We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9-ACE แบบด้ามจับ ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
น้ำหนักเบา แต่ทรงพลัง
กำจัดฝุ่นได้อย่างหมดจด น้ำหนักเบาไม่ทำให้เมื่อยมือ
เครื่องดูดฝุ่นนี้มีน้ำหนักเพียง 1.97 กิโลกรัม แต่ให้แรงดูดที่ทรงพลัง1) มาพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
Dual Turbo Cyclone
แยกฝุ่นและอากาศ
ระบายอากาศอย่างต่อเนื่องช่วยป้องกันฝุ่นสะสมในตัวกรองและช่วยรักษาประสิทธิภาพการดูด
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*ประสิทธิภาพการแยกฝุ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน
ดีไซน์กะทัดรัด
ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด
ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ทำให้ใช้งานง่ายและจัดเก็บสะดวก ช่วยให้พื้นที่ของคุณสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*ปริมาตรคำนวณจากข้อมูลการวัดของ LG โดยอิงจากแบบจำลอง 3 มิติของผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับรุ่น A9K (ชื่อรุ่น: S98*******)
*ปริมาตรของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมในการวัด
หัวแปรงและอุปกรณ์สำหรับซอกมุม
การทำความสะอาดที่สะดวกและอเนกประสงค์
หัวดูดแบบคู่ในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์อีกด้วย
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
ป้องกันฝุ่นละอองให้อยู่ในที่ปิดมิดชิด
ป้องกันฝุ่นละอองให้อยู่ในที่ปิดมิดชิด
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*ประสิทธิภาพการกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน
ตัวกรองถอดออกได้ง่าย
สามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษาที่ถูกสุขอนามัย
ถังเก็บฝุ่น ท่อระบายอากาศ และแผ่นกรองขนาดเล็กสามารถถอดออกได้ง่าย ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการเครื่องดูดฝุ่น
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*ส่วนประกอบของตัวกรองถังเก็บฝุ่นประกอบด้วยตาข่ายโลหะพร้อมไซโคลนรอง
สะดวกสบาย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ตรวจสอบการใช้พลังงานผ่านการแจ้งเตือนด้วยไฟ LED ที่ใช้งานง่าย หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่2) ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อน (1) รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*อ้างอิงจากผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งเกาหลี (KTL) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตามมาตรฐานสากล IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV ข้อ 5.11 กำลังดูดสูงสุดคำนวณจากโหมดเทอร์โบ โดยใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จเต็มแล้ว และถังเก็บฝุ่นว่างเปล่า โดยไม่ได้ต่อท่อต่อและหัวดูดฝุ่นเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่น
*กำลังดูด (หน่วย: วัตต์) คำนวณโดยการคูณค่าสุญญากาศ (หน่วย: กิโลปาสคาล) และค่าการไหลของอากาศ (หน่วย: ลิตร/วินาที) ที่วัดได้จากอุปกรณ์ทดสอบข้อมูลอากาศ
*หากเปิดใช้งานโหมดป้องกัน (เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกสิ่งแปลกปลอมอุดตัน จะมีเสียง ""Wooh~ Wooh~""" และหากสิ่งแปลกปลอมยังคงอุดตันอยู่ เครื่องจะปิดเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์) กำลังดูดจะลดลงขณะใช้งาน
*กำลังดูดจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานที่ใช้งาน
*น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์คือน้ำหนักของตัวเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่ ท่อต่อ และหัวดูดพื้นรวมกัน
*น้ำหนักจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมในการวัด
2) แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้
*จากการทดสอบภายในของ LG ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอ้างอิงจากการใช้แบตเตอรี่ใหม่ (แบตเตอรี่ใหม่ 1 ก้อน ชาร์จเต็มในแท่นชาร์จ) โหมดปกติใช้งานได้นานถึง 40 นาทีโดยไม่ต่อหัวดูดใดๆ (โหมดพลังงานสูงสุด 20 นาที โหมดเทอร์โบสูงสุด 7 นาที) และโหมดปกติใช้งานได้นานถึง 30 นาทีเมื่อต่อหัวดูดที่มีมอเตอร์อยู่ภายใน (โหมดพลังงานสูงสุด 15 นาที โหมดเทอร์โบสูงสุด 6 นาที)
*ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจลดลงเมื่อใช้หัวดูดที่มีมอเตอร์ และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานและสถานที่ใช้งาน
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
ค้นหา
สินค้าที่แนะนำ