We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แม้ว่าในตลาดเครื่องซักผ้าจะมีเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติหลากหลายรุ่นให้เลือก แต่เครื่องซักผ้า 2 ถัง หรือเครื่องซักผ้าถังคู่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของหลายบ้าน นั่นเพราะว่าเป็นเครื่องซักผ้าที่ใช้งานง่าย ทนทาน ประหยัดค่าไฟและที่สำคัญราคาสบายกระเป๋า ซึ่งก่อนที่จะเลือกซื้อมาติดตั้งมาไว้ที่บ้าน เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เครื่องซักผ้า 2 ถังทำงานอย่างไร พร้อมทริกในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
เครื่องซักผ้า 2 ถังทำงานอย่างไร ?
หากคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้า 2 ถังทำงานอย่างไร? เครื่องซักผ้า 2 ถัง หรือที่หลายคนเรียกกันว่า เครื่องซักผ้าถังคู่ หรือเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบสองส่วนที่แยกจากกัน คือ ถังซัก และ ถังปั่นแห้ง ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
● การทำงานของ “ถังซัก”
ถังซักของเครื่องซักผ้า 2 ถัง ทำงานโดยใช้มอเตอร์เพื่อหมุนใบพัดที่อยู่ด้านล่างของถัง โดยใบพัดจะหมุนสลับ ซ้าย-ขวา เพื่อให้เกิดกระแสน้ำหมุนวน เพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนเนื้อผ้า
● ระบบระบายน้ำ
เครื่องซักผ้า 2 ถังจะมีวาล์วระบายน้ำอยู่ที่ด้านล่างของถังซัก หากต้องการระบายน้ำออกจะต้องหมุนเปิดที่แผงโปรแกรม
● การทำงานของ “ถังปั่นแห้ง”
เครื่องซักผ้า 2 ถังจะใช้มอเตอร์หมุนถังปั่นแห้งด้วยความเร็วสูง โดยตัวถังปั่นจะมีลักษณะเป็นตะแกรงรูเล็ก ๆ โดยแรงเหวี่ยงของถังปั่นจะดันน้ำให้ออกจากผ้า ผ่านตะแกรงของถังปั่นและไหลออกผ่านท่อน้ำทิ้ง
เครื่องซักผ้า 2 ถังใช้งานอย่างไร?
นอกจากจะทราบกันไปแล้วว่าเครื่องซักผ้า 2 ถังทำงานอย่างไร ในส่วนของการใช้งานนั้น เครื่องซักผ้าประเภทนี้มีบางขั้นตอนที่เราสามารถควบคุมทุกการทำงานได้เอง หากสงสัยว่า เครื่องซักผ้า 2 ถัง ใช้ยังไง วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า 2 ถัง มีดังนี้
1. เติมน้ำ + ใส่ผงซักฟอก
ใส่ผ้าลงไปในถังซักและเปิดน้ำเข้าถังซักให้ได้ระดับน้ำที่ต้องการ แล้วเติมผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า
2. ตั้งเวลาซัก
หมุนปุ่มตั้งเวลาตามต้องการ เครื่องจะเริ่มหมุนทำงาน
3. ระบายน้ำทิ้ง + ล้างผ้า
หลังซักเสร็จ ให้ระบายน้ำออกและเติมน้ำใหม่เพื่อทำการล้างผ้าจากฟองผงซักฟอกโดยสามารถปั่นล้างน้ำได้ 1 - 2 รอบ เพื่อให้ผงซักฟอกหมดไม่ตกค้าง
4. ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบล้างสุดท้าย
เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตว่า เครื่องซักผ้า 2 ถัง ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตอนไหน? จริง ๆ แล้วขั้นตอนการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเครื่องซักผ้าถังคู่นั้นไม่ได้เป็นการยุ่งยากอะไรเพียงแค่ใส่ในขั้นตอนการล้างน้ำรอบสุดท้าย เท่านี้กลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะติดผ้ายาวนาน
5. ย้ายผ้าไปที่ถังปั่นแห้ง
เนื่องจากเครื่องซักผ้า 2 ถังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานต้องควบคุมในบางขั้นตอนด้วยตัวเอง อย่างเช่นในส่วนของการปั่นแห้ง เมื่อซักล้างน้ำเปล่าสะอาดเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำผ้าจากถังซักย้ายไปที่ถังปั่น และตั้งเวลาปั่นแห้งจนกว่าผ้าจะหมาด
เครื่องซักผ้า 2 ถังดีไหม เหมาะกับการใช้งานแบบไหน
หากทราบว่าเครื่องซักผ้า 2 ถังทำงานอย่างไรเรียบร้อยแล้วและกำลังลังเลว่าเครื่องซักผ้า 2 ถังดีไหม จะตอบโจทย์การใช้งานของคุณจริงหรือไม่ มาลองดูข้อดีของเครื่องซักผ้า 2 ถังกันก่อน
● ซักแรง เร็ว สะอาด
เครื่องซักผ้า 2 ถังใช้ใบพัดหมุนด้วยแรงที่มากกว่าระบบของเครื่องอัตโนมัติทั่วไป ทำให้ได้กระแสน้ำหมุนวนแรงกว่า
● ประหยัดไฟกว่าระบบอัตโนมัติ
เนื่องจากไม่มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน ใช้มอเตอร์เฉพาะถังซักและถังปั่น การใช้ไฟจึงต่ำกว่า ประหยัดค่าไฟได้ยิ่งขึ้น
● ทนทานยาวนาน
การมีถังซักและถังปั่นแยกกัน และใช้ระบบที่ไม่ซับซ้อน เครื่องซักผ้า 2 ถังจึงได้ชื่อว่าเป็นเครื่องซักผ้าที่ทนทาน ใช้งานได้ยาวนานหลายปี แม้จะมีจุดเสียหายเกิดขึ้นก็ซ่อมแซมไม่ยาก และค่าอะไหล่ไม่แพง
● ควบคุมการทำงานได้เองทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดปริมาณน้ำ, ระยะเวลาซัก ล้างน้ำ ปั่นแห้ง, จำนวนรอบล้าง, ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม สามารถกำหนดเองได้หมด ทำให้สามารถซักได้ในแบบที่ต้องการ
● ติดตั้งง่าย
วิธีติดตั้งเครื่องซักผ้า 2 ถังเรียกได้ว่าสะดวกสบายกว่าเครื่องซักผ้าประเภทอื่น ๆ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำเข้าแบบถาวร ไม่จำเป็นต้องมีจุดน้ำดีเฉพาะ สามารถใช้สายยางเข้ามาเติมน้ำในถังได้เลย นอกจากนั้นยังสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เป็นเครื่องซักผ้าที่ยืดหยุ่นในการติดตั้งเป็นอย่างมาก
เครื่องซักผ้า 2 ถัง จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องซักผ้าหนักเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านเยอะ, ชุดทำงานกลางแจ้ง, ยูนิฟอร์มโรงงาน, เสื้อผ้าเปื้อนดินหรือโคลน หรือผ้าหนา ๆ อย่างผ้าขนหนู ผ้าปูเตียง นอกจากนั้นยังเหมาะกับบ้านที่ต้องการความคุ้มค่ายิ่งถ้าซักผ้าบ่อย ซักทุกวัน เครื่องซักผ้า 2 ถังจะช่วยลดค่าไฟได้ค่อนข้างมาก
เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG รุ่นยอดนิยม
สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้า 2 ถังราคาดี คุณภาพครบ และทนทานยาวนาน เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ การันตีด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ในกลุ่ม "เครื่องซักผ้า" โดยทาง LG มีเครื่องซักผ้า 2 ถัง หลายรุ่นและขนาดให้เลือก หากถามว่าเครื่องซักผ้า 2 ถังใหญ่สุดกี่ กิโล ก็ต้องบอกเลยว่าทาง LG มีให้คุณได้ถึง 18 กก.
1. เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG 18 กก. รุ่น TT18NAPG
เครื่องซักผ้า 2 ถังจานซักระบบ Roller Jet ซักทรงพลังทำความสะอาดได้หมดจด พร้อมถนอมผ้า เลือกโปรแกรมการซักได้ 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็น Gentle, Normal และ Strong ปรับเลือกได้ตามรูปแบบการซักที่คุณต้องการ ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานสีเข้ม สวยงามแมตช์เข้ากับสไตล์การแต่งบ้านได้หลากหลาย
2. เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG 15 กก. รุ่น TT15WAPG.
เครื่องซักผ้า 2 ถังขนาดกำลังดี 15 กก. ดีไซซ์สีขาวสะอาดตามาพร้อมระบบ Roller Jet ซักสะอาดขจัดกคราบสกปรกได้ดี เลือกโปรแกรมให้เหมาะกับชนิดผ้าได้ พร้อม Wind Jet Dry เทคโนโลยีที่จะช่วยลดความชื้นออกจากผ้าในขั้นตอนการปั่นแห้ง ช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นและลดการเกิดกลิ่นอับ
สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องซักผ้า 2 ถังจาก LG หรือจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนแบบถังเดียว หรือเครื่องซักผ้าฝาหน้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
พิเศษ! เมื่อสมัครสมาชิก LG Member รับส่วนลดและบริการสุดคุ้ม
● รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
● ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
● บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com