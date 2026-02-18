About Cookies on This Site

เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9-ACE แบบด้ามจับ ระบบกรอง 5 ขั้นตอน

A9-ACE
Front view
AI Picture Pro
Front view
AI Picture Pro
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • น้ำหนักเบา พลังดูดแรงสูง
  • ฟิลเตอร์กรอง 5 ขั้นตอน
  • แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้
  • ดีไซน์กะทัดรัด
ภาพหลักสำหรับการแนะนำ Codezero A9 Air

ภาพหลักสำหรับการแนะนำ Codezero A9 Air

น้ำหนักเบา แต่ทรงพลัง
ดีไซน์กะทัดรัด
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

น้ำหนักเบา แต่ทรงพลัง

กำจัดฝุ่นได้อย่างหมดจด น้ำหนักเบาไม่ทำให้เมื่อยมือ

เครื่องดูดฝุ่นนี้มีน้ำหนักเพียง 1.97 กิโลกรัม แต่ให้แรงดูดที่ทรงพลัง1) มาพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

At just 1.97kg, this vacuum cleaner delivers powerful suction in a convenient, lightweight design.

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Dual Turbo Cyclone

แยกฝุ่นและอากาศ

ระบายอากาศอย่างต่อเนื่องช่วยป้องกันฝุ่นสะสมในตัวกรองและช่วยรักษาประสิทธิภาพการดูด

Continuous airflow keeps dust from collecting in the filters and helps maintain suction power.

Continuous airflow keeps dust from collecting in the filters and helps maintain suction power.

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*ประสิทธิภาพการแยกฝุ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน

ดีไซน์กะทัดรัด

ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด

ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ทำให้ใช้งานง่ายและจัดเก็บสะดวก ช่วยให้พื้นที่ของคุณสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Space-saving design makes it easy to use and convenient to store away, helping keep your space clean and tidy.

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*ปริมาตรคำนวณจากข้อมูลการวัดของ LG โดยอิงจากแบบจำลอง 3 มิติของผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับรุ่น A9K (ชื่อรุ่น: S98*******)

*ปริมาตรของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมในการวัด

หัวแปรงและอุปกรณ์สำหรับซอกมุม

การทำความสะอาดที่สะดวกและอเนกประสงค์

หัวดูดแบบคู่ในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์อีกด้วย

หัวดูดแบบคู่ในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์อีกด้วย
หัวดูดแบบคู่ในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์อีกด้วย

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ระบบกรอง 5 ขั้นตอน

ป้องกันฝุ่นละอองให้อยู่ในที่ปิดมิดชิด

ป้องกันฝุ่นละอองให้อยู่ในที่ปิดมิดชิด

5-step filtration system keeps dust locked up tight

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*ประสิทธิภาพการกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน

ตัวกรองถอดออกได้ง่าย

สามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษาที่ถูกสุขอนามัย

ถังเก็บฝุ่น ท่อระบายอากาศ และแผ่นกรองขนาดเล็กสามารถถอดออกได้ง่าย ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการเครื่องดูดฝุ่น

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*ส่วนประกอบของตัวกรองถังเก็บฝุ่นประกอบด้วยตาข่ายโลหะพร้อมไซโคลนรอง

สะดวกสบาย

เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

ตรวจสอบการใช้พลังงานผ่านการแจ้งเตือนด้วยไฟ LED ที่ใช้งานง่าย หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่2) ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

Monitor power usage through user-friendly LED notifications and then change the battery2) at the touch of a button.

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อน (1) รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน

Compact design fits variable space

ดีไซน์กะทัดรัดสามารถเข้าได้กับทุกพื้นที่

Space-saving stand

ขาตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่

Lightweight and simple design

น้ำหนักเบา

Easily detachable battery

แบตเตอรี่ถอดออกได้ง่าย

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*อ้างอิงจากผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งเกาหลี (KTL) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตามมาตรฐานสากล IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV ข้อ 5.11 กำลังดูดสูงสุดคำนวณจากโหมดเทอร์โบ โดยใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จเต็มแล้ว และถังเก็บฝุ่นว่างเปล่า โดยไม่ได้ต่อท่อต่อและหัวดูดฝุ่นเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่น

*กำลังดูด (หน่วย: วัตต์) คำนวณโดยการคูณค่าสุญญากาศ (หน่วย: กิโลปาสคาล) และค่าการไหลของอากาศ (หน่วย: ลิตร/วินาที) ที่วัดได้จากอุปกรณ์ทดสอบข้อมูลอากาศ

 

*หากเปิดใช้งานโหมดป้องกัน (เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกสิ่งแปลกปลอมอุดตัน จะมีเสียง ""Wooh~ Wooh~""" และหากสิ่งแปลกปลอมยังคงอุดตันอยู่ เครื่องจะปิดเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์) กำลังดูดจะลดลงขณะใช้งาน

 

*กำลังดูดจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน

 

*น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์คือน้ำหนักของตัวเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่ ท่อต่อ และหัวดูดพื้นรวมกัน

 

*น้ำหนักจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมในการวัด

 

2) แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

*จากการทดสอบภายในของ LG ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอ้างอิงจากการใช้แบตเตอรี่ใหม่ (แบตเตอรี่ใหม่ 1 ก้อน ชาร์จเต็มในแท่นชาร์จ) โหมดปกติใช้งานได้นานถึง 40 นาทีโดยไม่ต่อหัวดูดใดๆ (โหมดพลังงานสูงสุด 20 นาที โหมดเทอร์โบสูงสุด 7 นาที) และโหมดปกติใช้งานได้นานถึง 30 นาทีเมื่อต่อหัวดูดที่มีมอเตอร์อยู่ภายใน (โหมดพลังงานสูงสุด 15 นาที โหมดเทอร์โบสูงสุด 6 นาที)

*ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจลดลงเมื่อใช้หัวดูดที่มีมอเตอร์ และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานและสถานที่ใช้งาน

