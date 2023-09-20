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หน้าจอ 4.7 นิ้ว ดีไซน์หรูล้ำ พร้อม Dual Core กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของ L-Style
หน้าจอ 4.7 นิ้ว ดีไซน์หรูล้ำ พร้อม Dual Core กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของ L-Style
โดดเด่นได้มากกว่า กับดีไซน์แบบ L-Style พร้อมความบางเพียง 9.1 มิลลิเมตร
- แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยรูปทรงบางเฉียบเพียง 9.1 มม. พร้อมเส้นกรอบสวยล้ำโทนสีเงินเมทัลลิก
- ส่งผ่านความเรียบหรูไร้รอยเชื่อมต่อ และการจัดเรียงปุ่มฟังก์ชั่นอย่างกลมกลืน ทันสมัย
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
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3G Network
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HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100
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Dimensions
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131.9 x 68.2 x 9.1 mm
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Size
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qHD (960 x 540) 4.7 inches
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Bluetooth
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3.0
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DLNA
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Yes
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WI - FI DIRECT
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Yes
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A-GPS
-
Yes
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USB
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2.0 High Speed
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Video Codec
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MPEG-4 / H.263 / H.264 / Divx
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Camera
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8MP
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Front Camera
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1.3MP HD
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Audio Codec
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AAC / AAC+ / eAAC+ / AMR / MP3 / MIDI / WAV / WMA
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CHIPSET
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OMAP4430 1GHz Dual - Core
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TOUCH TYPE
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Capacitive
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RAM
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1GB DDR2
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USER
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ROM 4GB e-MMC (available for user 2GB)
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External
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MicroSD (Up to 32GB)
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OS
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Android ICS / Optimus UI 3.0
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Battery
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2150 mAh SiO+ Battery
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FM Radio
-
Yes
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QTranslator Function
-
Yes
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CHEESE SHUTTER
-
Yes
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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