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65 " LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED65G64LW_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
OLED65G64LW_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

65 " LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED65G64LW
Čelní pohled na 65 " LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED65G64LW
LG OLED evo AI G6 vyobrazený zepředu a z boku má 65" displej s šířkou obrazovky 1441 mm, výškou obrazovky 826 mm, výškou se stojanem 910 mm, hloubkou 24,3 mm a rozměry stojanu 485 x 263 mm.
LG OLED evo AI G6 využívá technologii Hyper Radiant Color Tech a nabízí o 3,9krát jasnější obraz díky procesoru alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, funkci Reflection Free Premium a označením Perfect Black a Perfect Color v pětiúhelníkovém uspořádání.
LG OLED evo AI G6 s technologií Brightness Booster Ultra zobrazuje tmavou scénu, ve které jasně osvětlená silueta velryby vyniká uprostřed zářících částic, a poskytuje 3,9krát jasnější svítivost s čistšími detaily.
LG OLED evo AI G6 zobrazuje scénu s planetou a hvězdami na rozdělené obrazovce a porovnává matný displej ostatních televizorů OLED TV s displejem Perfect Black & Perfect Color, který poskytuje jasnější obraz za jakýchkoli světelných podmínek. Displej je certifikován organizacemi UL a Intertek z hlediska přesnosti barev a absence odlesků.
LG OLED evo AI G6 s technologií Reflection Free Premium ukazuje přímé srovnání s ostatními televizory OLED TV s matným displejem, přičemž obraz černého jaguára zůstává jasný s hlubokými černými tóny a jemnou texturou, zejména v jasném prostředí, s certifikační značkou Intertek.
Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 v televizoru LG OLED evo G6 AI TV září fialovým a modrým světlem na tmavé desce plošných spojů, zdůrazňuje technologii Dual AI Engine a poskytuje až 5,6krát rychlejší NPU, o 50 % rychlejší CPU a o 70 % výkonnější GPU.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG OLED evo AI G6, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
LG OLED evo AI G6 pro nepřekonatelný herní zážitek v rozlišení 4K s frekvencí 165 Hz předvádí vysokorychlostní závodní hru se žlutým monopostem v pohybu, výrazným nápisem „WIN“ na obrazovce a logy NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium v horní části.
LG OLED evo AI G6, zobrazený z boku, zdůrazňuje svůj design Flush Fit Gallery s instalací na zeď bez mezery a zobrazuje noční scénu osvětleného mostu s odrazy na vodě.
LG OLED evo AI G6 je zapuštěný do stěny v moderním obývacím pokoji a zobrazuje živou polární záři nad klidnou pobřežní vesnicí, připomínající zarámovaný obraz na zdi.
LG OLED evo AI G6 zobrazuje živou scénu západu slunce nad oceánem, přičemž pod obrazovkou je umístěn soundbar a reproduktor, které umocňují klidnou a atmosférickou atmosféru obývacího prostoru.
Čelní pohled na 65 " LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED65G64LW
LG OLED evo AI G6 vyobrazený zepředu a z boku má 65" displej s šířkou obrazovky 1441 mm, výškou obrazovky 826 mm, výškou se stojanem 910 mm, hloubkou 24,3 mm a rozměry stojanu 485 x 263 mm.
LG OLED evo AI G6 využívá technologii Hyper Radiant Color Tech a nabízí o 3,9krát jasnější obraz díky procesoru alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, funkci Reflection Free Premium a označením Perfect Black a Perfect Color v pětiúhelníkovém uspořádání.
LG OLED evo AI G6 s technologií Brightness Booster Ultra zobrazuje tmavou scénu, ve které jasně osvětlená silueta velryby vyniká uprostřed zářících částic, a poskytuje 3,9krát jasnější svítivost s čistšími detaily.
LG OLED evo AI G6 zobrazuje scénu s planetou a hvězdami na rozdělené obrazovce a porovnává matný displej ostatních televizorů OLED TV s displejem Perfect Black & Perfect Color, který poskytuje jasnější obraz za jakýchkoli světelných podmínek. Displej je certifikován organizacemi UL a Intertek z hlediska přesnosti barev a absence odlesků.
LG OLED evo AI G6 s technologií Reflection Free Premium ukazuje přímé srovnání s ostatními televizory OLED TV s matným displejem, přičemž obraz černého jaguára zůstává jasný s hlubokými černými tóny a jemnou texturou, zejména v jasném prostředí, s certifikační značkou Intertek.
Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 v televizoru LG OLED evo G6 AI TV září fialovým a modrým světlem na tmavé desce plošných spojů, zdůrazňuje technologii Dual AI Engine a poskytuje až 5,6krát rychlejší NPU, o 50 % rychlejší CPU a o 70 % výkonnější GPU.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG OLED evo AI G6, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
LG OLED evo AI G6 pro nepřekonatelný herní zážitek v rozlišení 4K s frekvencí 165 Hz předvádí vysokorychlostní závodní hru se žlutým monopostem v pohybu, výrazným nápisem „WIN“ na obrazovce a logy NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium v horní části.
LG OLED evo AI G6, zobrazený z boku, zdůrazňuje svůj design Flush Fit Gallery s instalací na zeď bez mezery a zobrazuje noční scénu osvětleného mostu s odrazy na vodě.
LG OLED evo AI G6 je zapuštěný do stěny v moderním obývacím pokoji a zobrazuje živou polární záři nad klidnou pobřežní vesnicí, připomínající zarámovaný obraz na zdi.
LG OLED evo AI G6 zobrazuje živou scénu západu slunce nad oceánem, přičemž pod obrazovkou je umístěn soundbar a reproduktor, které umocňují klidnou a atmosférickou atmosféru obývacího prostoru.

Hlavní funkce

  • Hyper Radiant Color Tech, technologie OLED nové generace pro novou úroveň kvality obrazu
  • 3,9x vyšší špičkový jas s procesorem alpha 11 AI Processor Gen3 pro živé světlé tóny a detaily
  • Technologie Perfect Black a Perfect Color s funkcí Reflection Free Premium zajišťuje hlubší kontrast a živé, přesné barvy za jakýchkoli světelných podmínek
  • Až 165 Hz v rozlišení 4K s kompatibilitou G-SYNC a FreeSync Premium pro plynulé a vítězné hraní
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot, které jsou nyní zabezpečeny technologií LG Shield.
Další
Ocenění 2026 CES Innovation Awards v kategorii kyberbezpečnost pro LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Kyberbezpečnost

Ocenění 2026 CES Innovation Awards Honoree v kategorii Umělá inteligence za Multi-AI

CES Innovation Awards/Honoree (Multi-AI)

Umělá inteligence

Ocenění AVForums Editor’s Choice jako nejlepší systém Smart TV po 8 po sobě jdoucích let, včetně roku 2025/26

AVForums Editor's Choice – Best Smart TV System 2025/26

„8 Years As The Best Smart TV System“

Symbol AVForums „Nejlepší ve své třídě“, který oceňuje LG G6 jako vlajkový televizor nejlepší ve své třídě pro rok 2026

AVForums - Nejlepší ve své třídě

LG G6 je televizor, který bude konkurence v roce 2026 překonávat, a vlajkový model s oceněním „Nejlepší ve své třídě“.

* Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.

Proč LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6 využívá technologii Hyper Radiant Color Tech a nabízí o 3,9krát jasnější obraz díky procesoru alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, funkci Reflection Free Premium a označením Perfect Black a Perfect Color v pětiúhelníkovém uspořádání.

Brightness Booster

LG OLED evo AI G6 zobrazuje scénu s planetou a hvězdami na rozdělené obrazovce a porovnává matný displej s antireflexní úpravou s displejem Perfect Black & Perfect Color, který poskytuje jasnější obraz za jakýchkoli světelných podmínek. Displej je certifikován organizacemi UL a Intertek z hlediska barevného objemu a věrnosti barev.

Perfect Black a Perfect Color

LG OLED evo AI G6 pro nepřekonatelný herní zážitek v rozlišení 4K s frekvenci 120 Hz zobrazuje vysokorychlostní závodní hru se žlutým monopostem v pohybu. Na horní části obrazovky jsou vidět loga NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium.

Nepřekonatelná hratelnost v rozlišení 4K s frekvencí 120 Hz

LG OLED evo AI G6 s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

Co je technologie Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech je technologie OLED nové generace, která posouvá všechny aspekty kvality obrazu na zcela novou úroveň. Zaručuje bezkonkurenční jas, dokonalé vykreslení černé i barev (Perfect Black a Perfect Color) v jakémkoli osvětlení a zároveň zachovává úchvatný obraz v rozlišení 4K díky našemu nejlepšímu procesoru alpha 11 AI Processor Gen3. OLED G6 má dokonce certifikaci Reflection-Free Premium, která zaručuje dokonalou kvalitu obrazu bez odrazů za jakýchkoli světelných podmínek – za jasného světla i ve tmě. Zažijte OLED jako nikdy předtím. Poznejte rozdíl, pocítíte brilantnost a objevte nový standard sledování.

LG OLED evo AI G6, vybavený technologií Hyper Radiant Color Tech, zobrazuje na obrazovce živý abstraktní obraz v papírovém stylu s ikonami pro 3,9krát vyšší maximální jas, dokonalou černou i barvy (Perfect Black a Perfect Color), dokonalé barvy, procesor alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine a technologii Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, vybavený technologií Hyper Radiant Color Tech, zobrazuje na obrazovce živý abstraktní obraz v papírovém stylu s ikonami pro 3,9krát vyšší maximální jas, dokonalou černou i barvy (Perfect Black a Perfect Color), dokonalé barvy, procesor alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine a technologii Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech The Next OLED TV

* Snímky jsou simulované pouze pro ilustrační účely.

* Omdia. 13 let na prvním místě v počtu prodaných kusů 2013–2025. Tento výsledek nepředstavuje propagaci značky LGE ani jejích produktů. Více informací najdete na https://www.omdia.com/.

Brightness Booster Ultra

3,9x jasnější, dosahuje maximální úrovně jasu

Nový algoritmus zesilování světla a architektura řízení světla procesoru alpha 11 AI Processor Gen3 poskytují až 3,9krát vyšší špičkový jas, díky čemuž jsou světlé partie živější a detaily jasnější.1)

LG OLED evo AI G6 s technologií Brightness Booster Ultra zobrazuje tmavou scénu, ve které zářící částice obklopují siluetu velryby, a nabízí až 3,9krát vyšší maximální jas s vyšší svítivostí a jasnějšími detaily.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Perfect Black a Perfect Color

Vždy dokonalá černá a dokonalé barvy za jakéhokoli světla

LG OLED TV nabízí technologie Perfect Black a Perfect Color s certifikací UL, které zajišťují hlubší kontrast, vyšší jas a živé, přesné barvy. Uvidíte jasně každou hvězdu i v jasně osvětlené místnosti.4)

LG OLED evo AI G6 zobrazuje scénu s planetou a hvězdami na rozdělené obrazovce a porovnává matný displej ostatních televizorů OLED TV s displejem Perfect Black & Perfect Color, který poskytuje jasnější obraz za jakýchkoli světelných podmínek. Displej je certifikován organizacemi UL a Intertek z hlediska přesnosti barev a absence odlesků.

Reflection Free Premium

Technologie Certified Reflection-Free Premium zaručuje konzistentní dokonalou černou i v jasně osvětlené místnosti

Displej OLED od LG s certifikací Reflection Free Premium minimalizuje odrazivost a zároveň zachovává propustnost pro dokonalou černou barvu a barvy, zatímco ostatní televizory OLED TV s matným displejem absorbují a rozptylují světlo, čímž mění černou barvu na šedou a zkreslují barvy, zejména v jasném prostředí.6)

LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Certifikace Eyesafe potvrzující omezení modrého světla, každý snímek šetří vaše oči7)

Procesor alpha 11 AI 4K Gen3 s duálním AI enginem

Špičková kvalita obrazu v rozlišení 4K díky nejmodernějšímu procesoru LG alpha 11 AI s technologií Dual AI Engine

Procesor alpha 11 AI Gen3 posouvá výkon OLED za hranice možného a přesně řídí 8,3 milionu samosvítících pixelů – nyní je ještě výkonnější díky duálnímu AI enginu. Toto pokročilé zpracování přesahuje možnosti jediného AI enginu a současně vylepšuje ostrost a texturu, čímž poskytuje ostřejší a přirozenější obraz v rozlišení 4K.8)

Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 v televizoru LG OLED evo G6 AI TV září fialovým a modrým světlem na tmavé desce plošných spojů, zdůrazňuje technologii Dual AI Engine a poskytuje až 5,6krát rychlejší NPU, o 50 % rychlejší CPU a o 70 % výkonnější GPU.

OLED Care+

5 let spolehlivé a bezstarostné záruky na OLED panel

Váš panel LG OLED je chráněn po dobu pěti let spolehlivou a bezstarostnou zárukou.9)

Proč LG AI TV?

LG AI TV optimalizuje obraz a zvuk a zároveň díky personalizovanému AI Hubu zefektivňuje každodenní život.

AI HDR Remastering

Upgraduje každý snímek na kvalitu HDR

Umělá inteligence automaticky optimalizuje barvy, jas a kontrast a zvyšuje kvalitu obrazu SDR na úroveň HDR, čímž zajišťuje bohatší a realističtější vizuální zážitek.

Objevte 3 hlavní výhody AI Hub

Pokročilé vyhledávání s využitím umělé inteligence pomocí Google Gemini a Microsoft Copilot

Jednoduše řekněte, co hledáte, a poté vyberte model AI, který vám vyhovuje nejvíce. Systém se připojuje k několika modelům umělé inteligence, aby  poskytoval širší a relevantnější výsledky.13)

Dostávejte personalizovaná doporučení obsahu a informace

AI Concierge navrhuje obsah a aktualizace přizpůsobené vašim zájmům. Karta „In This Scene“ (v této scéně) poskytuje relevantní doporučení a informace na základě toho, co sledujete, zatímco generativní umělá inteligence umožňuje vyhledávání a vytváření obrázků.14)

LG AI TV rozpozná váš hlas a přenese vás na stránku My Page přizpůsobenou přímo vám!

Na stránce My Page máte vše na jednom místě, od počasí, kalendáře a widgetů až po výsledky oblíbených sportů.15)

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

8 Years As The Best Smart TV System 

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Bezpečnost, které můžete důvěřovat

Bezpečnost vašich dat zajišťuje 7 klíčových technologií LG Shield. Zahrnují bezpečné ukládání a správu dat, bezpečné kryptografické algoritmy, zajištěnou integritu softwaru, ověřování uživatelů a řízení přístupu, bezpečný přenos dat, detekci bezpečnostních událostí a reakci na ně a bezpečné řízení aktualizací.

Bezpečnost, které můžete důvěřovat Více informací o LG Shield

Program webOS Re:New

Upgradujte svůj televizor až na 5 let zdarma17)

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection

Váš televizor LG je vyroben pro dlouhou životnost díky technologii LG Quad Protection.

Váš televizor LG je chráněn od hardwaru po software. Integrované kondenzátory chrání před vysokým napětím, včetně úderů blesku, zatímco polovodiče jsou vybaveny ochranou proti přepětí. Silikonový gel a ochranné povlaky chrání čipové sady před vlhkostí a díky technologii LG Shield jsou v bezpečí i vaše data.

AI Magic Remote

Snadno se v něm orientujte a pohybujte kurzorem jako s bezdrátovou myší a užijte si AI Hub

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote. Díky pohybovému senzoru a rolovacímu kolečku můžete klikat a přetahovat, jako byste používali bezdrátovou myš, nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.18)

LG OLED evo AI G6 je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopenou štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

Proč herní televizor LG OLED evo Gaming TV?

Ultra plynulá hra bez zasekávání

Hrajte v rozlišení 4K 165 Hz s technologií G-Sync a kompatibilitou s AMD FreeSync

Až 165 Hz zajišťuje ostřejší a plynulejší akci v každé hře. Technologie G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium zajišťují stabilní a plynulý pohyb bez zasekávání, zatímco technologie VRR a extrémně krátká vstupní prodleva garantují plynulost a rychlou odezvu každého pohybu, což vám dává jasnou výhodu v každém souboji.19)

LG OLED evo AI G6 pro nepřekonatelný herní zážitek v rozlišení 4K s frekvencí 165 Hz předvádí vysokorychlostní závodní hru se žlutým monopostem v pohybu, výrazným nápisem „WIN“ na obrazovce a logy NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium v horní části.

První obrazovka na světě s certifikací VESA DSC, která nabízí bezztrátový obraz a nízkou latenci pro hraní her

Díky technologii DSC s certifikací VESA získáte přes rozhraní HDMI 2.1 obraz bez ztráty detailů a okamžitou odezvu při hraní – výsledkem je plynulý herní zážitek ve vysokém rozlišení s čistým obrazem bez zkreslení.21)

První cloudové hraní 4K 120Hz HDR her na světě

Hrajte 4K 120Hz HDR hry na svém televizoru i bez dalšího zařízení díky službě NVIDIA GeForce NOW. Díky architektuře NVIDIA Blackwell si můžete užít špičkové cloudové hraní s výkonem GeForce RTX 5080.22)

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 3,0 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.23)

Certifikovaná doba odezvy 0,1 ms, OLED reaguje okamžitě bez zpoždění

Díky odezvě pixelů 0,1 ms a technologii ALLM pro extrémně nízkou latenci je každý příkaz vykreslen s okamžitou přesností. Tato zvýšená odezva zajišťuje plynulý a kontrolovaný průběh hry a nabízí tak výraznou konkurenční výhodu.24)

Sledujte každý pohyb s dokonalou ostrostí díky špičkové technologii ClearMR 10000 s certifikací VESA

Když se děj odehrává v rychlém tempu, je zásadní mít přehled o všech detailech. Model LG OLED evo s certifikací ClearMR 10000 minimalizuje rozmazání pohybu mezi jednotlivými snímky, aby byl obraz i při rychlých pohybech ostrý a srozumitelný, zatímco technologie HGiG zachovává mapování tónů HDR přesně podle záměru tvůrců hry – s přesnými světly, hlubokými stíny a vyváženými barvami. Certifikace ClearMR a technologie HGiG společně zajišťují, že obraz zůstává čistý a HDR přesné, takže každá scéna je zobrazena přesně tak, jak má být.25)

LG OLED evo AI G6 zobrazuje LG Gaming Portal na obrazovce webOS a nabízí herní centrum s jednoduchým rozhraním, které poskytuje přístup k řadě herních aplikací prostřednictvím cloudových herních služeb, jako jsou NVIDIA GeForce NOW a aplikace webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Herní portál LG

Vše pro hraní her na jednom místě – bez nutnosti pořizovat herní konzoli

Objevte tisíce her z NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.28)

LG OLED evo AI G6 s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.

LG OLED evo AI G6 s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.

Game Dashboard a Optimizer

Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Proč je LG OLED evo skvělou volbou pro milovníky designu?

LG OLED evo AI G6 je zapuštěný do stěny moderního obývacího pokoje a zobrazuje živou polární záři nad zasněženou pobřežní vesnicí, zatímco muž a žena ji sledují z pohovky s dálkovým ovladačem v ruce.

Flush-fit Gallery Design pro minimalismus

Štíhlý a elegantní displej se přirozeně začlení do vašeho prostoru a vytvoří galerijní atmosféru bez viditelné mezery mezi displejem a stěnou.29)

LG OLED evo AI G6 je zobrazen v bočním úhlu, namontovaný na stěnu v jedné rovině, s jasným mostem v krajině na obrazovce. Na pravé straně je namontován na stěnu bez mezery v minimalistickém obývacím pokoji a zobrazuje barevnou krajinu ve stylu malby, která ladí s interiérem v dřevěných tónech.

Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+

LG Gallery+

Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat

LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.31)

LG OLED evo AI G6 s funkcí LG Gallery+ s BGM a Music Lounge zobrazuje na obrazovce scénu „Forest Evening“ (Lesní večer) s lesním jezerem a viditelným panelem uživatelského rozhraní Music Lounge pro náladovou hudbu, přehrávání přes Bluetooth a ovládání.

BGM s Music Lounge

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby, která ladí s vašimi vizuálními prvky. Používejte hudbu doporučenou podle svých preferencí nebo se připojte přes Bluetooth a přehrávejte své vlastní skladby.

LG OLED evo AI G6 zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

LG OLED evo AI G6 zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

My Photos

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.32)

LG OLED evo AI G6 je připevněn na zelené stěně nad červenou konzolí a zobrazuje informační tabuli s informacemi o počasí, sportovních výsledcích, televizním programu a Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Informační tabule

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si Kalendář Google, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.

Režim Gallery

Plynulý přechod z TV na umělecká díla

S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.33)

Automatická regulace jasu

Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek

Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.34)

Senzor pohybu

Reaguje na vaši přítomnost

Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.35)

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.36)

LG OLED evo AI G6 s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k Google Home a LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT prostřednictvím Google Home a dalších zařízení.37)

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient Mode

Užijte si sledování filmu tak, jak ho zamýšlel režisér, díky Dolby Vision a FILMMAKER MODE s funkcí kompenzace okolního světla, která se přizpůsobuje okolnímu prostředí a udržuje obraz co nejblíže jeho původní podobě.38)

Dolby Atmos

Díky reprodukci zvuku jako pohlcujících 360° zvukových objektů namísto statických kanálů vytváří systém prostředí domácího kina, kde detaily a hloubka zůstávají věrné scéně.

Spárujte LG TV a Sound Suite pro špičkový filmový zážitek

Flexibilní možnosti umístění a rozšíření

Se systémem Sound Suite si přizpůsobíte zvukovou sestavu svému prostoru

Systém LG Sound Suite je navržen pro maximální flexibilitu s více než 50 možnými kombinacemi a umožní vám vybrat si z mnoha dostupných reproduktorů a zkombinovat je tak, abyste vytvořili vlastní sestavu, která odpovídá vašim potřebám.40)

LG TV se systémem Sound Suite s DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zobrazuje širokou místnost s různými typy reproduktorů rozmístěných po celé místnosti a ukazuje, jak flexibilní a přizpůsobitelný systém Sound Suite může být.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.42)

LG OLED evo AI G6 s WOW Orchestra a WOWCAST zobrazuje koncertní scénu se soundbarem pod obrazovkou, zatímco grafické zvukové vlny se šíří po obývacím pokoji a přenášejí synchronizovaný bezdrátový prostorový zvuk.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Accessibility

Pomocné funkce umožňují inkluzivnější prohlížení

Televizory LG TV jsou koncipovány s ohledem na přístupnost a jsou vybaveny funkcemi, jako je filtr pro úpravu barev, průvodce znakovou řečí a přímá podpora připojení pro zvuková pomocná zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

1)* Jas se může lišit v závislosti na modelu, velikosti obrazovky a regionu trhu.

* Podle interních měření dosahuje špičkový jas 3,9násobku hodnot LG OLED při 3% testovacím okně.

* 3,9x větší jas platí pro modely OLED G6 s úhlopříčkou 83/77/65/55", zatímco 2,1x větší jas platí pro model OLED G6 s úhlopříčkou 48".  

 

4)* Displej LG OLED má certifikaci Intertek na 100% věrnost barev měřenou podle CIE DE2000 se 125 barevnými vzory.

* Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.

* Displej LG OLED má certifikaci UL potvrzující dosahování úrovně černé ≤0,24 nit až do 500 luxů, na základě měření odrazu kruhového světla podle IDMS sekce 11.5.

* Displej LG OLED má certifikaci UL potvrzující zajištění konzistence barev na úrovni >99 % až do 500 luxů, na základě měření odrazu kruhového světla podle IDMS sekce 11.5.

* 83/77/65/55" OLED G6 má pouze certifikaci Reflection Free Premium.

* Skutečný výkon se může lišit v závislosti na okolním osvětlení a prostředí sledování.

 

6)* Odrazivost se měří jako hodnota SCI (Specular Component Included) 550 nm, nezávisle testovaná společností Intertek. 

* Odraz displeje LG OLED je měřen na méně než 0,5 % pomocí metody vzorkovací koule IDMS 11.2.2. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách.

* 83/77/65/55" OLED G6 má pouze certifikaci Reflection Free Premium.

 

7)* Displeje televizorů LG OLED TV splňují certifikaci UL Low Blue Light Platinum.

 

8)* Ve srovnání s procesorem alpha 9 AI Gen8 z roku 2025 na základě interního srovnání specifikací.

 

9)* V prvním roce záruky jsou kryty panely, díly a práce. Od druhého do pátého roku pokrývá záruka pouze díly panelu. Ostatní díly a práce budou účtovány samostatně. Záruční krytí podléhá příslušným podmínkám.

* OLED Care+ se vztahuje na modely OLED W6 a G6.H405

 

10)* AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.

* Rychlejší zpracování ve srovnání s procesorem 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 na základě interního srovnání specifikací.

 

11)* Je třeba aktivovat v nabídce režimu zvuku. A zvuk se může lišit podle poslechového prostředí. 

 

12)* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.

 

13)*AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.

* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.

* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.

 

14)* Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.

* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.

* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.

* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).

* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.

* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.

 

15)* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.

* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.

* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.

* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.

* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.

* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.

 

16)* Je vyžadováno připojení k internetu.

* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.

* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.

 

17)* webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

 

18)* Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

 

19)* Funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 165 Hz.

* 165 Hz se používá u 83/77/65/55/48" modelů OLED G6, zatímco 120 Hz se používá u 97" modelu OLED G6.

* NVIDIA G-Sync kompatibilní s grafickými kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 a GTX 16. Starší grafické karty nepodporují kompatibilitu s technologií G-Sync.

 

21)* Televizory LG OLED TV získaly certifikaci DSC od organizace VESA.

 

22)* Vyžaduje předplatné. Služba se může lišit v závislosti na plánu předplatného.

* K dispozici pouze u modelů LG OLED W6, G6, C6 a MRGB95, MRGB9M.

* Dostupnost služby GeForce NOW se může v jednotlivých zemích lišit.

* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

 

23)* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

 

24)* Displeje LG OLED získaly certifikaci Intertek „0,1 ms odezva (šedá na šedou) a kvalifikovaný herní výkon“.

 

25)* HGiG je dobrovolné sdružení společností z oboru herního průmyslu a výroby televizních displejů, jehož cílem je stanovit parametry a zásady ke zlepšení herních zážitků zákazníků v rozlišení HDR.

* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.

* 83/77/65/55/48″ OLED G6 má pouze certifikaci ClearMR 10000.

* ClearMR je certifikační program VESA, který hodnotí výkonnost displeje z hlediska rozmazání pohybu.

 

28)* Podpora cloudových herních služeb se může lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

* Gamepad se prodává samostatně.

 

29)* Skutečná velikost se může lišit v závislosti na podmínkách instalace. Mezi televizorem a stěnou může být malá mezera.

* Instalační požadavky se mohou lišit.

 

31)* Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.

* Přístup k plnému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné LG Gallery+.

 

32)* Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.

 

33)* Úspora energie se uplatní pouze v případě, že jsou zapnuté funkce Gallery Mode a Always Ready. Pokud je funkce Always Ready vypnutá, režim Galerie bude spotřebovávat stejné množství energie jako při zapnutém televizoru.

 

34)* Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.

 

35)* Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.

 

36)* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.

 

37)* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.

 

38)* FILMMAKER Ambient MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

* Je podporován režim FILMMAKER Ambient MODE s Dolby Vision.

* FILMMAKER Ambient MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

* Režim FILMMAKER Ambient MODE je k dispozici u modelů vybavených světelným senzorem.

 

39)* Model Sound Suite se může lišit v závislosti na zemi, regionu a modelu televizoru.

* Soundbar lze zakoupit samostatně. 

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Při připojení k soundbaru je podporováno až 13.1.7 kanálů. Podporované konfigurace kanálů se mohou lišit v závislosti na modelu soundbaru.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

 

40)Flexibilní možnosti umístění a rozšíření

Prostorový zvuk 9.1.6 je aktivován pouze při přehrávání obsahu Dolby Atmos.

- Scény jsou simulovány pro ilustrační účely. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí použití.

 

41)* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.

* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.

* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.

 

42)* Soundbar lze zakoupit samostatně.

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • HRANÍ - FreeSync kompatibilní (AMD)

    Ano

  • HRANÍ - G-Sync kompatibilní (Nvidia)

    Ano

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Typ displeje

    4K OLED

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Obnovovací frekvence panelu

    120 Hz nativní (VRR 165 Hz)

  • OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ) - Procesor

    Alpha 11 AI Procesor 4K Gen3 s Dual AI Engine

  • ZVUK - Dolby Atmos

    Ano

  • ZVUK - Systém reproduktorů

    4.2 kanál

  • ZVUK - Hudební výkon

    60W

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Rozšířený rozsah barev

    Perfect Color

  • ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    1 441 x 826 x 24,3

  • ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    22

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

  • Rozšířený rozsah barev

    Perfect Color

  • Rozlišení

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Typ displeje

    4K OLED

  • Obnovovací frekvence panelu

    120 Hz nativní (VRR 165 Hz)

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

  • Režim obrazu

    9 režimů

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ano

  • Pohyb

    OLED Motion

  • Procesor

    Alpha 11 AI Procesor 4K Gen3 s Dual AI Engine

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ano

  • Dynamic Tone Mapping

    Ano (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Technologie lokálního stmívání

    Pixel Dimming

  • Automatická kalibrace

    Ano

  • Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Ano

  • AI Výběr žánru

    Ano (SDR/HDR)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ano

HRANÍ

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ano (až 165 Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ano

  • Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

    Ano

  • FreeSync kompatibilní (AMD)

    Ano

  • Game Optimizer

    Ano (Game Dashboard)

  • G-Sync kompatibilní (Nvidia)

    Ano

  • HGIG Mód

    Ano

  • Doba odezvy

    Méně než 0,1 ms

SMART TV

  • Kompatibilní s USB kamerou

    Ano

  • Aplikace pro smartphone

    Ano (LG ThinQ)

  • Spolupracuje s Apple Airplay

    Ano

  • Operační systém (OS)

    webOS 26

  • Multi View

    Ano

  • LG Channels

    Ano

  • Inteligentní rozpoznávání hlasu

    Ano

  • Domácí Hub

    Ano (Google Home, LG ThinQ)

  • Hands-free hlasové ovládání

    Ano

  • Google Cast

    Ano

  • Webový prohlížeč

    Ano

  • Podporuje Apple Home

    Ano

  • Vždy připraven

    Ano

  • Chatbot s umělou inteligencí

    Ano

ZVUK

  • Audio kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)

  • Směr reproduktoru

    Dolů

  • AI zvuk

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Hudební výkon

    60W

  • Clear Voice Pro

    Ano

  • Dolby Atmos

    Ano

  • LG Sound Sync

    Ano

  • Simultánní výstup zvuku

    Ano

  • Sound Mode Share

    Ano

  • Systém reproduktorů

    4.2 kanál

  • WOW Orchestra

    Ano

KONEKTIVITA

  • SPDIF (Optický digitální audio výstup)

    1x

  • HDMI výstup

    4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF vstup (Anténa/Kabel)

    2x

  • Wi-Fi

    Ano (Wi-Fi 6E)

  • USB vstup

    3x (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ano

  • Bluetooth

    Ano (verze 5.3)

  • CI Slot

    1x

  • Ethernet

    1x

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

PŘÍSTUPNOST

  • Invertované barvy

    Ano

  • Stupnice šedé

    Ano

  • Vysoký kontrast

    Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

  • Držák na stěnu / VESA (mm)

    300 x 300

  • Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

    1 441 x 865/910 x 263

  • Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

    485 x 263

  • Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    1 441 x 826 x 24,3

  • Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

    1 600 x 970 x 172

  • Hmotnost TV - balení (kg)

    34,1

  • Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    22

  • Hmotnost TV - se stojanem (kg)

    27,3

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

  • Pohotovostní režim

    Menší než 0.5W

  • Napájení (napětí, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Modelová řada

    Definable Spec Only in LG.COM

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

  • Dálkový ovladač

    AI Magický ovladač MR26GA / MR26GB (s číselnými tlačítky, Spojené království / Itálie)

  • Napájecí kabel

    Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

  • Analogový TV příjem

    Ano

  • Digitální TV příjem

    DVB‑T2 (pozemní), DVB‑C (kabelový), DVB‑S2 (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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