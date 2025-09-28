Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ G6 34” 240Hz WQHD with DCI-P3 95% (Typ.)

LG UltraGear™ G6 34” 240Hz WQHD with DCI-P3 95% (Typ.)

LG UltraGear™ G6 34” 240Hz WQHD with DCI-P3 95% (Typ.)

34G630A-B
front view of 34G630A
left angled front view of 34G630A
right angled front view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
front view of 34G630A with height adjustment
right side view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
top view of 34G630A
top view of 34G630A with right swivel
top view of 34G630A with left swivel
rear view of 34G630A
left rear angled view of 34G630A
rear close-up view of stand mount of 34G630A
rear close-up view of ports of 34G630A
rear close-up view of ports and vesa mount of 34G630A
front view of 34G630A
left angled front view of 34G630A
right angled front view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
front view of 34G630A with height adjustment
right side view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
top view of 34G630A
top view of 34G630A with right swivel
top view of 34G630A with left swivel
rear view of 34G630A
left rear angled view of 34G630A
rear close-up view of stand mount of 34G630A
rear close-up view of ports of 34G630A
rear close-up view of ports and vesa mount of 34G630A

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • 34 นิ้ว WQHD (3440x1440)
  • เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 พร้อม DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • ดีไซน์จอแบบไร้ขอบ
  • ขาตั้งตัว L ประหยัดพื้นที่
เพิ่มเติม
LG UltraGear™ G6 logo.

LG UltraGear™ G6 logo.

จอภาพสำหรับเล่นเกม WQHD 240Hz ขนาด 34 นิ้ว

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Display

Display

ความคมชัดที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจ บนจอแสดงผลขนาด 34 นิ้ว

ด้วยจอแสดงผล UltraWide WQHD (3440×1440) ขนาด 34 นิ้วที่กว้างเป็นพิเศษ UltraGear มอบพื้นที่แสดงผลที่กว้างขึ้น ช่วยปรับปรุงความคมชัดและรายละเอียดของภาพ WQHD ช่วยให้ภาพดูคมชัดยิ่งขึ้นและเพิ่มพื้นที่หน้าจอ มอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งขนาดและความละเอียด

A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.

A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

กว้าง กว้าง ไม่สั้นอัตราส่วนภาพ 21:9 UltraWide ลงตัวที่สุดสำหรับการเล่นเกม

จอภาพโค้ง WQHD อัตราส่วนภาพ 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลสำหรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิงหลากหลาย ด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด

21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.

21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ดื่มด่ำกับสีสันที่แท้จริง พิชิตเกม

จอภาพสำหรับเล่นเกมของเรารองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 95% (ทั่วไป) ของขอบเขตสี DCI-P3 แสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการแสดงผลด้วย VESA DisplayHDR™ 400 มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง

A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.

A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

SPEED

SPEED

A monitor showing a high-speed motorcycle race on neon-lit city streets, highlighting smooth motion at 240Hz refresh rate.

ภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลในการเล่นเกมด้วยอัตราการรีเฟรช 240Hz

มอบอัตราการรีเฟรช 240Hz เพื่อภาพที่ลื่นไหล คมชัด พร้อมลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำไปกับการเล่นเกม

เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (GtG) ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อใช้งาน 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)

 

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น เล่นได้ไม่สิ้นสุด

ลดอาการภาพขาดและอาการแลคด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium บนจอภาพสำหรับเล่นเกม WQHD สัมผัสประสบการณ์ภาพขาดและอาการกระตุกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นและคมชัด

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์

*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

 

Dynamic Action Sync

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

ตัวปรับเสถียรภาพสีดำ

ตัวปรับเสถียรภาพสีดำช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และนำทางผ่านการระเบิดแสงแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

เป้าเล็ง

จุดเล็งถูกตรึงไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

ตัวนับ FPS

ตัวนับ FPS จะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกอย่างโหลดได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะกำลังตัดต่อ เล่นเกม หรือดูภาพยนตร์ ทุกเฟรมมีความสำคัญ และด้วยตัวนับ FPS คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ดีไซน์เรียบหรู ไร้ขอบ

สัมผัสประสบการณ์ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริง พร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับการปรับหมุน เอียง สูง และแกนหมุน ขาตั้งรูปตัว L ไร้ขอบออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนโต๊ะและขจัดจุดอับ ทำให้การตั้งค่าของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

Tilt adjustable icon.

ความเอียง

-5° ~ 20°

Swivel adjustable icon.

หมุน

-30° ~ +30°

Height adjustable icon.

ความสูง

120 มม.

Wall mountable adjustable icon.

ติดผนังได้

100x100

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

พร้อม DSC

Speakers icon.

ลำโพง 5W x2

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Curvature

    1500R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    3200:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Curvature

    1500R

  • Panel Type

    VA

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    86.4

  • Size [Inch]

    34

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Auto Input Switch

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    808 x 512.47 x 235mm(Up)/ 808 x 392.47 x 235mm(Down)

  • Weight in Shipping [kg]

    10.5kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.3kg

  • Weight with Stand [kg]

    7.3kg

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา