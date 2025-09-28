Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB

WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB

WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB

WT2116SHEG.B47FM
มุมมองด้านหน้า WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB
มุมมองด้านหน้าของ WashTower WT2116SHEG สีทูโทน เขียว ครีม
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
มุมมองด้านหน้า WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB
มุมมองด้านหน้าของ WashTower WT2116SHEG สีทูโทน เขียว ครีม
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM
LG WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB, WT2116SHEG.B47FM

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียว
  • แผงควบคุมเดียวกัน
  • AI DD™ และ Smart Pairing™
  • TurboWash™ 360 และ Dry Ready
  • Steam™ และ Allergy Care
  • ThinQ™
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
มุมมองด้านหน้าของสินค้า WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก.ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control(WT2116SHEG)

WT2116SHEG

WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก. รุ่น WT2116SHEG ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

Front view

GC-B47FMGBB

ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB ระบบ Smart Inverter Compressor

LG Subscribe™ service logo

LG Subscribe™ service logo

LG has Everything

LG home appliances including TV, refrigerator, washer, and air solution devices

Good Product

ครบเครื่องคุณภาพ

พบกับสินค้าหลากหลายจาก LG

Monthly calendar, coins, and appliances symbolizing affordable subscription plans

Good Price

จ่ายคุ้ม

คุ้มทุกเดือน ไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่

LG care experts providing in-home appliance maintenance service

Good Care

คุ้มครองครบ

มั่นใจได้ยาวนาน กับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ดูสิว่าเราดูแลคุณอย่างไร

*วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

*ค่าบริการและระยะเวลา Subscribe แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า

*รายละเอียดบริการ Subscribe และค่าบริการ จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขสัญญา

*กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังคงเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี

*การให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ และการให้บริการดูแลถึงบ้าน อาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

*การรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ Subscribe เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

*การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของคุณเอง

สร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพ ปรับสไตล์ด้วยตัวคุณเอง

ออกแบบพื้นที่ของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย LG Objet WashTower™

แสดงผลิตภัณฑ์ LG Object Collection ที่วางอยู่ในห้องนั่งเล่น เช่น สไตเลอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบผ้า ฯลฯ

สี

สีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

สัมผัสกับสีสันที่สงบนิ่งและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

  • Nature Beige
  • Nature Green
Interior Gallery

สร้างนิยามใหม่ให้กับพื้นที่ของคุณ

ห้องซักรีด

LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

    ห้องน้ำ

    LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

      ห้องเก็บของใช้

      LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        รูปขนาดย่อที่คลิกได้ - แบบพื้นที่ห้องน้ำ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        รูปขนาดย่อที่คลิกได้ - แบบพื้นที่ห้องน้ำ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ

        ห้องซักรีด

        LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

          รูปขนาดย่อที่คลิกได้ - แบบพื้นที่ห้องน้ำ

          ห้องน้ำ

          LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

            LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ

            ห้องเก็บของใช้

            LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

              ดีไซน์ที่ลงตัว

              เพิ่มความสะดวกให้กับดีไซน์บิลท์อิน

              ด้วยวัสดุแบบด้านและสีสันตามธรรมชาติ ดีไซน์ของอุปกรณ์จึงดูเหมือนเป็นแบบบิลท์อิน

              LG Objet WashTower™ รองรับการตกแต่งภายในที่กลมกลืน สอดรับกับเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินในห้องน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ

              LG Objet WashTower™ รองรับการตกแต่งภายในที่กลมกลืน สอดรับกับเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินในห้องน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ

              เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ

              ดีไซน์ที่สวยล้ำและประหยัดพื้นที่ของ LG Objet WashTower™ ชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

              เครื่องซักผ้า LG WashTower ตั้งอยู่ในห้องครัวทันสมัย พร้อมตู้เก็บของสีขาวด้านซ้าย

              แผงควบคุมเข้าถึงได้ง่าย

              แผงที่อยู่ตรงกลางช่วยให้เข้าถึงส่วนควบคุมของทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวก

              มุมมองขนาดใหญ่ของแผงตรงกลางของ LG Objet WashTower มีบางปุ่มที่เปิดใช้งาน

              *รูปภาพผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

              ระบบอัจฉริยะในตัว

              ซักผ้าได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ด้วยระบบอัจฉริยะภายใน LG Objet WashTower™

              หญิงสาวกำลังใช้งานเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบตั้งซ้อนในห้องซักผ้าสีขาว มีชั้นวางผ้าขนหนูและของใช้อยู่ด้านข้าง.

              เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG AI DD พร้อมหน้าจอแสดงสัญลักษณ์เสื้อผ้าและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย บริเวณรอบๆถังซัก.

              AI DD™

              เทคโนโลยี Auto Sense AI DD™ จะระบุรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเสื้อผ้าของคุณอย่างทะนุถนอม

              นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

              นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

              Smart Pairing™

              ด้วย Smart Pairing™ เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วจะถูกอบแห้งด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม เพียงแค่กดปุ่ม Start

              *ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
              *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

              ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care

              สวมเสื้อผ้าอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโปรแกรม LG Allergy Care ช่วยกำจัด 99.9% ของไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้


              • Allergy Care โดยเครื่องซักผ้า
              • Allergy Care โดยเครื่องอบผ้า

              *โปรแกรม Allergy Care ที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
              *สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
              *รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย

              ด้วยโปรแกรมซักและอบผ้าอย่างรวดเร็วของ LG พร้อมตัวเลือก Prepare to Dry คุณจึงสามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้น เช่น ชุดกีฬา และชุดนอน


              ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

              ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

              *ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก "Prepare to Dry"
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              มีฝาเครื่องซักผ้า ซึ่งมีกระแสน้ำหมุนวนอยู่รอบๆ ในแบบไดนามิก น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในเครื่องซักผ้า

              มีฝาเครื่องซักผ้า ซึ่งมีกระแสน้ำหมุนวนอยู่รอบๆ ในแบบไดนามิก น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในเครื่องซักผ้า

              TurboWash™ 360

              ทำทุกอย่างให้เสร็จลุล่วง

              เสื้อผ้าของคุณจะสะอาดอย่างทั่วถึงภายในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่กระทบต่อการถนอมเนื้อผ้า

              *ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              • แบบปกติ
                LG Dual Inverter
              • ความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้
                ความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
              เครื่องอบผ้า DUAL Inverter Heat Pump™

              ประหยัดพลังงานในการอบผ้า

              ขยายช่วงความเร็วในการหมุนเวียน ตั้งแต่เร็วมากไปจนถึงช้า โดยไม่เปิดและปิดเครื่อง

              ภาพแสดงให้เห็นว่าฝุ่นละเอียดที่เกิดจากกระบวนการอบแห้งถูกกรองผ่านตัวกรองสามชั้นในคอนเดนเซอร์
              Auto Cleaning Condenser

              คอนเดนเซอร์ที่มีการทำความสะอาดอย่างง่าย

              การบำรุงรักษาคอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติที่ไม่ยุ่งยาก* โดยตัวคอนเดนเซอร์มีการทำความสะอาดตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร

              *รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
              *ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
              *ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า

              การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

              เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่

              แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว

              การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

              ตรวจสอบสถานะของ WashTower™ ดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบใหม่ หรือตรวจสอบการใช้พลังงานด้วย LG ThinQ™

              *LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
              *ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ

              การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน

              Inverter Direct Drive Motor ที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ไร้เสียงรบกวน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี สบายใจได้ด้วย DUAL Inverter Heat Pump™ ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมการรับประกัน 10 ปี

              LG Subscribe คืออะไร ?

              ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG

              และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น

              *ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน

              รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

              3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe

              01
              วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน

              เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว

              02
              ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า

              การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี

              03
              ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน

              บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด

              บริการดูแลเครื่องซักผ้า

              เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัว จะสะอาด และคงสีสันสดใส จึงต้องทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าให้หมดจด
              และบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ

              ถอดประกอบและทำความสะอาด

              ถอดแยกชิ้นส่วนและใช้สเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง
               

              • บริการข้างต้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแล
              • มีการถอดประกอบและทำความสะอาดหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสัญญา (เดือนที่ 36)
              • การรับบริการจะเป็นไปตามรอบ

              ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำ

              ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำเป็นระยะ ในบริเวณที่อาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือการปนเปื้อนเกิดขึ้น
               

              • มีการเปลี่ยนตัวกรองการระบายน้ำ หนึ่งครั้งสำหรับรุ่นมาตรฐาน (เดือนที่ 36)

              ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า

              ตรวจสอบสถานะการติดตั้งอย่างรอบคอบ (สถานะน้ำประปา/การระบายน้ำและการทำงาน) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาในการใช้งาน

              ทำความสะอาด

              ทำความสะอาดถังซัก หัวฉีดไอน้ำ และฝาเครื่องซักผ้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ (การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำจำกัดเฉพาะรุ่นที่ใช้ไอน้ำเท่านั้น)

              บริการหลังการขาย

              มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา
               

              • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

              วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

              คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

              จัดส่งน้ำยาล้างถังซักผ้า

              ส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทุกๆ 12 เดือน

              พิมพ์

              คุณลักษณะเด่น

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

              833 x 1775 x 653

              ชนิดคอมเพรสเซอร์

              มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์

              InstaView

              ไม่

              Door-in-Door

              ไม่

              ThinQ (Wi-Fi)

              ไม่

              เสร็จสิ้น (ประตู)

              สีเงิน

              สเปคทั้งหมด

              ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

              ประเภทผลิตภัณฑ์

              หลายประตู

              ความจุ

              ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

              169

              ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

              305

              ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

              474

              การควบคุมและจอแสดงผล

              Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

              ใช่

              การแช่แข็งด่วน

              ใช่

              จอแสดงผล LED ภายนอก

              มี [ไฟ LED ภายนอก]

              ขนาดและน้ำหนัก

              น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

              95

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

              833 x 1775 x 653

              น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

              85

              คุณสมบัติ

              Door Cooling+

              ไม่

              ทำความสะอาดตู้เย็น

              ไม่

              Door-in-Door

              ไม่

              InstaView

              ไม่

              LINEAR Cooling

              ไม่

              ช่องแช่แข็ง

              ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

              6 ชั้นวาง　

              กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

              ไม่

              ชั้นวางกระจกนิรภัย

              ไม่

              ระบบน้ำแข็งและน้ำ

              ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

              ไม่

              เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

              ไม่

              ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

              ไม่

              วัสดุและการตกแต่ง

              เสร็จสิ้น (ประตู)

              สีเงิน

              ประตู (วัสดุ)

              VCM

              ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

              ไม่

              ประสิทธิภาพ

              ชนิดคอมเพรสเซอร์

              มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์

              การใช้พลังงาน (kWh/Year)

              545

              ช่องตู้เย็น

              กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

              6

              Hygiene Fresh+

              ใช่

              ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

              LED ด้านบน

              ชั้นวางของแบบพับ

              ไม่

              ชั้นวางกระจกนิรภัย

              3

              กล่องแช่ผัก

              ใช่ (2)

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ

              การวินิจฉัยอัจฉริยะ

              ไม่

              ThinQ (Wi-Fi)

              ไม่

              พิมพ์

              คุณลักษณะเด่น

              ความจุการซักสูงสุด (กก.)

              21

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

              700 x 1890 x 770

              TurboWash360˚

              มี

              AI DD

              มี

              ThinQ (Wi-Fi)

              มี

              สเปคทั้งหมด

              ความจุ

              ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

              16

              ความจุการซักสูงสุด (กก.)

              21

              การควบคุมและจอแสดงผล

              ตั้งเวลาล่วงหน้า

              3-19 ชม.

              ขนาดและน้ำหนัก

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

              700 x 1890 x 770

              น้ำหนัก (กก.)

              154

              คุณสมบัติ (อบผ้า)

              AI Sensor Dry

              มี

              ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ

              มี

              Auto Restart

              มี

              ไฟด้านในถัง

              มี

              DUAL Inverter HeatPump

              มี

              ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น

              มี

              ถังซักด้านในปั๊มนูน

              มี

              สัญญาณเตือนจบรอบ

              มี

              Sensor Dry

              มี

              คุณสมบัติ (ซักผ้า)

              6 Motion DD

              มี

              AI DD

              มี

              Auto Restart

              มี

              ซักน้ำเย็น

              มี

              สันซัก

              มี

              ไฟด้านในถัง

              มี

              ถังซักด้านในปั๊มนูน

              มี

              สัญญาณเตือนจบรอบ

              มี

              มอเตอร์ Inverter DirectDrive

              มี

              ขาปรับระดับได้

              มี

              LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

              มี

              ถังซักสแตนเลส

              มี

              Steam

              มี

              TurboWash360˚

              มี

              เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

              มี

              ระดับน้ำ

              มี

              วัสดุและการตกแต่ง

              สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)

              สีเขียว

              สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)

              สีเบจ

              ประเภทประตู

              กระจกนิรภัย

              โปรแกรม (อบผ้า)

              ลมเย็น

              มี

              กำจัดฝุ่น

              มี

              ทั่วไป

              มี

              อบด่วน

              มี

              Refresh

              มี

              โปรแกรม (ซักผ้า)

              ขจัดสารก่อภูมิแพ้

              มี

              เครื่องนอน

              มี

              ผ้าขนสัตว์

              มี

              รอยเปื้อนฝังแน่น

              มี

              ทั่วไป

              มี

              ขจัดเชื้อโรค

              มี

              ผ้าปริมาณน้อย

              มี

              ผ้าขนหนู

              มี

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ

              ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

              มี

              การติดตามพลังงาน

              มี

              ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน

              มี

              การวินิจฉัยอัจฉริยะ

              มี

              ThinQ (Wi-Fi)

              มี

              ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)

              มี

              Smart Pairing

              มี

              รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

              สินค้าแนะนำ

              ต้องการความช่วยเหลือ

              สนับสนุน

              ติดต่อเรา