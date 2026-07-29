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LG Electronics uvádí novou řadu ART TV 2026: Televizory, které splynou s prostorem a prezentují umění bez kompromisů
Shrnutí zprávy
- LG uvádí novou řadu Art TV 2026 zahrnující modely Wallpaper TV (OLED evo W6), OLED evo G6 a Gallery TV - tři různé designové přístupy pro různé typy interiérů, propojené špičkovými technologiemi OLED panelů.
- LG OLED evo W6 Wallpaper TV získal prestižní ocenění Red Dot: Best of the Best 2026. Celkem LG obdržel na letošním Red Dot Design Award 27 ocenění - napříč kategoriemi od televizorů po domácí spotřebiče a robotiku.
- Bezdrátové televizory LG jsou jako první na světě certifikovány organizací TÜV Rheinland pro „True Wireless Lossless Vision", zaručující vizuálně bezeztrátový přenos 4K obrazu; model W6 podporuje frekvenci až 165 Hz.
- Nová řada kombinuje pokročilé zobrazovací technologie - Perfect Black, Perfect Color, Hyper Radiant Color Technology a Reflection Free Premium - pro věrné a přirozené zobrazení uměleckých děl v každém osvětlení.
- Služba LG Gallery+ nabízí přístup k více než 5 000 kurátorsky vybraným dílům z předních světových kulturních institucí; ke každému zakoupenému modelu Art TV je přiloženo tříměsíční předplatné zdarma.
SOUL/PRAHA, 27. května 2026 - Společnost LG Electronics uvádí novou řadu Art TV 2026, která sdružuje modely LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, LG OLED evo AI G6 a LG Gallery TV AI s rámem. Tato řada je odpovědí na otázku, která stála u zrodu prvního Wallpaper TV v roce 2017: jak nenápadně může televizor existovat v obytném prostoru? Pro rok 2026 LG tuto otázku posouvá dál a odpovídá na ni třemi odlišnými designovými přístupy, každým poháněným nejpokročilejší OLED technologií.
Když LG v roce 2017 představil první Wallpaper TV, zpochybnil zažité představy o tom, jak televize musí vypadat. Extrémně tenký přístroj, přiléhající ke zdi jako tapeta, přesouval pozornost od samotného objektu k prostoru kolem něj. Pro rok 2026 se tato myšlenka vrací v jiné podobě. U modelu W6 přestala být tloušťka pouhým designovým cílem a stala se závazným omezením, které ovlivňuje každé inženýrské rozhodnutí.
„Wallpaper TV není o vizuálním efektu. Jde o jasnou představu o tom, co by mělo zůstat, aby obraz a prostor mohly přirozeně vyniknout. Pokud tloušťku dotlačíte k jejím mezím, nic nemůžete řešit izolovaně. Konstrukce, napájení, tepelný management i zvuk jsou tak propojené, že jediné rozhodnutí v jedné oblasti může narušit celou rovnováhu," říká Jong Woo Hong, prezident LG Česko a Slovensko.
Tři přístupy, jeden záměr
Řada Art TV nabízí tři promyšlené designové přístupy, z nichž každý zákazník může zvolit ten, který odpovídá jeho prostoru a vkusu.
LG OLED evo W6 Wallpaper TV: splývá se zdí
S profilem tloušťky 9,95 mm a bezdrátovým připojením technologií True Wireless odstraňuje Wallpaper TV z interiéru viditelné kabely a minimalizuje vše, co by mohlo rušit pozornost. Obraz přirozeně přechází do stěny podobně jako tapeta.
Bezdrátový přenos W6 prošel nezávislou certifikací. Organizace TÜV Rheinland udělila LG televizorům jako prvním na světě certifikaci „True Wireless Lossless Vision", která ověřuje, že bezdrátový přenos zachovává přesnost barev, detaily obrazu i reprodukci HDR. Model W6 zvládá bezdrátový přenos ve 4K rozlišení s podporou až 165 Hz.
LG OLED evo G6: precizní integrace
Design Flush-fit Gallery přesně kopíruje rovinu stěny a vytváří čistou, minimalistickou přítomnost, která přirozeně zapadá do každého interiéru. G6 je televizor pro ty, kdo chtějí harmonii bez kompromisů.
LG Gallery TV
Odnímatelné rámy a prezentace ve stylu galerie proměňují televizor v dekorativní objekt, jenž se stává plnohodnotnou součástí interiérového designu.
Technologie pro věrné zobrazení umění
Stejně jako se umělecké dílo v galerii jemně proměňuje v přirozeném světle během dne, závisí zážitek ze sledování umění doma na přesnosti barev, kontrastu a detailů. Řada Art TV kombinuje samozářivé OLED panely s pokročilým zpracováním obrazu, které zajišťuje věrnost originálu za jakýchkoli podmínek.
Perfect Black a Perfect Color (certifikováno UL): Hloubka kontrastu a přesnost barev na úrovni, která zachovává jemné tónové přechody a věrně reprodukuje záměr autora. Platí pro řady W6 a G6.
Hyper Radiant Color Technology: Napájená procesorem α11 AI Gen3 zvyšuje jas při zachování přesné reprodukce barev. Obraz zůstává přirozený i ve světlém prostředí. Platí pro řady W6 a G6.
Reflection Free Premium (certifikováno Intertek): Minimalizuje odrazy a zachovává texturu uměleckých děl při různých světelných podmínkách. Gallery TV dosahuje podobného efektu pomocí speciálního displeje vyvíjeného ve spolupráci s muzejními kurátory.
Mezinárodní uznání: Red Dot Best of the Best a iF Design Award
Designová excelence řady Art TV se odráží i v prestižních mezinárodních oceněních. Na letošním Red Dot Design Award 2026 získalo LG celkem 27 ocenění napříč kategoriemi od televizorů a audio systémů po chladničky, klimatizace a robotiku včetně domácího robota LG CLOiD a tepelných čerpadel LG Therma V. Nejvyšší trofej Red Dot: Best of the Best si odnesl LG OLED evo W6 Wallpaper TV, jenž porota ocenila jako nejlepší ve své kategorii.
Wallpaper TV rovněž obdržel iF Design Award 2026, čímž potvrdil, že nejtenčí televizor LG je zároveň jedním z designově nejocenávanějších na světě. Obě ceny dokládají, že lidsky-centrovaný přístup LG kdy design a inženýrství sledují společný cíl přináší výsledky na globální úrovni.
LG Gallery+: osobní galerie v obývacím pokoji
Služba LG Gallery+ umožňuje proměnit televizor v personalizovaný výstavní prostor. Uživatelé mají přístup k více než 5 000 kurátorsky vybraným uměleckým dílům z předních světových kulturních institucí, fotografiím i dalšímu vizuálnímu obsahu. Kromě toho lze zobrazovat vlastní fotografie nebo nechávat generovat vizuály pomocí umělé inteligence.
- PŘEDCHOZÍ
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