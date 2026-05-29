PRACÍ SET | LG Pračka F4X7011TSB + Sušička RHX7009TSB
LAUNWDSN48
Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu
Minimalistický design, špičková čistota prádla
Přehledný LCD displej pro jednoduché ovládání
Spotřeba praní A-40%
Ušetřete náklady na energii a zároveň si užívejte působivého pracího výkonu
Snižuje uvolňování mikroplastů při praní
Jemné pohyby snižují tření během praní
AI technologie pro šetrnější praní
AI skenuje tkaninu pro optimální péči
Krása v jednoduchosti
*Související obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
*O 40 % nižší index energetické účinnosti ve srovnání s minimální hranicí třídy energetické účinnosti A definované nařízením EU 2019/2014.
*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
Chytré sušení pro snadnější život
Úsporný provoz
Efektivní sušení s úsporou energie
AI Dry™
Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí
Turbo Dry
Vysušeno za pouhých 81 minut
Snadná údržba
Automatické čištění kondenzátoru
Úsporný provoz
Efektivní sušení s úsporou energie třídy B
Díky technologii AI DUAL Inverter™ a pokročilým řídicím algoritmům lze výrazně snížit spotřebu energie.
Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie
- Parní pračka LG | 11 kg | A-40% | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Stříbrná
- Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
11,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x565
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná (esence)
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
11,0
PROGRAMY
Pokrývky
Ano
Bavlna
Ano
Dětská parní péče
Ne
AI Wash
Ano
Program Pro alergiky
Ano
Automatické praní
Ne
Dětská péče
Ne
Dětské oblečení
Ne
Povlečení
Ano
Malý objem
Ne
Barevné prádlo
Ne
Bavlna+
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Jemné prádlo
Ano
Načíst program
Ano
Péřová bunda
Ano
Syntetika
Ano
Eco 40-60
Ano
Jemná péče
Ne
Hygiena
Ne
Intenzivní 60
Ne
Redukce mikroplastů
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Rychlý 14 (Rychle 14)
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlé praní
Ne
Rychlé praní+sušení
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Máchání+Odstředění
Ano
Tiché praní
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Manžety a límce
Ano
Pouze odstředění
Ano
Sportovní oblečení
Ano
Skvrny
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Čištění bubnu
Ano
TurboWash 39
Ano
TurboWash 49
Ne
TurboWash 59
Ne
Praní + sušení
Ne
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Číselný ukazatel
LCD
FUNKCE
6 Motion DD
Ano
AI DD
Ano
Typ
Pračka s předním plněním
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Centrum System
Ne
Přidání prádla
Ano
ezDispense
Ne
Automatický restart
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
Systém detekce pěny
Ano
Senzor zatížení
Ano
Steam
Ano
Osvětlení bubnu
Ne
Steam+
Ne
Vyrovnávací nožky
Ano
Buben z nerezové oceli
Ano
TurboWash360˚
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Senzor vibrací
Ano
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
Hladina vody
Auto
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
1400
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
600x890x660
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x565
Váha (kg)
68,0
Váha s obalem (kg)
72,0
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
620
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
100
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Wi-Fi
Ano
Přidání prádla
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Odložený start
Ano
Hladina pracího prostředku
Ano
Osvětlení bubnu
Ne
Předpírka
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Máchání
Ne
Máchání + odstřeďování
Ano
Máchání+
Ano
Hladina změkčovacího prostředku
Ano
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Steam
Ano
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Čištění bubnu
Ne
TurboWash
Ano
Praní
Ne
Redukce pomačkání
Ne
Praní studenou vodou
Ne
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
31
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ano
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,661
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,287
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,146
Třída energetické účinnosti
A
Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Otáčkový výkon – třída účinnosti
B
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
53,9
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
Čas (min.) – (úplné naplnění)
240
Čas (Min) - (1/2 náplň)
180
Čas (Min) - (1/4 náplň)
130
Kapacita praní (kg)
11,0
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
46
EAN CODE
EAN Code
8806096652091
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
Stažení programů
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Chytré párování
Ano
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva
Stříbrná (esence)
KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x660
ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)
B
FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
FUNKCE - Samočisticí kondenzátor
Ano
FUNKCE - Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
FUNKCE - Možnost otočení dveří
Ano
SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování
Ano
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
PROGRAMY
Sportovní oblečení
Ano
AI Sušení
Ano
Pro alergiky
Ano
Bavlna
Ano
Jemné prádlo
Ano
Syntetika
Ano
Eco
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Rychlý 30
Ano
Časované sušení
Ano
Turbo sušení
Ano
Vlna
Ano
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (sušení)
B
FUNKCE
Dualní sušení (EcoHybrid)
Ano
Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
Dvojitý filtr
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Ochrana proti pomačkání
Ano
Dětská pojistka
Ano
EAN CODE
EAN Code
8806096641781
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660x890x702
Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)
1 140
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x660
Váha s obalem (kg)
58,0
Váha (kg)
55,0
FUNKCE
Typ
Kondenzační sušička (bez odvětrání)
FUNKCE
6 Motion DD
Ne
AI DD
Ne
Samočisticí kondenzátor
Ano
Automatický restart
Ne
Osvětlení bubnu
Ano
Dualní sušení (EcoHybrid)
Ano
Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
Dvojitý filtr
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Signalizace vyprázdněné vody
Ano
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
Inverter DirectDrive
Ne
Invertorový motor
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Senzor zatížení
Ano
Možnost otočení dveří
Ano
Senzor suchosti
Ano
Typ
Kondenzační sušička (bez odvětrání)
KAPACITA
Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ne
Číselný ukazatel
LCD
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Odložený start
Ano
SMART TECHNOLOGIE
Stažení programů
Ano
Chytré párování
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná (esence)
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY - DLE AKTUÁLNÍHO STANDARDU
Automatická sušička prádla
Ano
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Třída účinnosti kondenzace
B
Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni
0,76
Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni
1,43
Efektivita kondenzace při plném naplnění
91
Efektivita kondenzace při polovičním naplnění
91
Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)
62
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,35
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,35
Běžný program sušení
Eco do skříně – účinnost
Čas (min.) – (úplné naplnění)
269
Čas (min.) – (částečné naplnění)
160
Vážená účinnost kondenzace (%)
91
Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)
92
Vážená doba trvání programu
186
