้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องแอร์นั้นมีห้องน้ำในตัว มีการตากผ้า หรือทำอาหาร เป็นต้น
การแก้ปัญหาบ้านชื้นเพื่อให้บ้านมีความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ควรเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต พร้อมกับการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้านควบคู่กันไป เพื่อให้ความชื้นไม่สะสมจนกลายเป็นปัญหาในระยะยาว
ในชีวิตประจำวันสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยลดความชื้นภายในบ้านได้ เช่น
เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและพาความชื้นออกจากบ้าน
หลีกเลี่ยงการตากผ้าในห้องปิด เพราะไอน้ำจากผ้าจะเพิ่มความชื้นในอากาศได้
ลดแหล่งกำเนิดความชื้นในบ้าน เช่น เปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำและหลังอาบน้ำไม่เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ หรือการเช็ดทำความสะอาดครัว อ่างล้างจานไม่ให้มีความชื้นสะสม
แต่อย่างไรก็ตามสำหรับบ้านที่เจอปัญหาความชื้นสูงเป็นประจำ รู้สึกเหนาะหนะไม่สบายตัว พื้นเหนียว หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้เริ่มบวม แค่ปรับพฤติกรรมอาจไม่เพียงพอ การใช้ เครื่องลดความชื้น จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
เครื่องลดความชื้น LG PuriCare ตัวช่วยที่จะช่วยรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องให้เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยี Dual Inverter ทนทาน ทำงานเงียบช่วยทำงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อม Laundry Mode โหมดเป่าแห้ง สำหรับชาวคอนโดที่ไม่มีพื้นที่ตากผ้า และโหมด Spot ที่มาพร้อมหัวต่อสำหรับการลดความชื้นเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็นในรองเท้าผ้าใบหรือลิ้นชักใส่เสื้อผ้าก็สามารถลดความชื้นและกลิ่นอับได้ แค่เครื่องเดียวก็สามารถสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมให้กับห้องได้ ให้บ้านรู้สึกแห้งสบาย น่าอยู่มากขึ้น เครื่องลดความชื้น LG มีทั้งหมด 2 ขนาดให้เลือก 16 ลิตร และ 19 ลิตร เลือกและชมสินค้าเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lg.com พิเศษ! ซื้อสินค้ากับ LG พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกหลายต่อ
