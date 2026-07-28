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Kuchyně, která pracuje za vás. Tichý luxus moderního domova má jméno LG
Moderní rodina nebo jednotlivec nechce být otrokem vlastní kuchyně. Chce v ní vařit, smát se, hostit přátele a po skvělé večeři se v klidu posadit ke sklence vína. Když plánujete kuchyňskou linku od základu, vyplatí se sáhnout po jednom výrobci. LG nabízí ucelenou řadu vestavných spotřebičů, které spolu komunikují, splynou s designem linky a hlavně vám vrátí čas, který jste v kuchyni dosud trávili nad rutinou.
Kuchyně je už dávno srdcem bytu, scénou každodenních rituálů i víkendových oslav. Aby tu roli zvládala, potřebuje spotřebiče, jež pracují tiše, chytře a v pozadí. Přesně takový princip vyznává řada vestavných modelů LG, propojených v ekosystému aplikace LG ThinQ.
Začneme tam, kde se rodí každé jídlo - u varné desky. Indukční deska z řady LG ThinQ™ nabízí čtyři zóny bez tepelných ztrát. Funkci Booster pro rychlé přivedení vody k varu a flex režim, díky němuž se dvě sousední zóny promění v jednu velkou plochu pro pekáč nebo grilovací pánev. Inteligentní Power management ohlídá, aby se elektrická síť nezahltila. Digestoř LG si s deskou rozumí automaticky: jakmile začnete vařit, sama nastaví správný výkon.
Nesmí chybět trouba. Trouba z řady LG InstaView™ se 76 litry vnitřního prostoru a technologií ProBake Convection® rozloží teplo rovnoměrně. Stačí dvakrát zaklepat na sklo InstaView™ a vnitřek se rozsvítí, takže nemusíte otevírat dvířka a pouštět ven teplo i vůni. Předehřát si ji můžete cestou z práce přes mobil a o úklid se postarají pyrolýza a parní čištění.
Když přijde rychlý všední večer, zachrání ho mikrovlnná trouba s grilem z řady LG Auto Cook. Spojuje 900W mikrovlnný výkon s plnohodnotným grilem o příkonu 1 000 W, takže jídlo nejen ohřeje, ale dodá mu i poctivou zlatavou kůrku.
Tichou hvězdou linky je pak vestavná lednice LG. S objemem 233 litrů, hlukem na úrovni šepotu (38 dB), systémem Total No Frost a rozvodem chladu Multi-AirFlow udrží potraviny déle čerstvé. A protože se elegantně schová za dvířka linky, na první pohled ani netušíte, kde stojí.
A když je po všem? Vestavná myčka z řady LG QuadWash™ pojme čtrnáct sad nádobí, pracuje při tichých 43 dB, kombinuje technologie QuadWash a TrueSteam a po skončení cyklu sama pootevře dvířka, aby bylo nádobí dokonale suché. Energetická třída A, spotřeba pouhých 9,5 litru vody na ekologický cyklus a odložený start až o dvanáct hodin znamenají, že ji bez výčitek spustíte v noci. Ráno vás čeká jen čisté nádobí a kuchyně, která vypadá jako z katalogu.
Své vestavné spotřebiče představilo LG Electronics tento měsíc rovněž na akci Living Forum. Produkty značky byly ke shlédnutí také na jedenáctém ročníku FAVIA dne.
Letošní ročník připravil pestrou škálu témat reflektujících aktuální výzvy oboru. Účastníci si vyslechli přednášky věnované změnám v legislativě vnitřního prostředí budov, včetně novinek v autorizačním zákoně, revizi stavebních vyhlášek a implementaci zákona o BIM. Samostatný blok byl věnován požární bezpečnosti staveb a moderním přístupům k větrání únikových cest.
Značnou pozornost přitáhla témata akumulace tepla a ukládání energie: od sezónní akumulace v poli zemních vrtů přes Carnotovy baterie až po integraci vysokoteplotních úložišť do teplárenských provozů.
Program zahrnul rovněž bloky věnované tepelným čerpadlům a novým chladivům, vytápění a chlazení rezidenčních budov, energetice a větrání průmyslových staveb, čistým prostorům a tlakovým poměrům. Zvláštní diskusní blok se zaměřil na problematiku umisťování zařízení s chladivem R290 v budovách i mimo ně. Odborným garantem sympozia byl Ing. Jiří Petlach.
LG Electronics představila špičková řešení pro moderní budovy i domácnosti
Generální partnerství sympozia GREEN WAY 2026 potvrdilo dlouhodobý závazek společnosti LG Electronics aktivně se podílet na odborné diskusi o budoucnosti techniky prostředí budov v České republice. Společnost, která patří mezi světové jedničky v oblasti chlazení, vnímá sympozium jako klíčovou platformu pro sdílení zkušeností s odbornou veřejností a pro představení inovativních technologií přispívajících k energetické efektivitě, dekarbonizaci a zvyšování kvality vnitřního prostředí.
V průběhu obou dnů měli účastníci jedinečnou možnost seznámit se přímo na místě s vybranými produkty z portfolia LG Electronics. Fyzicky byli vystaveni tři zástupci moderních řešení pro rezidenční segment.
Prvním z nich byla klimatizace AI Air MIRROR, jejíž elegantní černé zrcadlové sklo dodává každému interiéru moderní eleganci a sofistikovanost. Zařízení využívá technologii AI Air, která sleduje polohu uživatele, kontroluje teplotu a upravuje proudění vzduchu tak, aby zajistila maximálně příjemné prostředí. Režim Soft Air se po dosažení ideální teploty přepíná na nepřímé proudění vzduchu, díky čemuž je v místnosti příjemně bez pocitu chladu. Jednotka disponuje dosahem až 22 metrů - o 22 % více než předchozí modely. Umožňuje regulaci vlhkosti pro optimální mikroklima. Energeticky účinné tepelné čerpadlo s duálním invertorem zaručuje spolehlivé vytápění i chlazení při nízké spotřebě energie. Mezi další funkce patří dvojitá lamela, aktivní řízení spotřeby, automatické čištění, antialergenní filtr a detekce otevřeného okna.
Druhým vystaveným modelem byl LG DUALCOOL AI Air Premium společně s venkovní jednotkou. Tato klimatizace z produkce světové jedničky v oblasti chlazení kombinuje exkluzivní čistý bílý design a špičkové technologie, jako jsou nepřímé proudění vzduchu řízené umělou inteligencí (Soft Air), ovládání na dálku prostřednictvím mobilní aplikace, ionizace vzduchu či aktivace jednotky čidlem přítomnosti osob. Revoluční systém je navržen tak, aby nejen efektivně ochlazoval prostor, ale zároveň zajistil maximální komfort a nejvyšší možnou kvalitu vnitřního vzduchu.
Třetím vystaveným zařízením byla parapetní jednotka: nízko instalovaná parapetní jednotka pro chlazení i vytápění, která vytváří relaxační prostředí. Lamela se při chlazení natáčí směrem vzhůru a směruje proud vzduchu ke stropu; při vytápění naopak směřuje teplý vzduch dolů a vyrovnává tak teplotu v místnosti, což je přínosné zejména v blízkosti podlahy. Zařízení je vybaveno třístupňovým systémem filtrace vzduchu: antibakteriální předfiltr zachycuje hrubé nečistoty a prach, druhý filtr s enzymatickou vrstvou rozkládá alergeny a sterilizovaný iontový generátor uvolňuje přibližně 1,2 milionu iontů, které pomáhají zachytávat některé škodlivé látky ve vzduchu.
Prezentace dalších klíčových technologií LG
Vedle fyzické expozice představila společnost LG Electronics prostřednictvím odborných prezentací na místě rovněž další klíčová řešení ze svého portfolia.
Návštěvníci se blíže seznámili se systémem Multi V i, praktickým řešením pro rozmanité využití v různých prostředích, které umožňuje ovládat vytápění, ventilaci a ohřev vody. Systém využívá data o vzorcích chování uživatelů a automaticky snímá teplotu, detekuje osoby, roční období a úroveň vlhkosti, na jejichž základě vytváří optimální vnitřní prostředí a zároveň snižuje spotřebu energie. Multi V i je kompatibilní s dalšími produkty, jako jsou Hydro Kit a ERV, pro komplexní řešení vytápění a ohřevu vody, chlazení, zvlhčování a větrání.
Účastníci se rovněž seznámili s řešením LG Chiller, navrženým pro efektivní chlazení velkých budov a zařízení. Centrální klimatizační systémy s chlazenou vodou jsou ideální pro průmyslové objekty, jako jsou elektrárny a výrobní závody, stejně jako pro systémy dálkového chlazení.
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