65 " LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

1)* Jas se může lišit v závislosti na modelu, velikosti obrazovky a regionu trhu.
* Podle interních měření dosahuje špičkový jas 3,9násobku hodnot LG OLED při 3% testovacím okně.
* 3,9x větší jas platí pro modely OLED G6 s úhlopříčkou 83/77/65/55", zatímco 2,1x větší jas platí pro model OLED G6 s úhlopříčkou 48".
4)* Displej LG OLED má certifikaci Intertek na 100% věrnost barev měřenou podle CIE DE2000 se 125 barevnými vzory.
* Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.
* Displej LG OLED má certifikaci UL potvrzující dosahování úrovně černé ≤0,24 nit až do 500 luxů, na základě měření odrazu kruhového světla podle IDMS sekce 11.5.
* Displej LG OLED má certifikaci UL potvrzující zajištění konzistence barev na úrovni >99 % až do 500 luxů, na základě měření odrazu kruhového světla podle IDMS sekce 11.5.
* 83/77/65/55" OLED G6 má pouze certifikaci Reflection Free Premium.
* Skutečný výkon se může lišit v závislosti na okolním osvětlení a prostředí sledování.
6)* Odrazivost se měří jako hodnota SCI (Specular Component Included) 550 nm, nezávisle testovaná společností Intertek.
* Odraz displeje LG OLED je měřen na méně než 0,5 % pomocí metody vzorkovací koule IDMS 11.2.2. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
* 83/77/65/55" OLED G6 má pouze certifikaci Reflection Free Premium.
7)* Displeje televizorů LG OLED TV splňují certifikaci UL Low Blue Light Platinum.
8)* Ve srovnání s procesorem alpha 9 AI Gen8 z roku 2025 na základě interního srovnání specifikací.
9)* V prvním roce záruky jsou kryty panely, díly a práce. Od druhého do pátého roku pokrývá záruka pouze díly panelu. Ostatní díly a práce budou účtovány samostatně. Záruční krytí podléhá příslušným podmínkám.
* OLED Care+ se vztahuje na modely OLED W6 a G6.H405
10)* AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.
* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.
* Rychlejší zpracování ve srovnání s procesorem 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 na základě interního srovnání specifikací.
11)* Je třeba aktivovat v nabídce režimu zvuku. A zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.
12)* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.
13)*AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.
* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.
* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.
14)* Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.
* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.
* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.
* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).
* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.
* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.
15)* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.
* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.
* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.
* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.
* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.
* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.
16)* Je vyžadováno připojení k internetu.
* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.
* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.
17)* webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.
* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.
* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.
18)* Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.
* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
19)* Funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 165 Hz.
* 165 Hz se používá u 83/77/65/55/48" modelů OLED G6, zatímco 120 Hz se používá u 97" modelu OLED G6.
* NVIDIA G-Sync kompatibilní s grafickými kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 a GTX 16. Starší grafické karty nepodporují kompatibilitu s technologií G-Sync.
21)* Televizory LG OLED TV získaly certifikaci DSC od organizace VESA.
22)* Vyžaduje předplatné. Služba se může lišit v závislosti na plánu předplatného.
* K dispozici pouze u modelů LG OLED W6, G6, C6 a MRGB95, MRGB9M.
* Dostupnost služby GeForce NOW se může v jednotlivých zemích lišit.
* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.
* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.
23)* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.
* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.
24)* Displeje LG OLED získaly certifikaci Intertek „0,1 ms odezva (šedá na šedou) a kvalifikovaný herní výkon“.
25)* HGiG je dobrovolné sdružení společností z oboru herního průmyslu a výroby televizních displejů, jehož cílem je stanovit parametry a zásady ke zlepšení herních zážitků zákazníků v rozlišení HDR.
* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.
* 83/77/65/55/48″ OLED G6 má pouze certifikaci ClearMR 10000.
* ClearMR je certifikační program VESA, který hodnotí výkonnost displeje z hlediska rozmazání pohybu.
28)* Podpora cloudových herních služeb se může lišit.
* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
* Gamepad se prodává samostatně.
29)* Skutečná velikost se může lišit v závislosti na podmínkách instalace. Mezi televizorem a stěnou může být malá mezera.
* Instalační požadavky se mohou lišit.
31)* Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.
* Přístup k plnému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné LG Gallery+.
32)* Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.
33)* Úspora energie se uplatní pouze v případě, že jsou zapnuté funkce Gallery Mode a Always Ready. Pokud je funkce Always Ready vypnutá, režim Galerie bude spotřebovávat stejné množství energie jako při zapnutém televizoru.
34)* Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.
35)* Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.
36)* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.
37)* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.
38)* FILMMAKER Ambient MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.
* Je podporován režim FILMMAKER Ambient MODE s Dolby Vision.
* FILMMAKER Ambient MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.
* Režim FILMMAKER Ambient MODE je k dispozici u modelů vybavených světelným senzorem.
39)* Model Sound Suite se může lišit v závislosti na zemi, regionu a modelu televizoru.
* Soundbar lze zakoupit samostatně.
* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.
* Při připojení k soundbaru je podporováno až 13.1.7 kanálů. Podporované konfigurace kanálů se mohou lišit v závislosti na modelu soundbaru.
* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.
* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.
40)Flexibilní možnosti umístění a rozšíření
Prostorový zvuk 9.1.6 je aktivován pouze při přehrávání obsahu Dolby Atmos.
- Scény jsou simulovány pro ilustrační účely. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí použití.
41)* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.
* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.
* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.
42)* Soundbar lze zakoupit samostatně.
* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.
* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.
* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.