About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

PRACÍ SET | LG Pračka F4X7011TSB + Sušička RHX7009TSB

PRACÍ SET | LG Pračka F4X7011TSB + Sušička RHX7009TSB

LAUNWDSN48
Čelní pohled na PRACÍ SET | LG Pračka F4X7011TSB + Sušička RHX7009TSB LAUNWDSN48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
Čelní pohled na PRACÍ SET | LG Pračka F4X7011TSB + Sušička RHX7009TSB LAUNWDSN48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48
launwdsn48

Hlavní funkce

  • AI Praní a sušení pro optimální péči o prádlo
  • Grafický LCD displej, ThinQ™- Inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • TurboWash 39 min a TurboDry 81 min
  • Pračka: Steam- parní praní, AI Direct Drive
  • Automatické čištění kondenzátoru sušičky
  • 10 let záruky na motor pračky + motor a kompresor sušičky
Další
Produkty v tomto balíčku: 2
Front view

F4X7011TSB

Parní pračka LG | 11 kg | A-40% | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Stříbrná
MEZ69272428 F4X7011TSB 24.6.14.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Přední strana sušičky LG

RHX7009TSB

Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná
Energy Label-New_RHX7009TSB.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu

Obrázek LCD displeje

Minimalistický design, špičková čistota prádla

Přehledný LCD displej pro jednoduché ovládání

Na horní straně pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Spotřeba praní A-40%

Ušetřete náklady na energii a zároveň si užívejte působivého pracího výkonu

Uvnitř výrobku je prádlo a množství uvolnění bylo sníženo o 60 %.

Snižuje uvolňování mikroplastů při praní

Jemné pohyby snižují tření během praní

Jsou zobrazeny látky hedvábí, košile a džíny a jsou popsány funkce AI Wash.

AI technologie pro šetrnější praní

AI skenuje tkaninu pro optimální péči

Krása v jednoduchosti

Pračka se přiblíží. Obrazovka se změní a zobrazí se boční strana panelu se třemi barvami: bílou, světle šedou a tmavě šedou.

*Související obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Video ukazující detaily sušičky LG, včetně vnitřku bubnu a zobrazovacího panelu

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Vedle pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Vedle pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Udržitelné praní

A-40% spotřeba

Ušetřete za energie s pračkami, které perou, máchají a odstředí pro optimální spotřebu vody a energie.

*O 40 % nižší index energetické účinnosti ve srovnání s minimální hranicí třídy energetické účinnosti A definované nařízením EU 2019/2014.

*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.

Chytré sušení pro snadnější život

Obrázek listí vířícího kolem pračky.

Úsporný provoz

Efektivní sušení s úsporou energie

Obrázek znázorňující senzor detekující hromadu dek pro sušení optimalizované umělou inteligencí

AI Dry™

Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí

Obrázek znázorňující plynoucí čas kolem společenské košile.

Turbo Dry

Vysušeno za pouhých 81 minut

Obrázek kondenzátoru.

Snadná údržba

Automatické čištění kondenzátoru

Úsporný provoz

Efektivní sušení s úsporou energie třídy B

Díky technologii AI DUAL Inverter™ a pokročilým řídicím algoritmům lze výrazně snížit spotřebu energie.

Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie

Tisk

Klíčová vlastnost

KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)

11,0

ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x850x565

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)

1 360

FUNKCE - ezDispense

Ne

FUNKCE - Steam

Ano

PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání

Ne

SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Všechny specifikace

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva

Stříbrná (esence)

Typ dveří

Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

KAPACITA

Maximální kapacita praní (kg)

11,0

PROGRAMY

Pokrývky

Ano

Bavlna

Ano

Dětská parní péče

Ne

AI Wash

Ano

Program Pro alergiky 

Ano

Automatické praní

Ne

Dětská péče

Ne

Dětské oblečení

Ne

Povlečení

Ano

Malý objem

Ne

Barevné prádlo

Ne

Bavlna+

Ne

Tmavé prádlo 

Ne

Jemné prádlo

Ano

Načíst program

Ano

Péřová bunda

Ano

Syntetika

Ano

Eco 40-60

Ano

Jemná péče

Ne

Hygiena

Ne

Intenzivní 60

Ne

Redukce mikroplastů

Ano

Smíšené prádlo

Ano

Outdoorové oblečení

Ne

Rychlý 14 (Rychle 14)

Ano

Rychlý 30

Ne

Rychlé praní

Ne

Rychlé praní+sušení

Ne

Osvěžení prádla

Ne

Máchání+Odstředění

Ano

Tiché praní

Ne

Ochrana pokožky

Ne

Manžety a límce

Ano

Pouze odstředění

Ano

Sportovní oblečení

Ano

 Skvrny

Ne

Parní osvěžení prádla

Ne

Čištění bubnu

Ano

TurboWash 39

Ano

TurboWash 49

Ne

TurboWash 59

Ne

Praní + sušení

Ne

Vlna (Ruční praní / Vlna)

Ano

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Časovač odkladu

3–19 hodin

Typ displeje

Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej

Signalizace uzamčení dveří

Ano

Číselný ukazatel

LCD

FUNKCE

6 Motion DD

Ano

AI DD

Ano

Typ

Pračka s předním plněním

Signalizace ukončení cyklu

Ano

Centrum System

Ne

Přidání prádla

Ano

ezDispense

Ne

Automatický restart

Ano

Inverter DirectDrive

Ano

Systém detekce pěny

Ano

Senzor zatížení

Ano

Steam

Ano

Osvětlení bubnu

Ne

Steam+

Ne

Vyrovnávací nožky

Ano

Buben z nerezové oceli

Ano

TurboWash360˚

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

Senzor vibrací

Ano

Lopatky bubnu

Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli

Přívod vody (teplá/studená)

Pouze studená

Hladina vody

Auto

Volitelné maximální otáčky (ot./min.)

1400

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

600x890x660

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x850x565

Váha (kg)

68,0

Váha s obalem (kg)

72,0

Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

620

Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

100

ENERGIE

Třída energetické účinnosti (praní)

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Wi-Fi

Ano

Přidání prádla

Ano

Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

Ano

Dětská pojistka

Ano

Odložený start

Ano

Hladina pracího prostředku

Ano

Osvětlení bubnu

Ne

Předpírka

Ano

Zapnutí na dálku

Ano

Máchání

Ne

Máchání + odstřeďování

Ano

Máchání+

Ano

Hladina změkčovacího prostředku

Ano

Odstředění

1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování

Steam

Ano

Teplota

Studená/20/30/40/60/95 ℃

Čištění bubnu

Ne

TurboWash

Ano

Praní

Ne

Redukce pomačkání

Ne

Praní studenou vodou

Ne

Čištění zásobníku ezDispense

Ne

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ

Spotřeba energie na cyklus (kWh)

31

Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

Ano

Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

5

 Eco 40-60 (Plná náplň)

0,661

 Eco 40-60 (1/2 náplň)

0,287

Eco 40-60 (1/4 náplň) 

0,146

Třída energetické účinnosti

Maximální otáčky (ot/min.)

1 360

Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

71

Spotřeba energie (W) – Vypnuto

0,5

Spotřeba energie (W) – Zapnuto

0,5

Otáčkový výkon – třída účinnosti

B

Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

53,9

Běžný program (pouze praní)

Eco 40–60 40 ℃

Čas (min.) – (úplné naplnění)

240

 Čas (Min) - (1/2 náplň)

180

 Čas (Min) - (1/4 náplň)

130

Kapacita praní (kg)

11,0

Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

46

EAN CODE

EAN Code

8806096652091

SMART TECHNOLOGIE

Smart Diagnosis

Ano

Stažení programů

Ano

Monitor spotřeby energie

Ano

Zapnutí na dálku a monitor cyklů

Ano

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Doba do čištění bubnu

Ano

Chytré párování

Ano

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

Ne

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
EU Energy label 2019(F4X7011TSB)
přípona:pdf
Product information sheet (F4X7011TSB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(F4X7011TSB)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
Tisk

Klíčová vlastnost

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva

Stříbrná (esence)

KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)

9,0

ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x850x660

ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)

B

FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo

Ano

FUNKCE - Samočisticí kondenzátor

Ano

FUNKCE - Typ zdroje tepla

Tepelné čerpadlo

FUNKCE - Možnost otočení dveří

Ano

SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování

Ano

SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Všechny specifikace

PROGRAMY

Sportovní oblečení

Ano

AI Sušení

Ano

Pro alergiky

Ano

Bavlna

Ano

Jemné prádlo

Ano

Syntetika

Ano

Eco

Ano

Smíšené prádlo

Ano

Rychlý 30

Ano

Časované sušení

Ano

Turbo sušení

Ano

Vlna

Ano

ENERGIE

Třída energetické účinnosti (sušení)

B

FUNKCE

Dualní sušení (EcoHybrid)

Ano

Duální invertorové tepelné čerpadlo

Ano

Dvojitý filtr

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Ochrana proti pomačkání

Ano

Dětská pojistka

Ano

PROGRAMY

Pro alergiky

Ano

EAN CODE

EAN Code

8806096641781

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

660x890x702

Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)

1 140

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x850x660

Váha s obalem (kg)

58,0

Váha (kg)

55,0

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Sušení po nastavenou dobu

Ano

FUNKCE

Typ

Kondenzační sušička (bez odvětrání)

PROGRAMY

Sportovní oblečení

Ano

FUNKCE

6 Motion DD

Ne

AI DD

Ne

Samočisticí kondenzátor

Ano

Automatický restart

Ne

Osvětlení bubnu

Ano

Dualní sušení (EcoHybrid)

Ano

Duální invertorové tepelné čerpadlo

Ano

Dvojitý filtr

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

Signalizace vyprázdněné vody

Ano

Signalizace ukončení cyklu

Ano

Typ zdroje tepla

Tepelné čerpadlo

Inverter DirectDrive

Ne

Invertorový motor

Ano

Vyrovnávací nožky

Ano

Senzor zatížení

Ano

Možnost otočení dveří

Ano

Senzor suchosti

Ano

Typ

Kondenzační sušička (bez odvětrání)

KAPACITA

Maximální kapacita sušení (kg)

9,0

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Časovač odkladu

3–19 hodin

Typ displeje

Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej

Signalizace uzamčení dveří

Ne

Číselný ukazatel

LCD

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Odložený start

Ano

SMART TECHNOLOGIE

Stažení programů

Ano

Chytré párování

Ano

Monitor spotřeby energie

Ano

Zapnutí na dálku a monitor cyklů

Ano

Smart Diagnosis

Ano

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva

Stříbrná (esence)

Typ dveří

Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY - DLE AKTUÁLNÍHO STANDARDU

Automatická sušička prádla

Ano

Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

Ne

Třída účinnosti kondenzace

B

Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni

0,76

Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni

1,43

Efektivita kondenzace při plném naplnění

91

Efektivita kondenzace při polovičním naplnění

91

Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)

62

Spotřeba energie (W) – Vypnuto

0,35

Spotřeba energie (W) – Zapnuto

0,35

Běžný program sušení

Eco do skříně – účinnost

Čas (min.) – (úplné naplnění)

269

Čas (min.) – (částečné naplnění)

160

Vážená účinnost kondenzace (%)

91

Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)

92

Vážená doba trvání programu

186

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

660x890x702

Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)

1 140

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600x850x660

Váha s obalem (kg)

58,0

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Wi-Fi

Ano

KAPACITA

Maximální kapacita sušení (kg)

9,0

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Ochrana proti pomačkání

Ano

Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

Ano

Dětská pojistka

Ano

Údržba kondenzátoru

Ano

Odložený start

Ano

Údržba bubnu

Ne

Osvětlení bubnu

Ano

Úroveň vysušení

3 úrovně

Čas sušení

Ne

Oblíbené

Ne

Méně času

Ne

Více času

Ne

Sušicí stojan

Ne

Zapnutí na dálku

Ano

Steam

Ne

Sušení po nastavenou dobu

Ano

Wi-Fi

Ano

PROGRAMY

AI Sušení

Ano

FUNKCE

AI DD

Ne

Samočisticí kondenzátor

Ano

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

Odtoková hadice

Ano

Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

Ne

Sestava stojanu

Ano

Stohovací sada

Ne

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Časovač odkladu

3–19 hodin

Typ displeje

Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej

Signalizace uzamčení dveří

Ne

Číselný ukazatel

LCD

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Sušicí stojan

Ne

Steam

Ne

EAN CODE

EAN Code

8806096641781

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
ENERGY LABEL(RHX7009TSB)
přípona:pdf
EU Energy Label 2025(RHX7009TSB)
přípona:pdf
EU Product information sheet 2025(RHX7009TSB)
přípona:pdf
PRODUCT FICHE(RHX7009TSB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(RHX7009TSB)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.