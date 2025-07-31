Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ตู้เย็น 2 ประตู 9.4 คิว GN-B262PQSF Smart Inverter Compressor

ตู้เย็น 2 ประตู 9.4 คิว GN-B262PQSF Smart Inverter Compressor

ตู้เย็น 2 ประตู 9.4 คิว GN-B262PQSF Smart Inverter Compressor

GN-B262PQSF
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • LINEARCooling™
  • Multi Air Flow
  • ชั้นวางกระจกนิรภัย
  • Smart Inverter Compressor
เพิ่มเติม

คงความสดของอาหารได้ยาวนาน

LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยคงความสดใหม่ของอาหารได้นานถึง *7 วัน

*อ้างอิงจากผลการทดสอบของ TÜV โดยใช้การทดสอบภายในของ LG โดยวัดเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนักผักคะน้าลง 5% บนชั้นวางในช่องแช่อาหารสดที่มี LinearCooling ของ LGE เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง

อุณหภูมิที่เหมาะสมทุกที่

ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทางได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้อาหารของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น เซ็นเซอร์ดิจิทัลจะตรวจสอบสภาพภายในตู้เย็นอย่างต่อเนื่อง และช่องระบายอากาศจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อโอบล้อมอาหารของคุณด้วยอากาศเย็นเพื่อให้อาหารของคุณสดใหม่อยู่เสมอ

Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้ทัวถึง

ประหยัดพลังงานและทนทาน

LG Smart Inverter Compressor™ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุณประหยัดได้มากขึ้นและอุ่นใจได้นานถึง 10 ปี

*การรับประกันคอมเพรสเซอร์ Smart Inverter 10 ปี (เฉพาะบางส่วน)

ภาพตู้เย็นแบบดีไซน์ประตูเรียบ

ดีไซน์บานประตูแบบเรียบ

ช่องแช่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่

ด้วยช่องแช่ผักขนาดใหญ่ คุณสามารถเก็บผักและผลไม้ได้มากขึ้นพร้อมยังคงความสดไว้ด้วย

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    555 x 1680 x 637

  • การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    360.00

  • ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

  • Door-in-Door

    ไม่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ไม่

  • เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีดำแมท

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

    ช่องแช่แข็งด้านบน

ความจุ

  • ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

    58

  • ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

    208

  • ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

    266.0

การควบคุมและจอแสดงผล

  • Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

    ไม่

  • ปุ่มเร่งความเย็น

    ไม่

  • การแช่แข็งด่วน

    ใช่

  • การควบคุมด้วยมือ

    ปุ่มแบบหมุน

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

    53

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    555 x 1680 x 637

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    48

คุณสมบัติ

  • Door Cooling+

    ไม่

  • ทำความสะอาดตู้เย็น

    ไม่

  • Door-in-Door

    ไม่

  • LINEAR Cooling

    ใช่

ช่องแช่แข็ง

  • กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    2

  • ชั้นวางกระจกนิรภัย

    1

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

  • ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

    ไม่

  • เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

    ถาดน้ำแข็งทั่วไป

  • ที่กดน้ำเท่านั้น

    ไม่

วัสดุและการตกแต่ง

  • เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีดำแมท

  • ประตู (วัสดุ)

    PCM

  • ประเภทมือจับ

    กระเป๋าแนวนอน

ประสิทธิภาพ

  • ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

  • การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    360.00

ช่องตู้เย็น

  • กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    2 กล่อง + 1 กล่องใหญ่

  • Fresh 0 Zone

    ใช่

  • Hygiene Fresh

    ไม่

  • Hygiene Fresh+

    ไม่

  • ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

    LED ด้านบน

  • ชั้นวางกระจกนิรภัย

    2

  • กล่องแช่ผัก

    ใช่ (1)

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ไม่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ไม่

