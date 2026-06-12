About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá

Informační list výrobku
Informační list výrobku

AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá

RHX5008TLB
Čelní pohled na AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá RHX5008TLB
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
Čelní pohled na AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá RHX5008TLB
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá
AI Sušička LG | 8 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Bílá

Hlavní funkce

  • AI sušení + ThinQ™ chytré funkce přes Wi-Fi
  • Dvířka z tvrzeného skla + designové černé provedení
  • Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
  • EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
  • 10 let záruka na duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor
  • Automatické čištění kondenzátoru
Další
Video ukazující detaily sušičky LG, včetně vnitřku bubnu a zobrazovacího panelu

Chytré sušení pro snadnější život

Energetická účinnost B výkon s úsporou energie

Úsporný provoz

Efektivní sušení s úsporou energie

Obrázek znázorňující senzor detekující hromadu dek pro sušení optimalizované umělou inteligencí

AI Dry™

Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí

Obrázek trička s časovou osou ukazující dokončení TurboDry za 81 minut

Turbo Dry

Vysušeno za pouhých 81 minut

Image of a blanket and teddy bear inside a LG dryer with the British Allergy Foundation logo displayed

Pokročilá péče pro alergiky

Hygienická péče s redukcí alergenů

Úsporný provoz

Nižší spotřeba, nižší účty

Úsporná třída B

Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie

*Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.

*Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.

Ekologická ikona chladiva R290 s klíčkem na pozadí oblohy a louky

Ekologická ikona chladiva R290 s klíčkem na pozadí oblohy a louky

R290

Chladivo šetrné k životnímu prostředí

Chladivo R290 má nižší potenciál globálního oteplování (GWP) než R134a.

* Potenciál globálního oteplování (GWP): R290: přibližně 3, R134a: přibližně 1340²⁾

AI DUAL Inverter™

Optimální sušení díky AI kompresoru

AI Dry™ s technologií AI DUAL Inverter™³⁾ přizpůsobuje sušení typu tkaniny i množství prádla, nabízí rychlejší a úspornější péči. Dva válce zajišťují tišší a efektivnější provoz. Nízkoteplotní sušení pomáhá chránit oblečení před srážením. Vybrané klíčové komponenty jsou kryty 10letou zárukou.

Obrázek sušičky LG umístěné v interiéru s ekologickou tematikou s vizuálním zvýrazněním komponenty AI DUAL Inverter

* 10letá záruka se vztahuje na invertorový motor a duální invertorový kompresor. Záruka platí pouze na díly; mohou být účtovány poplatky za práci nebo servisní výjezd.

Obrázek piktogramu kombinujícího elektrický proud a šipku dolů, symbolizující úsporu energie

Úspora energie

Obrázek piktogramu kombinujícího elektrický proud a šipku dolů, symbolizující úsporu energie

Úspora energie

Obrázek piktogramu zobrazujícího prst přes rty, symbolizující nízkou hlučnost

Tišší provoz

Obrázek piktogramu zobrazujícího třpytivou košili, symbolizující šetrnou péči o tkaniny

Jemná péče o prádlo

AI Dry™

Chytřejší a přesnější sušení díky AI

AI Dry™⁴ automaticky upravuje sušení podle tkaniny i množství prádla, takže může přispět k úspoře času i energie. Zajišťuje efektivní výsledek a jemnější péči o citlivé látky.

Vyberte AI Dry™

Užijte si jemné a měkké prádlo

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

TurboDry

Zkraťte sušení na 81 minut

Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení⁵ s DUAL Inverter kompresorem.

Pokročilá péče pro alergiky

Technologie, která pomáhá redukovat alergeny prachových roztočů

'Program „Allergy Care“ udržuje vnitřní teplotu až do 60 °C. Tento proces pomáhá snižovat množství alergenů pocházejících z domácích prachových roztočů, které mohou být spouštěčem alergických nebo dýchacích obtíží.

Obrázek deky a plyšového medvídka uvnitř sušičky LG s logem Britské nadace pro alergie

*Cyklus „Allergy Care“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.⁶

Chytré párování

Perfektně sladěné praní a sušení

Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.

* Pračku a sušičku propojenou přes Wi-Fi lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí program.⁷

* Obrázky v prezentaci a videu slouží pouze k ilustračním účelům a mohou se lišit od skutečného produktu.

Duální filtr

Udržuje prádlo i sušičku čisté

Video s ukázkou, jak ve třech snadných krocích vyčistit a znovu nainstalovat filtr sušičky LG.
Krok 1

Vyjměte filtr a opatrně vyhoďte vlákna do koše.

Video s podrobným návodem na údržbu filtru sušičky LG, od odstranění vláken až po opětovnou instalaci.
Krok 2

Odpojte oba filtry a opláchněte je pod vodou.

Video návod k správnému čištění filtru a péči o sušičku LG.
Krok 3

Ujistěte se, že je filtr zcela suchý, a opatrně jej znovu nainstalujte.

Automatické čištění kondenzátoru⁸

Bez nutnosti ručního čištění kondenzátoru

Automatické čištění kondenzátoru vám ušetří čas na to důležité.

*Obrázky produktů na obrázku a ve videu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

LG ThinQ™

Chytré technologie, jednoduché ovládání

S LG ThinQ™ máte sušení pod kontrolou odkudkoli a můžete si kdykoli stáhnout nové prací programy.

Pohodlné ovládání sušičky odkudkoli

Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se se sušičkou jako nikdy předtím. Spusťte sušení jediným klepnutím.

Chytrá údržba a průběžné sledování

Od každodenní péče po větší úkoly – spotřebu energie sušičky máte přehledně pod kontrolou v aplikaci LG ThinQ™.

Hands‑free sušení s hlasovým asistentem

Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte sušičku postarat se o zbytek.

*Podpora zařízení chytré domácnosti kompatibilních s Google Assistant se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení chytré domácnosti.⁹

Minimalistický design vytvořený s ohledem na vás

Obrázek znázorňující pohled na sušičku LG v prémiovém interiéru

Zapadne do vašeho prostoru

Obrázek sušičky LG z částečného bočního úhlu

Dvířka z tvrzeného skla

Obrázek znázorňující čelní pohled na sušičku LG v prémiovém interiéru v tónu dřeva

Jistota rovnoměrného sušení

Obrázek částečného bočního pohledu na sušičku LG, umístěný na pravé straně

Moderní, minimalistický design

Detailní snímek displeje sušičky LG

Přehlednější displej

1) Energetická účinnost

Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.

Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.

 

2) R290

Potenciál globálního oteplování (GWP): R290: přibližně 3, R134a: přibližně 1340.

 

3) AI DUAL Inverter™

Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.). (Na základě reprezentativního modelu AI Dry: RH90X75V3N. Výsledky se mohou lišit v závislosti na modelu, náplni a podmínkách prostředí.) Ne všechny situace mohou vést k úsporám. V závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí se může doba sušení nebo spotřeba energie zvýšit a výsledky se mohou lišit.

AI snímání se aktivuje při náplni do 5 kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat).

Testováno společností Intertek v srpnu 2024, program Bavlna u sušičky LG s tepelným čerpadlem ve srovnání s programem Pouze sušit u konvenční pračky se sušičkou LG, na základě 3kg náplně IEC s počáteční vlhkostí 60 % (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).

10letá záruka se vztahuje pouze na duální invertorový kompresor a invertorový motor. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.

Hladina hluku: 62 dB (hladina akustického výkonu), dle nařízení EU 2023/2534 (RH90X75V3N).

 

4) AI Dry™

Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (RH90X75V3N). Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí.

AI snímání se aktivuje při náplni do 5 kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat.

 

5) TurboDry

Testováno společností Intertek v červenci 2024. Program TurboDry s 5kg náplní (směsová košile, 100% polyesterové tričko, 100% bavlněné tričko) s počáteční vlhkostí 33 % při teplotě 23 °C. Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.

 

6) Péče pro alergiky

Program „Pro alergiky“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.

 

7) Smart Pairing™

Wi‑Fi propojenou pračku a sušičku lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí cyklus.

 

8) Auto Cleaning Condenser

Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Frekvence spuštění funkce „Auto Cleaning Condenser“ se může lišit podle velikosti a počáteční vlhkosti prádla.

 

9) LG ThinQ™

Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Google Assistant se může lišit podle země a vašeho individuálního nastavení chytré domácnosti.

FAQ

Q.

Na co bych měl/a myslet při koupi sušičky prádla?

A.

'Při výběru sušičky je důležité zohlednit kapacitu, energetickou účinnost a používanou technologii sušení. Sušičky LG nabízí funkci Sensor Dry, která rozpozná úroveň vlhkosti a automaticky upraví délku cyklu pro kvalitnější výsledky. Technologie Dual Inverter Heat Pump™ pomáhá snižovat spotřebu energie při zachování výkonu. Díky aplikaci ThinQ™ můžete sušičku ovládat na dálku a získat tak ještě větší komfort. Moderní a elegantní design LG navíc skvěle zapadne do každé koupelny.

Q.

Jsou kondenzační sušičky prádla energeticky úsporné?

A.

Ano, kondenzační sušičky prádla LG jsou navrženy s ohledem na energetickou účinnost. Technologie tepelného čerpadla Dual Inverter Heat Pump™ od společnosti LG dále snižuje spotřebu energie a nabízí značné úspory ve srovnání s běžnými modely. Díky tomu jsou sušičky LG dobrou volbou, která snižuje vaše účty za elektřinu a zároveň poskytuje vynikající sušicí výkon a snižuje vaši uhlíkovou stopu.

Q.

Mají sušičky prádla chytré technologie?

A.

Rozhodně! sušičky prádla LG jsou vybaveny technologií ThinQ™, která vám umožňuje ovládat sušičku na dálku pomocí aplikace pro chytré telefony. Můžete sledovat průběh programu, dostávat oznámení a řešit potenciální problémy, což vám poskytne pohodlí a klid. Tato chytrá integrace usnadňuje a zefektivňuje správu prádla a uvolňuje čas na jiné úkoly.

Q.

Mohou sušičky sušit jemné tkaniny?

A.

Ano, sušičky LG mají specifické programy pro jemné tkaniny, například program Jemné praní, který využívá nižší teploty a šetrné otáčení bubnu. To zajišťuje, že i o vaše nejcitlivější oděvy bude postaráno bez poškození. Pokročilá konstrukce bubnu LG zajišťuje šetrné zacházení a zachovává kvalitu vašeho oblečení. Pokud jde o jemné tkaniny, sušičky LG nabízejí bezpečné a efektivní programy přizpůsobené vašim potřebám.

Q.

Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?

A.

Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.

Q.

Co potřebuji vědět před umístěním pračky a sušičky na sebe?

A.

Zvažte následující faktory, abyste se ujistili, že vaše pračka a sušička, které jsou stohovány, jsou bezpečné, spolehlivé a snadno se používají.

1. Kompatibilita: Nejprve se ujistěte, že modely pračky a sušičky jsou vzájemně kompatibilní. Sušičky LG by měly být instalovány pouze na bubnové pračky LG. (Možnosti hloubky pračky: 565, 615 mm)

2. Prostor pro instalaci: Zkontrolujte velikost prostoru pro instalaci pračky a sušičky za sebou. Také se ujistěte, že máte dostatek místa pro otevření dvířek pračky a sušičky.

3. Odborná instalace: Sušičku lze bezpečně připevnit k pračce LG pomocí stohovací sady. Stohování smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál a musí zkontrolovat, zda je sušička správně nainstalována.

Q.

Jaká je typická životnost sušičky prádla?

A.

PŽivotnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, četnost používání a údržba. Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky.

1. Před sušením a po něm očistěte oblast kolem filtru a udržujte dvojitý filtr na vlákna čistý jeho omytím vodou.

2. Před a po použití očistěte prach uvnitř sušičky a větrejte ji mírným otevřením dvířek sušičky.

3. Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.

Q.

Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?

A.

Zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděv a sušte jej doporučeným způsobem sušení.

Nesušte následující předměty:

- Předměty, které mohou způsobit požár: oděvy s hořlavými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovače, čisticí prostředky, petrolej atd.; elektrické deky; koberce

- Oděvy citlivé na teploNesušte následující předměty:

Q.

Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?

 

A.

Doba sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ látky a hmotnost prádla.

1. Typ látky: Oděvy vyrobené z těžkých materiálů, jako je denim, schnou déle než lehčí látky, jako je polyester.

2. Hmotnost prádla: Čím více prádla je v sušičce, tím delší bude doba sušení.

Q.

Jak vyprázdním nádržku na vodu v sušičce LG?

 

A.

Podrobné pokyny naleznete v oficiálním videu LG na YouTube. Stručně řečeno, jednoduše vytáhněte nádržku na vodu, vyprázdněte nahromaděnou vodu a bezpečně ji vraťte zpět. *Youtube imbeded code

Please refer to the official LG YouTube video for detailed instructions.
In short, simply pull out the water tank, empty the collected water, and securely place it back.


Tisk

Klíčová vlastnost

  • MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva

    Bílá (studená)

  • KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)

    8,0

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x660

  • ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)

    B

  • FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo

    Ano

  • FUNKCE - Samočisticí kondenzátor

    Ano

  • FUNKCE - Typ zdroje tepla

    Tepelné čerpadlo

  • SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování

    Ano

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

Všechny specifikace

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096716236

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Barva

    Bílá (studená)

  • Typ dveří

    Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

KAPACITA

  • Maximální kapacita sušení (kg)

    8,0

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Časovač odkladu

    3–19 hodin

  • Typ displeje

    Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LED displej

  • Signalizace uzamčení dveří

    Ne

  • Číselný ukazatel

    18:88

FUNKCE

  • 6 Motion DD

    Ne

  • AI DD

    Ne

  • Typ

    Kondenzační sušička (bez odvětrání)

  • Samočisticí kondenzátor

    Ano

  • Signalizace ukončení cyklu

    Ano

  • Dualní sušení (EcoHybrid)

    Ano

  • Duální invertorové tepelné čerpadlo

    Ano

  • Dvojitý filtr

    Ano

  • Signalizace vyprázdněné vody

    Ano

  • Typ zdroje tepla

    Tepelné čerpadlo

  • Automatický restart

    Ne

  • Inverter DirectDrive

    Ne

  • Senzor zatížení

    Ano

  • Senzor suchosti

    Ano

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Vyrovnávací nožky

    Ano

  • Embosovaný vnitřní buben

    Ano

ENERGIE

  • Třída energetické účinnosti (sušení)

    B

PROGRAMY

  • AI Sušení

    Ano

  • Pro alergiky

    Ano

  • Osvěžení lůžkovin

    Ne

  • Sportovní oblečení

    Ano

  • Sušení vzduchem (chladný vzduch)

    Ne

  • Eco

    Ano

  • Rychlý 40

    Ne

  • Časované sušení

    Ano

  • Turbo sušení

    Ano

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • Chytré párování

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Monitor spotřeby energie

    Ano

  • Zapnutí na dálku a monitor cyklů

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

  • Ochrana proti pomačkání

    Ano

  • Údržba kondenzátoru

    Ano

  • Údržba bubnu

    Ano

  • Úroveň vysušení

    3 úrovně

  • Oblíbené

    Ne

  • Méně času

    Ne

  • Více času

    Ne

  • Sušicí stojan

    Ne

  • Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

    Ano

  • Dětská pojistka

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Zapnutí na dálku

    Ano

  • Steam

    Ne

  • Čas sušení

    Ano

  • Wi-Fi

    Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

    660x890x702

  • Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)

    1 140

  • Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x660

  • Váha (kg)

    53,0

  • Váha s obalem (kg)

    56,0

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

  • Odtoková hadice

    Ano

  • Sestava stojanu

    Ano

  • Stohovací sada

    Ne

  • Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

    Ne

INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY - DLE AKTUÁLNÍHO STANDARDU

  • Automatická sušička prádla

    Ano

  • Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

    Ne

  • Třída účinnosti kondenzace

    B

  • Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni

    0,71

  • Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni

    1,31

  • Efektivita kondenzace při plném naplnění

    91

  • Efektivita kondenzace při polovičním naplnění

    91

  • Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)

    62

  • Spotřeba energie (W) – Vypnuto

    0,5

  • Spotřeba energie (W) – Zapnuto

    0,5

  • Běžný program sušení

    Eco do skříně – účinnost

  • Čas (min.) – (úplné naplnění)

    253

  • Čas (min.) – (částečné naplnění)

    152

  • Vážená účinnost kondenzace (%)

    91

  • Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)

    85

  • Vážená doba trvání programu

    176

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.