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85 " LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

85NU8E0B3LA_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
85NU8E0B3LA_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

85 " LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

85NU8E0B3LA
Čelní pohled na 85 " LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 85NU8E0B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 vyobrazený zepředu a z boku má 75" displej s šířkou 1669 mm, výškou obrazovky 963 mm, výškou se stojanem 1026 mm, hloubkou 72,1 mm a půdorysem stojanu 1299 x 361 mm.
Velkoplošný televizor LG NANO 4K UHD AI NU85 je připevněn na stěně v obývacím pokoji a zobrazuje scénu sportovního vítězství s konfetami a trofejí, přičemž zdůrazňuje živé barvy, jasné detaily a působivý pocit velikosti.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Nano Detail Enhancer zobrazuje obrázek peří. Procesor Alpha AI umožňuje detekci jemných textur, čímž zvyšuje kontrast a hloubku a poskytuje jasnější a trojrozměrnější obraz v rozlišení 4K.
LG NANO 4K UHD AI NU85 zdůrazňuje HDR10 Pro v rozděleném scénickém obrazu, který porovnává SDR a HDR10 Pro, a odhaluje jasnější světla, hlubší stíny a vylepšený kontrast v záběru jezera při západu slunce, což přináší bohatší detaily a ostrost.
Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG NANO 4K UHD AI NU85 září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje scénu pod vodou s lachtanem, přičemž AI rozpoznává a vylepšuje každý snímek až na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED evo AI QNED85, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Domovská obrazovka LG NANO 4K UHD AI NU85 vás navede do rozhraní LG Channels, kde najdete bezplatné živé televizní kanály, filmy a exkluzivní obsah. Zdůrazňuje přímý přístup ke stovkám zábavních možností bez nutnosti platby, předplatného a set-top boxu.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG NANO 4K UHD AI NU85 pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je zobrazen zezadu a odhaluje kovový zadní panel s rovnoměrně rozmístěnými vodorovnými žebry, které vytvářejí čistý, strukturovaný vzhled a zdůrazňují lineární design po celé ploše.
Čelní pohled na 85 " LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 85NU8E0B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 vyobrazený zepředu a z boku má 75" displej s šířkou 1669 mm, výškou obrazovky 963 mm, výškou se stojanem 1026 mm, hloubkou 72,1 mm a půdorysem stojanu 1299 x 361 mm.
Velkoplošný televizor LG NANO 4K UHD AI NU85 je připevněn na stěně v obývacím pokoji a zobrazuje scénu sportovního vítězství s konfetami a trofejí, přičemž zdůrazňuje živé barvy, jasné detaily a působivý pocit velikosti.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Nano Detail Enhancer zobrazuje obrázek peří. Procesor Alpha AI umožňuje detekci jemných textur, čímž zvyšuje kontrast a hloubku a poskytuje jasnější a trojrozměrnější obraz v rozlišení 4K.
LG NANO 4K UHD AI NU85 zdůrazňuje HDR10 Pro v rozděleném scénickém obrazu, který porovnává SDR a HDR10 Pro, a odhaluje jasnější světla, hlubší stíny a vylepšený kontrast v záběru jezera při západu slunce, což přináší bohatší detaily a ostrost.
Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG NANO 4K UHD AI NU85 září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje scénu pod vodou s lachtanem, přičemž AI rozpoznává a vylepšuje každý snímek až na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED evo AI QNED85, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Domovská obrazovka LG NANO 4K UHD AI NU85 vás navede do rozhraní LG Channels, kde najdete bezplatné živé televizní kanály, filmy a exkluzivní obsah. Zdůrazňuje přímý přístup ke stovkám zábavních možností bez nutnosti platby, předplatného a set-top boxu.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG NANO 4K UHD AI NU85 pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je zobrazen zezadu a odhaluje kovový zadní panel s rovnoměrně rozmístěnými vodorovnými žebry, které vytvářejí čistý, strukturovaný vzhled a zdůrazňují lineární design po celé ploše.

Hlavní funkce

  • Pohlcující zážitek ze sledování na ultra velkém televizoru
  • Nano Detail Enhancer vylepšuje textury a hloubku, čímž zajišťuje realističtější obraz v rozlišení 4K.
  • Lineární design se vyznačuje rafinovaným a solidním provedením, které dokonale doplní váš interiér.
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
  • AI Hub odemyká chytré, personalizované prostředí, zabezpečené technologií LG Shield.
Další

Proč LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Nano Detail Enhancer zobrazuje snímek peří. Procesor alpha AI umožňuje detekci textur a barevného objemu, čímž vylepšuje mikrodetaily a poskytuje jasnější a živější obraz v rozlišení 4K.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU85 s lineárním designem je představen v několika úhlech pohledu, s zadním panelem nahoře, scénou z obývacího pokoje s televizorem připevněným na stěně vlevo dole a detailním záběrem na vroubkovaný kovový zadní panel vpravo dole.

Lineární design

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

LG NANO 4K UHD AI NU85 s LG Channels nabízí nekonečnou bezplatnou zábavu, včetně živých televizních kanálů, filmů a exkluzivního obsahu, s přímým přístupem ke široké škále možností sledování.

LG Channels - Nekonečná zábava zdarma

Jak LG NANO 4K UHD zvyšuje čistotu obrazu a detaily?

LG NANO 4K UHD je koncipován tak, aby vykresloval bohaté detaily v každé scéně. Technologie Nano Detail Enhancer analyzuje každý snímek a vylepšuje kontrast, detaily a jas na nanoúrovni. Sofistikované algoritmy pro upscaling zvyšují rozlišení na 4K. Sledujte svůj oblíbený obsah v ostřejší a lepší kvalitě.

Nano Detail Enhancer

Vylepšuje kontrast a dodává realističtější hloubku obrazu

Procesor Alpha AI umožňuje televizoru analyzovat obraz a odhalit i ty nejmenší detaily, zvýšit kontrast a hloubku a poskytnout tak trojrozměrnější scény.

LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Nano Detail Enhancer zobrazuje obrázek peří. Procesor Alpha AI umožňuje detekci jemných textur, čímž zvyšuje kontrast a hloubku a poskytuje jasnější a trojrozměrnější obraz v rozlišení 4K.

HDR10 Pro

Živé detaily, hlubší kontrast v každé scéně

Náš formát HDR10 Pro přinášíjasnější světlé scény a hlubší stíny. Ponořte se do jasnějších scén s bohatšími detaily. 1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 zdůrazňuje HDR10 Pro v rozděleném scénickém obrazu, který porovnává SDR a HDR10 Pro, a odhaluje jasnější světla, hlubší stíny a vylepšený kontrast v záběru jezera při západu slunce, což přináší bohatší detaily a ostrost.

LG NANO 4K UHD AI NU85 zdůrazňuje HDR10 Pro v rozděleném scénickém obrazu, který porovnává SDR a HDR10 Pro, a odhaluje jasnější světla, hlubší stíny a vylepšený kontrast v záběru jezera při západu slunce, což přináší bohatší detaily a ostrost.

Procesor alpha 7 AI 4K Gen9

Vylepšeno pro chytřejší a výkonnější zpracování obrazu

Díky vyšší výkonnosti GPU a CPU provádí procesor Alpha 7 AI optimalizaci obrazu v nanoměřítku. Výsledkem je 4K rozlišení s lepším kontrastem a trojrozměrnou hloubkou.

Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 televizoru LG NANO 4K UHD AI NU85 září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.

Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 televizoru LG NANO 4K UHD AI NU85 září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.

Proč LG AI TV?

LG AI TV optimalizuje obraz a zvuk a zároveň díky personalizovanému AI Hubu zefektivňuje každodenní život.

Zjistěte více o LG AI TV

Objevte 3 hlavní výhody AI Hubu

Pokročilé vyhledávání s využitím umělé inteligence pomocí Google Gemini a Microsoft Copilot

Jednoduše řekněte, co hledáte, a poté vyberte model AI, který vám vyhovuje nejvíce. Systém se připojuje k několika modelům umělé inteligence, aby  poskytoval komplexnější a relevantnější výsledky.8)

Dostávejte personalizovaná doporučení obsahu a informace

AI Concierge navrhuje obsah a aktualizace přizpůsobené vašim zájmům. Karta „In This Scene“ (v této scéně) poskytuje relevantní doporučení a informace na základě toho, co sledujete, zatímco generativní umělá inteligence umožňuje vyhledávání a vytváření obrázků.9)

LG AI TV rozpozná váš hlas a přenese vás na stránku My Page přizpůsobenou přímo vám!

Na stránce My Page máte vše na jednom místě, od počasí, kalendáře a widgetů až po výsledky oblíbených sportů.10)

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

8 Years As The Best Smart TV System 

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému. Zobrazuje se také označení CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému. Zobrazuje se také označení CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Bezpečnost, které můžete důvěřovat

Bezpečnost vašich dat zajišťuje 7 klíčových technologií LG Shield. Zahrnují bezpečné ukládání a správu dat, bezpečné kryptografické algoritmy, zajištěnou integritu softwaru, ověřování uživatelů a řízení přístupu, bezpečný přenos dat, detekci bezpečnostních událostí a reakci na ně a bezpečné řízení aktualizací.

Bezpečnost, které můžete důvěřovat Více informací o LG Shield

Program webOS Re:New

Upgradujte svůj televizor až 5 let zdarma13)

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection

Váš televizor LG TV je vyroben pro dlouhou životnost díky technologii LG Quad Protection.

Váš televizor LG TV je chráněn od hardwaru po software. Integrované kondenzátory chrání před vysokým napětím, včetně úderů blesku, zatímco polovodiče jsou vybaveny ochranou proti přepětí. Silikonový gel a ochranné povlaky chrání čipové sady před vlhkostí a díky technologii LG Shield jsou v bezpečí i vaše data.

AI Magický ovladač

Využívejte všechny možnosti umělé inteligence pomocí jediného tlačítka AI.

Jedno tlačítko AI stačí k přístupu a ovládání všech interakcí řízených umělou inteligencí. Díky rolovacímu kolečku a okamžitým hlasovým příkazům je ovládání zcela snadné.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

Domovská obrazovka LG NANO 4K UHD AI NU85 vás navede do rozhraní LG Channels, kde najdete bezplatné živé televizní kanály, filmy a exkluzivní obsah. Zdůrazňuje přímý přístup ke stovkám zábavních možností bez nutnosti platby, předplatného a set-top boxu.

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels zdarma přináší rozmanitý obsah z různých platforem do jediného centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím. Můžete začít sledovat bez skrytých nákladů a instalace set-top boxu.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT v rámci podporovaných inteligentních ekosystémů.16)

Design, který pozvedne váš prostor

Lineární design

Elegantní, solidní provedení, které doplní váš interiér

Váš televizor má moderní kovové provedení, je robustní a s vytříbeným lineárním designem, který pozvedne každý prostor.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 s lineárním designem je představen v několika úhlech pohledu, s zadním panelem nahoře, scénou z obývacího pokoje s televizorem připevněným na stěně vlevo dole a detailním záběrem na vroubkovaný kovový zadní panel vpravo dole.

Ultra velký televizor

Čím větší obrazovka, tím působivější zážitek

Užijte si sportovní akce, všechny filmy a hry na velkém televizoru LG NANO 4K UHD Ultra Big TV. Díky živým barvám a vylepšené kvalitě obrazu se akce odehrává v dechberoucím měřítku a s neuvěřitelnou ostrostí.25)

Velkoplošný televizor LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV je připevněn na stěně v obývacím pokoji a zobrazuje velkolepou scénu sportovního vítězství s konfetami a zvednutou trofejí, přičemž zdůrazňuje živé barvy, ostrost a působivou velikost.

Velkoplošný televizor LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV je připevněn na stěně v obývacím pokoji a zobrazuje velkolepou scénu sportovního vítězství s konfetami a zvednutou trofejí, přičemž zdůrazňuje živé barvy, ostrost a působivou velikost.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

Sportovní předpověď od AI Concierge

Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence

AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.26)

TruMotion

Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru

Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.

Sports Alert

Nastavte si upozornění a nic vám neunikne

Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.

Vstupte do světa připraveného na vítězství

Špičkový herní zážitek

Výkon pro vítězství díky plynulému hraní

Užijte si skvělý herní zážitek s VRR až 60 Hz. Díky vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL v kombinaci s rychlou obnovovací frekvencí se každý herní okamžik stává ještě zábavnějším.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG NANO 4K UHD AI NU85 je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
Bluetooth s extrémně nízkou latencí

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 2,5 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.29)

Herní portál LG

Vaše komplexní herní centrum

Objevte tisíce her z aplikace Xbox, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.30)

Game Dashboard a Optimizer

Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

LG NANO 4K UHD AI NU85 je vyobrazen ve studiu, kde režisér upravuje film na ovládacím panelu, s logem FILMMAKER MODE zobrazeným v levém dolním rohu.

LG NANO 4K UHD AI NU85 je vyobrazen ve studiu, kde režisér upravuje film na ovládacím panelu, s logem FILMMAKER MODE zobrazeným v levém dolním rohu.

FILMMAKER MODE

Sledujte filmy tak, jak je zamýšlel režisér

Režim Filmmaker Mode vypíná dodatečné zpracování obrazu a zachovává barvy, pohyb a poměr stran zvolené režisérem. Filmy se přehrávají se stejným vzhledem a pocitem, jaký byl zamýšlen ve studiu.31)

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový a synchronizovaný systém zvuku TV a Soundbaru LG

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směr pro plnější prostorový zážitek.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 s technologií WOW Orchestra zobrazuje dirigenta orchestru, který vede představení na obrazovce, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují místnost a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Accessibility

Pomocné funkce umožňují inkluzivnější prohlížení

Televizory LG TV jsou koncipovány s ohledem na přístupnost a jsou vybaveny funkcemi, jako je filtr pro úpravu barev, průvodce znakovou řečí a přímá podpora připojení pro zvuková pomocná zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

* Hlasové funkce jsou k dispozici pouze v podporovaných jazycích a zemích.

1)* HDR10 Pro není formát, ale vlastní technologie Dynamic Tone Mapping značky LG, která se aplikuje snímek po snímku na obsah HDR10.

 

6)* AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.

 

7)* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.

 

8) *AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.

* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.

* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.

 

9)* Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.

* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.

* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.

* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).

* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.

* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.

 

10)* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.

* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.

* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.

* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.

* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.

* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.

 

11)* Je vyžadováno připojení k internetu.

* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.

* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.

 

12)* Je nutná aktualizace sítě.

 

13)* webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

 

14)* Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

 

15)* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.

 

16)* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.

 

24)* Velikost rámečku se liší podle řady a velikosti.

 

25)* Maximální velikost obrazovky se může lišit v závislosti na modelu a regionu.

 

26)* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.

* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.

* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.

 

28)* 60 Hz je maximální obnovovací frekvence založená na variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a funguje pouze se vstupy, které podporují 60 Hz.

* HGiG je dobrovolné sdružení společností z oboru herního průmyslu a výroby televizních displejů, jehož cílem je stanovit parametry a zásady ke zlepšení herních zážitků zákazníků v rozlišení HDR.

* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.

 

29)* Bluetooth s extrémně nízkou latencí je k dispozici pouze u vybraných televizorů LG TV z roku 2026. Funkce ovladače ULL je podporována pouze při připojení ke kompatibilním zařízením.

* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

* Herní ovladač se prodává samostatně.

 

30)* Podpora cloudových herních služeb se může lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

* Gamepad se prodává samostatně.

 

31)* FILMMAKER MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

* Režim FILMMAKER MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

 

32)* Soundbar lze zakoupit samostatně.

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

Tisk

Všechny specifikace

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

  • Režim obrazu

    9 režimů

  • AI HDR Remastering

    Ano

  • Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

    4K Super Upscaling

  • Automatická kalibrace

    Ano

  • Procesor

    Alpha 7 AI Procesor 4K Gen9

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ano

  • Dynamic Tone Mapping

    Ano

HRANÍ

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ano (až 60 Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ano

  • Game Optimizer

    Ano (Game Dashboard)

  • HGIG Mód

    Ano

ZVUK

  • Audio kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)

  • Směr reproduktoru

    Dolů

  • Sound Mode Share

    Ano

  • Simultánní výstup zvuku

    Ano

  • LG Sound Sync

    Ano

  • Clear Voice Pro

    Ano

  • Hudební výkon

    20W

  • AI zvuk

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Připraveno (vyžaduje AI Magický ovladač)

  • Systém reproduktorů

    2.0 kanál

  • WOW Orchestra

    Ano

PŘÍSTUPNOST

  • Invertované barvy

    Ano

  • Vysoký kontrast

    Ano

  • Stupnice šedé

    Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

  • Držák na stěnu / VESA (mm)

    400 x 400

  • Hmotnost TV - se stojanem (kg)

    30,3

  • Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    29,6

  • Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

    1 565 x 362

  • Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

    1 890 x 1 148 x 362

  • Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    1 890 x 1 088 x 72,4

  • Hmotnost TV - balení (kg)

    39,6

  • Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

    2 080 x 1 215 x 169

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

  • Pohotovostní režim

    Menší než 0.5W

  • Napájení (napětí, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

ČÁROVÝ KÓD 

  • Čárový kód

    8806096772423

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Modelová řada

    Definable Spec Only in LG.COM

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

  • Dálkový ovladač

    Standardní dálkový ovladač

  • Napájecí kabel

    Ano (odnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

  • Digitální TV příjem

    DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

  • Analogový TV příjem

    Ano

KONEKTIVITA

  • USB vstup

    1x (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ano

  • Wi-Fi

    Ano (Wi-Fi 5)

  • RF vstup (Anténa/Kabel)

    2x

  • Bluetooth

    Ano (verze 5.3)

  • CI Slot

    1x

  • Ethernet

    1x

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI výstup

    3x (podporuje eARC, ALLM)

OBRAZ (DISPLEJ)

  • Rozlišení

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Typ podsvícení

    Direct

  • Obnovovací frekvence panelu

    60Hz nativně

  • Typ displeje

    4K UHD

SMART TV

  • Podporuje Apple Home

    Ano

  • Spolupracuje s Apple Airplay

    Ano

  • Aplikace pro smartphone

    Ano (LG ThinQ)

  • Operační systém (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Ano

  • LG Shield

    Ano

  • LG Gallery+

    Ano (dostupnost placené služby se liší podle země)

  • LG Channels

    Ano

  • Inteligentní rozpoznávání hlasu

    Ano (s aplikací LG ThinQ)

  • Domácí Hub

    Ano (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ano

  • Webový prohlížeč

    Ano

  • AI Voice ID

    Připraveno (vyžaduje AI Magický ovladač)

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ano

  • AI Magický ovladač

    Připraveno (vyžaduje AI Magický ovladač)

  • Chatbot s umělou inteligencí

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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