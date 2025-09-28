We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 34” 240Hz WQHD with DCI-P3 95% (Typ.)
ความคมชัดที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจ บนจอแสดงผลขนาด 34 นิ้ว
ด้วยจอแสดงผล UltraWide WQHD (3440×1440) ขนาด 34 นิ้วที่กว้างเป็นพิเศษ UltraGear มอบพื้นที่แสดงผลที่กว้างขึ้น ช่วยปรับปรุงความคมชัดและรายละเอียดของภาพ WQHD ช่วยให้ภาพดูคมชัดยิ่งขึ้นและเพิ่มพื้นที่หน้าจอ มอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งขนาดและความละเอียด
กว้าง กว้าง ไม่สั้นอัตราส่วนภาพ 21:9 UltraWide ลงตัวที่สุดสำหรับการเล่นเกม
จอภาพโค้ง WQHD อัตราส่วนภาพ 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลสำหรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิงหลากหลาย ด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด
ดื่มด่ำกับสีสันที่แท้จริง พิชิตเกม
จอภาพสำหรับเล่นเกมของเรารองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 95% (ทั่วไป) ของขอบเขตสี DCI-P3 แสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการแสดงผลด้วย VESA DisplayHDR™ 400 มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง
ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำไปกับการเล่นเกม
เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (GtG) ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่
*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อใช้งาน 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)
ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น เล่นได้ไม่สิ้นสุด
ลดอาการภาพขาดและอาการแลคด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium บนจอภาพสำหรับเล่นเกม WQHD สัมผัสประสบการณ์ภาพขาดและอาการกระตุกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นและคมชัด
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์
*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
ดีไซน์เรียบหรู ไร้ขอบ
สัมผัสประสบการณ์ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริง พร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับการปรับหมุน เอียง สูง และแกนหมุน ขาตั้งรูปตัว L ไร้ขอบออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนโต๊ะและขจัดจุดอับ ทำให้การตั้งค่าของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะเด่น
Size [Inch]
34
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
VA
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Curvature
1500R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
DISPLAY
Aspect Ratio
21:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
3200:1
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Curvature
1500R
Panel Type
VA
Pixel Pitch [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Resolution
3440 x 1440
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Size [cm]
86.4
Size [Inch]
34
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
USB-C (Power Delivery)
15W
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
SOUND
Speaker
5W x 2
FEATURES
Black Stabilizer
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Auto Input Switch
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
PBP
2PBP
PIP
YES
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
980 x 475 x 170mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
808 x 512.47 x 235mm(Up)/ 808 x 392.47 x 235mm(Down)
Weight in Shipping [kg]
10.5kg
Weight without Stand [kg]
5.3kg
Weight with Stand [kg]
7.3kg
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
ACCESSORY
Display Port
YES
HDMI
YES(2ea)
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์