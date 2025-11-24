About Cookies on This Site

TVs LG 55 Polegadas

As TVs LG de 55 polegadas oferecem o equilíbrio ideal entre tamanho e imersão, sendo a escolha perfeita para a maioria dos ambientes. Aproveite a qualidade de imagem superior, tecnologia de ponta e design elegante para elevar seu entretenimento. Descubra por que a LG é a escolha ideal para sua casa, com modelos 4K, OLED, QNED e Smart TV.

Perguntas Frequentes

P.

Uma TV de 55 polegadas é grande demais para uma sala de estar ?

R.

Uma TV de 55 polegadas é uma ótima opção para a maioria das salas de estar, especialmente em espaços médios a grandes. Com a distância de visualização adequada, ela oferece uma experiência imersiva sem parecer exagerada.

P.

A que distância você deve se sentar de uma TV de 55 polegadas ?

R.

Para uma TV de 55 polegadas, a distância recomendada para assistir é de aproximadamente 2,1 a 2,3 metros. Isso garante detalhes nítidos e um visual confortável.

P.

Qual a largura de uma TV de 55 polegadas ?

R.

Uma TV típica de 55 polegadas tem cerca de 122 cm de largura (48 polegadas) e aproximadamente 70 cm de altura (28 polegadas). As dimensões exatas podem variar ligeiramente dependendo do modelo e do design.

P.

Qual é a nossa melhor TV de 55 polegadas ?

R.

Nossa melhor TV de 55 polegadas combina resolução 4K com avançado processamento de imagem e som por inteligência artificial. Ela oferece uma clareza impressionante, cores vibrantes e áudio imersivo.

P.

Quais são as melhores TVs LG de 55 polegadas para jogos ?

R.

As melhores TVs LG de 55 polegadas para jogos contam com painéis OLED ou QNED, baixo tempo de resposta e suporte ao HDMI 2.1. Esses modelos oferecem jogabilidade fluida e qualidade de imagem excepcional.

P.

Qual é uma boa resolução para uma TV de 55 polegadas ?

R.

Uma resolução 4K é ideal para uma TV de 55 polegadas, oferecendo imagens nítidas e visuais detalhados. Ela melhora tanto a experiência de streaming quanto a de jogos.

TVs LG 55 polegadas: imersão e tecnologia na medida certa

Por que escolher uma TV LG de 55 polegadas?

A TV de 55 polegadas é um dos tamanhos mais populares e versáteis, ideal para salas de estar de médio a grande porte, quartos e até mesmo espaços de entretenimento dedicados. Ela oferece uma tela generosa o suficiente para uma experiência cinematográfica e imersiva, sem ser excessivamente grande para a maioria dos ambientes. É a medida perfeita para quem busca o impacto do cinema em casa com conforto e praticidade.

Qualidade de imagem superior em 55 Polegadas

As TVs LG de 55 polegadas vêm equipadas com as mais avançadas tecnologias de imagem da LG, garantindo uma experiência visual excepcional:

TVs 4K UHD 55 Polegadas: Quatro vezes mais detalhes que o Full HD, para imagens nítidas e realistas.

TVs OLED 55 Polegadas: Pretos absolutos, contraste infinito e cores perfeitas, proporcionando uma profundidade visual inigualável.

TVs QNED 55 Polegadas: Combinam NanoCell e MiniLED para cores puras, brilho intenso e contraste aprimorado.

TVs NanoCell 55 Polegadas: Cores puras e um ângulo de visão amplo, para que todos na sala desfrutem da mesma qualidade de imagem.

Com processadores de Inteligência Artificial, cada cena é otimizada em tempo real, garantindo brilho, contraste e nitidez ideais para qualquer conteúdo.

Smart TV: entretenimento, conectividade e muita praticidade

Todas as TVs LG de 55 polegadas são Smart TVs, equipadas com o intuitivo sistema operacional webOS. Tenha acesso fácil aos seus aplicativos de streaming favoritos (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e muitos outros), navegue na internet e controle sua TV por voz com o Magic Remote. A conectividade versátil permite espelhamento de tela e integração com outros dispositivos, transformando sua TV no centro do seu entretenimento e da sua casa conectada.

Design e sofisticação para sua casa

As TVs LG de 55 polegadas são projetadas para complementar a estética do seu ambiente. Com bordas finas e um perfil elegante, elas se integram harmoniosamente à sua decoração, seja montada na parede ou em um rack. O design minimalista foca na tela, garantindo que nada distraia você da sua experiência visual.

Encontre a TV LG de 55 polegadas ideal para você

Explore nossa seleção de TVs LG de 55 polegadas e descubra o modelo que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Seja para assistir filmes, jogar videogames ou simplesmente desfrutar de seus programas favoritos, uma TV LG de 55 polegadas oferece a combinação perfeita de tamanho, tecnologia e qualidade para uma experiência de entretenimento inesquecível.

Conheça também as TVs LG de 65 polegadas.