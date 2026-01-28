We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™| Černá/šedá
RHX5009TBB
()
Chytré sušení pro snadnější život
Úsporný provoz
Efektivní sušení s úsporou energie
AI Dry™
Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí
Turbo Dry
Vysušeno za pouhých 81 minut
Pokročilá péče pro alergiky
Hygienická péče s redukcí alergenů
Úsporný provoz
Nižší spotřeba, nižší účty
Úsporná třída B
Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie
*Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.
*Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.
* Potenciál globálního oteplování (GWP): R290: přibližně 3, R134a: přibližně 1340²⁾
AI DUAL Inverter™
Optimální sušení díky AI kompresoru
AI Dry™ s technologií AI DUAL Inverter™³⁾ přizpůsobuje sušení typu tkaniny i množství prádla, nabízí rychlejší a úspornější péči. Dva válce zajišťují tišší a efektivnější provoz. Nízkoteplotní sušení pomáhá chránit oblečení před srážením. Vybrané klíčové komponenty jsou kryty 10letou zárukou.
Obrázek sušičky LG umístěné v interiéru s ekologickou tematikou s vizuálním zvýrazněním komponenty AI DUAL Inverter
* 10letá záruka se vztahuje na invertorový motor a duální invertorový kompresor. Záruka platí pouze na díly; mohou být účtovány poplatky za práci nebo servisní výjezd.
AI Dry™
Chytřejší a přesnější sušení díky AI
AI Dry™⁴ automaticky upravuje sušení podle tkaniny i množství prádla, takže může přispět k úspoře času i energie. Zajišťuje efektivní výsledek a jemnější péči o citlivé látky.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
TurboDry
Zkraťte sušení na 81 minut
Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení⁵ s DUAL Inverter kompresorem.
Pokročilá péče pro alergiky
Technologie, která pomáhá redukovat alergeny prachových roztočů
'Program „Allergy Care“ udržuje vnitřní teplotu až do 60 °C. Tento proces pomáhá snižovat množství alergenů pocházejících z domácích prachových roztočů, které mohou být spouštěčem alergických nebo dýchacích obtíží.
Obrázek deky a plyšového medvídka uvnitř sušičky LG s logem Britské nadace pro alergie
*Cyklus „Allergy Care“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.⁶
Chytré párování
Perfektně sladěné praní a sušení
Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.
* Pračku a sušičku propojenou přes Wi-Fi lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí program.⁷
* Obrázky v prezentaci a videu slouží pouze k ilustračním účelům a mohou se lišit od skutečného produktu.
Duální filtr
Udržuje prádlo i sušičku čisté
Automatické čištění kondenzátoru⁸
Bez nutnosti ručního čištění kondenzátoru
Automatické čištění kondenzátoru vám ušetří čas na to důležité.
*Obrázky produktů na obrázku a ve videu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
LG ThinQ™
Chytré technologie, jednoduché ovládání
S LG ThinQ™ máte sušení pod kontrolou odkudkoli a můžete si kdykoli stáhnout nové prací programy.
Pohodlné ovládání sušičky odkudkoli
Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se se sušičkou jako nikdy předtím. Spusťte sušení jediným klepnutím.
Chytrá údržba a průběžné sledování
Od každodenní péče po větší úkoly – spotřebu energie sušičky máte přehledně pod kontrolou v aplikaci LG ThinQ™.
Hands‑free sušení s hlasovým asistentem
Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte sušičku postarat se o zbytek.
*Podpora zařízení chytré domácnosti kompatibilních s Google Assistant se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení chytré domácnosti.⁹
Minimalistický design vytvořený s ohledem na vás
FAQ
Q.
1) Energetická účinnost
Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.
Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.
2) R290
Potenciál globálního oteplování (GWP): R290: přibližně 3, R134a: přibližně 1340.
3) AI DUAL Inverter™
Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.). (Na základě reprezentativního modelu AI Dry: RH90X75V3N. Výsledky se mohou lišit v závislosti na modelu, náplni a podmínkách prostředí.) Ne všechny situace mohou vést k úsporám. V závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí se může doba sušení nebo spotřeba energie zvýšit a výsledky se mohou lišit.
AI snímání se aktivuje při náplni do 5 kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat).
Testováno společností Intertek v srpnu 2024, program Bavlna u sušičky LG s tepelným čerpadlem ve srovnání s programem Pouze sušit u konvenční pračky se sušičkou LG, na základě 3kg náplně IEC s počáteční vlhkostí 60 % (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).
10letá záruka se vztahuje pouze na duální invertorový kompresor a invertorový motor. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.
Hladina hluku: 62 dB (hladina akustického výkonu), dle nařízení EU 2023/2534 (RH90X75V3N).
4) AI Dry™
Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (RH90X75V3N). Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí.
AI snímání se aktivuje při náplni do 5 kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat.
5) TurboDry
Testováno společností Intertek v červenci 2024. Program TurboDry s 5kg náplní (směsová košile, 100% polyesterové tričko, 100% bavlněné tričko) s počáteční vlhkostí 33 % při teplotě 23 °C. Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.
6) Péče pro alergiky
Program „Pro alergiky“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.
7) Smart Pairing™
Wi‑Fi propojenou pračku a sušičku lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí cyklus.
8) Auto Cleaning Condenser
Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na podmínkách používání.
Frekvence spuštění funkce „Auto Cleaning Condenser“ se může lišit podle velikosti a počáteční vlhkosti prádla.
9) LG ThinQ™
Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Google Assistant se může lišit podle země a vašeho individuálního nastavení chytré domácnosti.
FAQ
Q.
Na co bych měl/a myslet při koupi sušičky prádla?
A.
'Při výběru sušičky je důležité zohlednit kapacitu, energetickou účinnost a používanou technologii sušení. Sušičky LG nabízí funkci Sensor Dry, která rozpozná úroveň vlhkosti a automaticky upraví délku cyklu pro kvalitnější výsledky. Technologie Dual Inverter Heat Pump™ pomáhá snižovat spotřebu energie při zachování výkonu. Díky aplikaci ThinQ™ můžete sušičku ovládat na dálku a získat tak ještě větší komfort. Moderní a elegantní design LG navíc skvěle zapadne do každé koupelny.
Q.
Jsou kondenzační sušičky prádla energeticky úsporné?
A.
Ano, kondenzační sušičky prádla LG jsou navrženy s ohledem na energetickou účinnost. Technologie tepelného čerpadla Dual Inverter Heat Pump™ od společnosti LG dále snižuje spotřebu energie a nabízí značné úspory ve srovnání s běžnými modely. Díky tomu jsou sušičky LG dobrou volbou, která snižuje vaše účty za elektřinu a zároveň poskytuje vynikající sušicí výkon a snižuje vaši uhlíkovou stopu.
Q.
Mají sušičky prádla chytré technologie?
A.
Rozhodně! sušičky prádla LG jsou vybaveny technologií ThinQ™, která vám umožňuje ovládat sušičku na dálku pomocí aplikace pro chytré telefony. Můžete sledovat průběh programu, dostávat oznámení a řešit potenciální problémy, což vám poskytne pohodlí a klid. Tato chytrá integrace usnadňuje a zefektivňuje správu prádla a uvolňuje čas na jiné úkoly.
Q.
Mohou sušičky sušit jemné tkaniny?
A.
Ano, sušičky LG mají specifické programy pro jemné tkaniny, například program Jemné praní, který využívá nižší teploty a šetrné otáčení bubnu. To zajišťuje, že i o vaše nejcitlivější oděvy bude postaráno bez poškození. Pokročilá konstrukce bubnu LG zajišťuje šetrné zacházení a zachovává kvalitu vašeho oblečení. Pokud jde o jemné tkaniny, sušičky LG nabízejí bezpečné a efektivní programy přizpůsobené vašim potřebám.
Q.
Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?
A.
Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.
Q.
Co potřebuji vědět před umístěním pračky a sušičky na sebe?
A.
Zvažte následující faktory, abyste se ujistili, že vaše pračka a sušička, které jsou stohovány, jsou bezpečné, spolehlivé a snadno se používají.
1. Kompatibilita: Nejprve se ujistěte, že modely pračky a sušičky jsou vzájemně kompatibilní. Sušičky LG by měly být instalovány pouze na bubnové pračky LG. (Možnosti hloubky pračky: 565, 615 mm)
2. Prostor pro instalaci: Zkontrolujte velikost prostoru pro instalaci pračky a sušičky za sebou. Také se ujistěte, že máte dostatek místa pro otevření dvířek pračky a sušičky.
3. Odborná instalace: Sušičku lze bezpečně připevnit k pračce LG pomocí stohovací sady. Stohování smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál a musí zkontrolovat, zda je sušička správně nainstalována.
Q.
Jaká je typická životnost sušičky prádla?
A.
PŽivotnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, četnost používání a údržba. Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky.
1. Před sušením a po něm očistěte oblast kolem filtru a udržujte dvojitý filtr na vlákna čistý jeho omytím vodou.
2. Před a po použití očistěte prach uvnitř sušičky a větrejte ji mírným otevřením dvířek sušičky.
3. Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.
Q.
Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?
A.
Zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděv a sušte jej doporučeným způsobem sušení.
Nesušte následující předměty:
- Předměty, které mohou způsobit požár: oděvy s hořlavými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovače, čisticí prostředky, petrolej atd.; elektrické deky; koberce
- Oděvy citlivé na teploNesušte následující předměty:
Q.
Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?
A.
Doba sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ látky a hmotnost prádla.
1. Typ látky: Oděvy vyrobené z těžkých materiálů, jako je denim, schnou déle než lehčí látky, jako je polyester.
2. Hmotnost prádla: Čím více prádla je v sušičce, tím delší bude doba sušení.
Q.
Jak vyprázdním nádržku na vodu v sušičce LG?
A.
Podrobné pokyny naleznete v oficiálním videu LG na YouTube. Stručně řečeno, jednoduše vytáhněte nádržku na vodu, vyprázdněte nahromaděnou vodu a bezpečně ji vraťte zpět. *Youtube imbeded code
Please refer to the official LG YouTube video for detailed instructions.
In short, simply pull out the water tank, empty the collected water, and securely place it back.
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva
Matově černá
KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 660
ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)
B
FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
FUNKCE - Samočisticí kondenzátor
Ano
FUNKCE - Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
FUNKCE - Možnost otočení dveří
Ano
SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování
Ano
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Matově černá
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
KAPACITA
Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
PROGRAMY
AI Sušení
Ano
Pro alergiky
Ano
Osvěžení lůžkovin
Ne
Objemné předměty
Ne
Bavlna
Ano
Bavlna+
Ne
Jemné prádlo
Ne
Osvěžení péřové bundy
Ne
Načíst program
Ano
Pokrývky
Ne
Syntetika
Ano
Džíny
Ne
Smíšené prádlo
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlé sušení
Ne
Sušení na sušáku
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Parní hygienický program
Ne
Parní osvěžení
Ne
Ručníky
Ano
Teplý vzduch
Ne
Vlna
Ano
Sportovní oblečení
Ano
Sušení vzduchem (chladný vzduch)
Ne
Eco
Ano
Rychlý 40
Ne
Časované sušení
Ano
Turbo sušení
Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ne
Číselný ukazatel
18:88
FUNKCE
6 Motion DD
Ne
AI DD
Ne
Typ
Kondenzační sušička (bez odvětrání)
Samočisticí kondenzátor
Ano
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Dualní sušení (EcoHybrid)
Ano
Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
Dvojitý filtr
Ano
Signalizace vyprázdněné vody
Ano
Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
Invertorový motor
Ano
Automatický restart
Ne
Inverter DirectDrive
Ne
Možnost otočení dveří
Ano
Senzor zatížení
Ano
Senzor suchosti
Ano
Osvětlení bubnu
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 702
Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)
1 140
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 660
Váha (kg)
53,0
Váha s obalem (kg)
57,0
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (sušení)
B
INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY
Automatická sušička prádla
Ano
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Třída účinnosti kondenzace
A
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
10
Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni
1,43
Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni
0,76
Spotřeba energie za rok (kWh)
171
Efektivita kondenzace při plném naplnění
91
Efektivita kondenzace při polovičním naplnění
91
Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)
62
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,35
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,35
Běžný program sušení
Eco do skříně – účinnost
Čas (min.) – (úplné naplnění)
269
Čas (min.) – (částečné naplnění)
160
Vážená účinnost kondenzace (%)
91
Vážená doba trvání programu
207
Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)
92
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Ochrana proti pomačkání
Ano
Údržba kondenzátoru
Ano
Údržba bubnu
Ano
Úroveň vysušení
3 úrovně
Oblíbené
Ne
Méně času
Ne
Více času
Ne
Sušicí stojan
Ne
Sušení po nastavenou dobu
Ne
Wi-Fi
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Odložený start
Ano
Osvětlení bubnu
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Steam
Ne
Čas sušení
Ano
EAN CODE
EAN Code
8806096637791
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
Chytré párování
Ano
Stažení programů
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Odtoková hadice
Ano
Sestava stojanu
Ano
Stohovací sada
Ne
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
