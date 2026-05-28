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Hlavní funkce
- Nano Detail Enhancer vylepšuje textury a hloubku, čímž zajišťuje realističtější obraz v rozlišení 4K.
- Lineární design se vyznačuje rafinovaným a solidním provedením, které dokonale doplní váš interiér.
- Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
- AI Hub odemyká chytré, personalizované prostředí, zabezpečené technologií LG Shield
- Získejte přístup k široké nabídce živého vysílání a obsahu na vyžádání, který je plynule dostupný prostřednictvím LG Channels.
Proč LG NANO 4K UHD?
Nano Detail Enhancer
Lineární design
Zabezpečeno technologií LG Shield
Cenami ověnčený Multi AI webOS
AI Hub pro personalizaci
LG Channels - Nekonečná zábava zdarma
Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield
Program webOS Re:New
Upgradujte svůj televizor až 5 let zdarma13)
AI Magický ovladač
Využívejte všechny možnosti umělé inteligence pomocí jediného tlačítka AI.
Jedno tlačítko AI stačí k přístupu a ovládání všech interakcí řízených umělou inteligencí. Díky rolovacímu kolečku a okamžitým hlasovým příkazům je ovládání zcela snadné.14)
LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Ponořte se do každého sportovního zápasu
Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence
AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.26)
Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru
Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.
Nastavte si upozornění a nic vám neunikne
Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.
Vstupte do světa připraveného na vítězství
Špičkový herní zážitek
Výkon pro vítězství díky plynulému hraní
Užijte si skvělý herní zážitek s VRR až 60 Hz. Díky vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL v kombinaci s rychlou obnovovací frekvencí se každý herní okamžik stává ještě zábavnějším.28)
LG NANO 4K UHD AI NU85 pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí
Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 2,5 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.29)
Vaše komplexní herní centrum
Objevte tisíce her z aplikace Xbox, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.30)
Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.
Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.
Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech
LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem
WOW Orchestra
Plně prostorový a synchronizovaný systém zvuku TV a Soundbaru LG
Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směr pro plnější prostorový zážitek.32)
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií WOW Orchestra zobrazuje dirigenta orchestru, který vede představení na obrazovce, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují místnost a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.
* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.
* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.
* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.
* Hlasové funkce jsou k dispozici pouze v podporovaných jazycích a zemích.
Klíčová vlastnost
ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
959 x 563 x 70,8
ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
6,4
Všechny specifikace
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Držák na stěnu / VESA (mm)
300 x 200
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
1 055 x 660 x 114
Hmotnost TV - balení (kg)
8,4
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
959 x 563 x 70,8
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
959 x 618 x 200
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
792 x 200
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
6,4
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
6,5
ČÁROVÝ KÓD
Čárový kód
8806096705773
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Modelová řada
Definable Spec Only in LG.COM
INFORMACE O SHODĚ
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Hlavní funkce
- Nano Detail Enhancer vylepšuje textury a hloubku, čímž zajišťuje realističtější obraz v rozlišení 4K.
- Lineární design se vyznačuje rafinovaným a solidním provedením, které dokonale doplní váš interiér.
- Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
- AI Hub odemyká chytré, personalizované prostředí, zabezpečené technologií LG Shield
- Získejte přístup k široké nabídce živého vysílání a obsahu na vyžádání, který je plynule dostupný prostřednictvím LG Channels.
Klíčová vlastnost
ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
959 x 563 x 70,8
ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
6,4
Všechny specifikace
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Držák na stěnu / VESA (mm)
300 x 200
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
1 055 x 660 x 114
Hmotnost TV - balení (kg)
8,4
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
959 x 563 x 70,8
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
959 x 618 x 200
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
792 x 200
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
6,4
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
6,5
ČÁROVÝ KÓD
Čárový kód
8806096705773
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Modelová řada
Definable Spec Only in LG.COM
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.