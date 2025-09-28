We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Wash Tower รุ่น WT2116SHBB และ ตู้เย็น Multi-Door รุ่น GC-B47FMGBB
ครบวงจรสำหรับการซักผ้าแบบอัจฉริยะ
เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ
*การประหยัดพื้นที่เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่วางซ้อนกัน
ระบบอัจฉริยะในตัว
*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care
*โปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องซักผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก ""Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.
- แบบปกติความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้
- LG Dual Inverterความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
ประหยัดพลังงานในการอบผ้า
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพหรือวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า
การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน
- ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB ระบบ Smart Inverter Compressor
- WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก. รุ่น WT2116SHBB ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
InstaView
ไม่
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
หลายประตู
ความจุ
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
169
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
305
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
474
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายนอก
มี [ไฟ LED ภายนอก]
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
95
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
85
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ไม่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ไม่
LINEAR Cooling
ไม่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
6 ชั้นวาง
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
VCM
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
ไม่
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
545
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางของแบบพับ
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
คุณลักษณะเด่น
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
21
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 770
TurboWash360˚
มี
AI DD
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
16
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
21
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชม.
โปรแกรม (ซักผ้า)
ขจัดสารก่อภูมิแพ้
มี
เครื่องนอน
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
รอยเปื้อนฝังแน่น
มี
ทั่วไป
มี
ขจัดเชื้อโรค
มี
ผ้าปริมาณน้อย
มี
ผ้าขนหนู
มี
โปรแกรม (อบผ้า)
ลมเย็น
มี
กำจัดฝุ่น
มี
ทั่วไป
มี
อบด่วน
มี
Refresh
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
การติดตามพลังงาน
มี
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)
มี
Smart Pairing
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 770
น้ำหนัก (กก.)
154
คุณสมบัติ (อบผ้า)
AI Sensor Dry
มี
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
มี
Auto Restart
มี
ไฟด้านในถัง
มี
DUAL Inverter HeatPump
มี
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
มี
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
Sensor Dry
มี
คุณสมบัติ (ซักผ้า)
6 Motion DD
มี
AI DD
มี
Auto Restart
มี
ซักน้ำเย็น
มี
สันซัก
มี
ไฟด้านในถัง
มี
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
มี
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
มี
ถังซักสแตนเลส
มี
Steam
มี
TurboWash360˚
มี
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
มี
ระดับน้ำ
มี
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)
สีดำ
สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)
สีดำ
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์