Explore a inovação LG em TVs e Soundbars

TVs LG: qualidade de imagem

A LG é líder em inovação no mercado de televisores e oferece diversos modelos para atender a todas as suas necessidades e preferências. Desde a revolucionária OLED com seus pretos absolutos e cores perfeitas, passando pela vivacidade das TVs QNED e MiniLED , cada TV LG é projetada para entregar qualidade de imagem excepcional.

Descubra nossas opções de TVs 4K e TVs 8K para detalhes ultra definidos, ou mergulhe na grandiosidade das Telas Gigantes LG que transformam sua sala em um cinema particular. Com processadores de Inteligência Artificial e recursos avançados, as Smart TVs LG garantem uma experiência visual otimizada e intuitiva

Soundbars LG: o som que completa a imagem

Para uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva, o som é tão importante quanto a imagem. As Soundbars LG são projetadas para complementar perfeitamente sua TV, oferecendo áudio de alta fidelidade que preenche o ambiente. Com tecnologias como Dolby Atmos, DTS:X e a inovadora AI Sound Pro, nossas soundbars proporcionam um som tridimensional e adaptado ao conteúdo, elevando cada filme, série, jogo ou música a um novo patamar.

Encontre a soundbar ideal para sua TV, com opções que variam de modelos compactos a sistemas completos com subwoofer sem fio e canais traseiros, garantindo graves potentes e clareza nos diálogos. Conectividade Bluetooth e Wi-Fi facilitam o streaming de suas músicas favoritas.

Confira a linha completa de Soundbars LG

A experiência LG: tecnologia e inovação para seu lar

Na LG, estamos comprometidos em oferecer produtos que combinam tecnologia de ponta, design inovador e funcionalidades inteligentes para simplificar e enriquecer sua vida. Nossas TVs e Soundbars são desenvolvidas pensando em você, proporcionando não apenas entretenimento, mas uma verdadeira imersão em cada momento.

Seja para o entusiasta de cinema que busca a perfeição de imagem e som, o gamer que exige a menor latência e gráficos fluidos, ou a família que deseja momentos de lazer com a melhor qualidade, a LG tem a solução ideal.