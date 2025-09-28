We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WashTower รุ่น WT2116SHEG ฟรี ตู้เย็น Multi-Door GC-B47FMGBB
Products in this Bundle: 2
LG has Everything
Good Product
ครบเครื่องคุณภาพ
พบกับสินค้าหลากหลายจาก LG
Good Price
จ่ายคุ้ม
คุ้มทุกเดือน ไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่
Good Care
คุ้มครองครบ
มั่นใจได้ยาวนาน กับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
ดูสิว่าเราดูแลคุณอย่างไร
*วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
*ค่าบริการและระยะเวลา Subscribe แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า
*รายละเอียดบริการ Subscribe และค่าบริการ จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขสัญญา
*กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังคงเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี
*การให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ และการให้บริการดูแลถึงบ้าน อาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
*การรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ Subscribe เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน
*การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของคุณเอง
สร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพ ปรับสไตล์ด้วยตัวคุณเอง
ออกแบบพื้นที่ของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย LG Objet WashTower™
แสดงผลิตภัณฑ์ LG Object Collection ที่วางอยู่ในห้องนั่งเล่น เช่น สไตเลอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบผ้า ฯลฯ
สี
สีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
สัมผัสกับสีสันที่สงบนิ่งและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
Interior Gallery
สร้างนิยามใหม่ให้กับพื้นที่ของคุณ
ห้องซักรีด
LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น
ห้องน้ำ
LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น
ห้องเก็บของใช้
LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น
ดีไซน์ที่ลงตัว
เพิ่มความสะดวกให้กับดีไซน์บิลท์อิน
ด้วยวัสดุแบบด้านและสีสันตามธรรมชาติ ดีไซน์ของอุปกรณ์จึงดูเหมือนเป็นแบบบิลท์อิน
เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ
ดีไซน์ที่สวยล้ำและประหยัดพื้นที่ของ LG Objet WashTower™ ชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
แผงควบคุมเข้าถึงได้ง่าย
แผงที่อยู่ตรงกลางช่วยให้เข้าถึงส่วนควบคุมของทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวก
มุมมองขนาดใหญ่ของแผงตรงกลางของ LG Objet WashTower มีบางปุ่มที่เปิดใช้งาน
*รูปภาพผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ระบบอัจฉริยะในตัว
ซักผ้าได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ด้วยระบบอัจฉริยะภายใน LG Objet WashTower™
*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care
สวมเสื้อผ้าอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโปรแกรม LG Allergy Care ช่วยกำจัด 99.9% ของไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
*โปรแกรม Allergy Care ที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย
ด้วยโปรแกรมซักและอบผ้าอย่างรวดเร็วของ LG พร้อมตัวเลือก Prepare to Dry คุณจึงสามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้น เช่น ชุดกีฬา และชุดนอน
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก "Prepare to Dry"
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
- แบบปกติLG Dual Inverter
- ความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้ความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
เครื่องอบผ้า DUAL Inverter Heat Pump™
ประหยัดพลังงานในการอบผ้า
ขยายช่วงความเร็วในการหมุนเวียน ตั้งแต่เร็วมากไปจนถึงช้า โดยไม่เปิดและปิดเครื่อง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า
การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบสถานะของ WashTower™ ดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบใหม่ หรือตรวจสอบการใช้พลังงานด้วย LG ThinQ™
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน
Inverter Direct Drive Motor ที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ไร้เสียงรบกวน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี สบายใจได้ด้วย DUAL Inverter Heat Pump™ ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมการรับประกัน 10 ปี
LG Subscribe คืออะไร ?
ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG
และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น
*ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe
01
วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน
เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
02
ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า
การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี
03
ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน
บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด
บริการดูแลเครื่องซักผ้า
เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัว จะสะอาด และคงสีสันสดใส จึงต้องทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าให้หมดจด
และบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ
ถอดประกอบและทำความสะอาด
ถอดแยกชิ้นส่วนและใช้สเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง
• บริการข้างต้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแล
• มีการถอดประกอบและทำความสะอาดหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสัญญา (เดือนที่ 36)
• การรับบริการจะเป็นไปตามรอบ
ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า
ตรวจสอบสถานะการติดตั้งอย่างรอบคอบ (สถานะน้ำประปา/การระบายน้ำและการทำงาน) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาในการใช้งาน
ทำความสะอาด
ทำความสะอาดถังซัก หัวฉีดไอน้ำ และฝาเครื่องซักผ้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ (การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำจำกัดเฉพาะรุ่นที่ใช้ไอน้ำเท่านั้น)
วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง
คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
จัดส่งน้ำยาล้างถังซักผ้า
ส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทุกๆ 12 เดือน
- ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB ระบบ Smart Inverter Compressor
- WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก. รุ่น WT2116SHEG ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
InstaView
ไม่
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
หลายประตู
ความจุ
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
169
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
305
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
474
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายนอก
มี [ไฟ LED ภายนอก]
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
95
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
85
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ไม่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ไม่
LINEAR Cooling
ไม่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
6 ชั้นวาง
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
VCM
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
ไม่
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
545
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางของแบบพับ
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
คุณลักษณะเด่น
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
21
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 770
TurboWash360˚
มี
AI DD
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
16
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
21
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชม.
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 770
น้ำหนัก (กก.)
154
คุณสมบัติ (อบผ้า)
AI Sensor Dry
มี
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
มี
Auto Restart
มี
ไฟด้านในถัง
มี
DUAL Inverter HeatPump
มี
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
มี
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
Sensor Dry
มี
คุณสมบัติ (ซักผ้า)
6 Motion DD
มี
AI DD
มี
Auto Restart
มี
ซักน้ำเย็น
มี
สันซัก
มี
ไฟด้านในถัง
มี
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
มี
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
มี
ถังซักสแตนเลส
มี
Steam
มี
TurboWash360˚
มี
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
มี
ระดับน้ำ
มี
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)
สีเขียว
สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)
สีเบจ
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
โปรแกรม (อบผ้า)
ลมเย็น
มี
กำจัดฝุ่น
มี
ทั่วไป
มี
อบด่วน
มี
Refresh
มี
โปรแกรม (ซักผ้า)
ขจัดสารก่อภูมิแพ้
มี
เครื่องนอน
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
รอยเปื้อนฝังแน่น
มี
ทั่วไป
มี
ขจัดเชื้อโรค
มี
ผ้าปริมาณน้อย
มี
ผ้าขนหนู
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
การติดตามพลังงาน
มี
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)
มี
Smart Pairing
มี
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าที่แนะนำ