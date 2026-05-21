50" LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026

50QNED87B6A_EU (1).pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
50QNED87B6A
Čelní pohled na 50" LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026 50QNED87B6A
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED vyobrazený zepředu a z boku má 50" displej s šířkou 1123 mm, výškou obrazovky 652 mm, výškou se stojanem 720 mm, hloubkou profilu 29,7 mm a půdorysem stojanu 941 x 257 mm.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED vyzdvihuje výhody technologie Mini LED s funkcí Precision Dimming na příkladu rozdělené lesní scény, kde se porovnává konvenční LED s hlubšími černými tóny a jemnějším kontrastem, když sluneční světlo prosvítá skrz stromy a dodává scéně větší čistotu a hloubku.
Procesor Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 v televizoru LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED svítí modrým světlem na desce plošných spojů a zdůrazňuje výkon zpracování AI s až 5x rychlejším NPU, o 10 % rychlejším zpracováním CPU a o 20 % větší kapacitou paměti.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií AI Picture Pro a Dynamic Tone Mapping Pro zobrazuje scénu outdoorového životního stylu z nízkého úhlu s dvěma lidmi uprostřed živých květin, přičemž AI rozpoznává a převádí každý snímek na rozlišení 4K pro jasnější texturu a detaily.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, hráčské informace a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s funkcí Ultimate Gameplay zobrazuje živou scénu z vysokorychlostního závodu s rozmazaným srovnávacím vloženým obrázkem, který poukazuje na funkci Motion Booster 288, a zároveň podporuje 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s ultra tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru a ladí s interiérem, zatímco zobrazuje výrazné geometrické abstraktní umělecké dílo.
Hlavní funkce

  • Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color Pro
  • Mini LED s technologií Precision Dimming zajišťuje nejostřejší obraz a odhaluje i ty nejjemnější detaily.
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
  • Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Další

Proč LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED Ultra Big TV je připevněn na stěně v obývacím pokoji a zobrazuje oslavy sportovního vítězství v živých barvách a s vynikající kvalitou obrazu na široké obrazovce, zatímco rodina sedící na pohovkách společně fandí.

Dynamický sport na ultra velkém televizoru

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.

Dynamic QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED vyzdvihuje výhody technologie Mini LED s funkcí Precision Dimming na příkladu rozdělené lesní scény, kde se porovnává konvenční LED s hlubšími černými tóny a jemnějším kontrastem, když sluneční světlo prosvítá skrz stromy a dodává scéně větší čistotu a hloubku.

Mini LED s Precision Dimming

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

Jak LG QNED evo Mini LED přináší dynamické barvy do každé scény?

Technologie Dynamic QNED Color Pro v televizorech LG QNED evo s certifikací 100% objem barev a technologie Mini LED s pokročilými zónami stmívání Precision Dimming se spojily, aby přinesly ultra živé barvy a detaily. Užijte si pohlcující zážitek ze sledování sportovních přenosů, filmů a dalších obsahů.

Dynamic QNED Color Pro

Technologie barevného gamutu Nano od LG zajišťuje 100% objem barev na vašem televizoru.

Užívejte si dynamičtější a živější barvy v pohybu díky technologii LG Nano s širším barevným gamutem, která nahrazuje technologii Quantum Dot a vylepšuje reprodukci barev vašeho televizoru, aby dokázal vyjádřit celou škálu nálad pomocí technologie Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými výbuchy barevných pohybů připomínajících malbu, s plynulými přechody a širokým barevným rozsahem přesahujícím typické displeje s kvantovými tečkami.

Podívejte se na certifikaci 100% objemu barev LG QNED evo3)

Mini LED s Precision Dimming

Technologie Mini LED v kombinaci s Precision Dimming přináší jasnější obraz s lepším kontrastem a detaily.

Mini LED diody a pokročilé zóny stmívání spolupracují na řízení světla, čímž zlepšují kontrast, detaily a jas obrazu.

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED vyzdvihuje výhody technologie Mini LED s funkcí Precision Dimming na příkladu rozdělené lesní scény, kde se porovnává konvenční LED s hlubšími černými tóny a jemnějším kontrastem, když sluneční světlo prosvítá skrz stromy a dodává scéně větší čistotu a hloubku.

* Snímky výše jsou simulované pro ilustrační účely.

procesor alpha 8 AI 4K Gen3

Vyspělý AI engine s 5x rychlejším NPU výkonem

Náš procesor nové generace vylepšuje možnosti vašeho televizoru a umožňuje umělé inteligenci poskytovat zážitek ze sledování přizpůsobený vašim preferencím s ostřejšími detaily v rozlišení 4K, bohatším zvukem a živými barvami.4)

Procesor Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 v televizoru LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED svítí modrým světlem na desce plošných spojů a zdůrazňuje výkon zpracování AI s NPU x5.0 rychlejší neurální zpracování, GPU o 10 % výkonnější grafiku a o 20 % vyšší propustnost paměti.

Proč LG AI TV?

LG AI TV optimalizuje obraz a zvuk a zároveň díky personalizovanému AI Hubu zefektivňuje každodenní život.

Zjistěte více o LG AI TV

AI HDR Remastering

Upgraduje každý snímek na kvalitu HDR

Umělá inteligence automaticky optimalizuje barvy, jas a kontrast a zvyšuje kvalitu obrazu SDR na úroveň HDR, čímž zajišťuje bohatší a realističtější vizuální zážitek.

Objevte 3 hlavní výhody AI Hubu

Pokročilé vyhledávání s využitím umělé inteligence pomocí Google Gemini a Microsoft Copilot

Jednoduše řekněte, co hledáte, a poté vyberte model AI, který vám vyhovuje nejvíce. Systém se připojuje k několika modelům umělé inteligence, aby  poskytoval komplexnější a relevantnější výsledky.8)

Dostávejte personalizovaná doporučení obsahu a informace

AI Concierge navrhuje obsah a aktualizace přizpůsobené vašim zájmům. Karta „In This Scene“ (v této scéně) poskytuje relevantní doporučení a informace na základě toho, co sledujete, zatímco generativní umělá inteligence umožňuje vyhledávání a vytváření obrázků.9)

LG AI TV rozpozná váš hlas a přenese vás na stránku My Page přizpůsobenou přímo vám!

Na stránce My Page máte vše na jednom místě, od počasí, kalendáře a widgetů až po výsledky oblíbených sportů.10)

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

8 Years As The Best Smart TV System 

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému. Zobrazuje se také označení CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Bezpečnost, které můžete důvěřovat

Bezpečnost vašich dat zajišťuje 7 klíčových technologií LG Shield. Zahrnují bezpečné ukládání a správu dat, bezpečné kryptografické algoritmy, zajištěnou integritu softwaru, ověřování uživatelů a řízení přístupu, bezpečný přenos dat, detekci bezpečnostních událostí a reakci na ně a bezpečné řízení aktualizací.

Bezpečnost, které můžete důvěřovat

Program webOS Re:New

Upgradujte svůj televizor až 5 let zdarma12)

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection

Váš televizor LG je vyroben pro dlouhou životnost díky technologii LG Quad Protection.

Váš televizor LG je chráněn od hardwaru po software. Integrované kondenzátory chrání před vysokým napětím, včetně úderů blesku, zatímco polovodiče jsou vybaveny ochranou proti přepětí. Silikonový gel a ochranné povlaky chrání čipové sady před vlhkostí a díky technologii LG Shield jsou v bezpečí i vaše data.

AI Magický ovladač

Využívejte všechny možnosti umělé inteligence pomocí jediného tlačítka AI.

Jedno tlačítko AI stačí k přístupu a ovládání všech interakcí řízených umělou inteligencí. Díky rolovacímu kolečku a okamžitým hlasovým příkazům je ovládání zcela snadné.13)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

Sportovní předpověď od AI Concierge

Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence

AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.14)

TruMotion

Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru

Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.

Sports Alert

Nastavte si upozornění a nic vám neunikne

Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.

Vstupte do světa připraveného na vítězství

Špičkový herní zážitek

Hrajte a vyhrajte díky zvýšené obnovovací frekvenci až 288 Hz

Zažijte ultrarychlé hraní s frekvencí 144 Hz, technologií AMD FreeSync Premium a VRR. Díky technologii Motion Booster, která zvyšuje obnovovací frekvenci a snižuje rozmazání pohybu, a vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL si můžete užít vysoký výkon, který je ideální pro soutěžní hraní.15)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s funkcí Ultimate Gameplay zobrazuje živou scénu z vysokorychlostního závodu s rozmazaným srovnávacím vloženým obrázkem, který poukazuje na funkci Motion Booster 288, a zároveň podporuje 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
Bluetooth s extrémně nízkou latencí

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 2,5 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.16)

Herní portál LG

Vaše komplexní herní centrum

Objevte tisíce her z Xboxu, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.17)

Game Dashboard a Optimizer

Snadno si přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno si přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno si upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

Dolby Vision a režim FILMMAKER MODE

Režim FILMMAKER MODE poskytuje jasnější kontrast a sytější barvy a přizpůsobuje se vašemu okolí, aby obraz co nejvíce odpovídal původní podobě a záměru tvůrce.

Dolby Atmos

Systém vytváří skutečně pohlcující prostředí domácího kina tím, že místo statických kanálů pracuje s prostorovým zvukem 360°. Díky tomu zůstávají detaily i hloubka zvuku dokonale věrné každé scéně.18)

Design, který pozvedne váš prostor

Super tenký design

Elegance vhodná pro moderní prostory

Díky supertenkému designu, který se snadno začlení do vašeho interiéru, působí televizor čistě a elegantně, aniž by narušoval celkový vzhled místnosti.

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s ultra tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru a ladí s interiérem, zatímco zobrazuje výrazné geometrické abstraktní umělecké dílo.

Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+

LG Gallery+

Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat

LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.20)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s funkcí LG Gallery+ s BGM a Music Lounge zobrazuje na obrazovce scénu „Forest Evening“ (Lesní večer) s lesním jezerem a viditelným panelem uživatelského rozhraní Music Lounge pro náladovou hudbu, přehrávání přes Bluetooth a ovládání.

BGM s Music Lounge

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby, která ladí s vašimi vizuálními prvky. Používejte hudbu doporučenou podle svých preferencí nebo se připojte přes Bluetooth a přehrávejte své vlastní skladby.

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

My Photos

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.23)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED je připevněn na zelené stěně nad červenou konzolí a zobrazuje informační tabuli s informacemi o počasí, sportovních výsledcích, televizním programu a Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informační tabule

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si Kalendář Google, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.

Režim Gallery

Plynulý přechod z TV na umělecká díla

S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.

Automatická regulace jasu

Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek

Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.24)

Senzor pohybu

Reaguje na vaši přítomnost

Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.25)

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.26)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k Google Home a LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT prostřednictvím Google Home a dalších zařízení.27)

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový a synchronizovaný systém zvuku TV a Soundbaru LG

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směr pro plnější prostorový zážitek.29)

LG QNED evo AI QNED87/86/85 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Accessibility

Pomocné funkce umožňují inkluzivnější prohlížení

Televizory LG TV jsou koncipovány s ohledem na přístupnost a jsou vybaveny funkcemi, jako je filtr pro úpravu barev, průvodce znakovou řečí a přímá podpora připojení pro zvuková pomocná zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

* Hlasové funkce jsou k dispozici pouze v podporovaných jazycích a zemích.

2)* QNED evo nabízí širší barevný gamut ve srovnání s modely QNED.

 

3)* Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.

 

4)* Ve srovnání s procesorem alpha 8 AI 4K Gen2 z roku 2025 na základě interního srovnání specifikací.

 

5)* AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.

 

6)* Je třeba aktivovat v nabídce režimu zvuku. A zvuk se může lišit podle poslechového prostředí. 

 

7)* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.

 

8)* AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.

* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.

* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.

 

9)* Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.

* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.

* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.

* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).

* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.

* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.

 

10)* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.

* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.

* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.

* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.

* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.

* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.

 

11)* Je vyžadováno připojení k internetu.

* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.

* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.

 

12)* webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

 

13)* Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

 

14)* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.

* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.

* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.

 

15)* Validace AMD FreeSync Premium na základě nízké vstupní prodlevy, redukce trhání a stabilní obraz bez blikání.

* 144 Hz je maximální obnovovací frekvence založená na variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a funguje pouze se vstupy, které podporují 144 Hz.

* HGiG je dobrovolné sdružení společností z oboru herního průmyslu a výroby televizních displejů, jehož cílem je stanovit parametry a zásady ke zlepšení herních zážitků zákazníků v rozlišení HDR.

* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.

* V režimu Motion Booster se může rozlišení snížit v zájmu optimalizace výkonu.

* Motion Booster 288 poskytuje obnovovací frekvenci až 288 Hz při optimalizovaném rozlišení Full HD pro ultra plynulé hraní.

 

16)* Bluetooth s extrémně nízkou latencí je k dispozici pouze u vybraných televizorů LG TV z roku 2026. Funkce ovladače ULL je podporována pouze při připojení ke kompatibilním zařízením.

* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

* Herní ovladač se prodává samostatně.

 

17)* Podpora cloudových herních služeb se může lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

* Gamepad se prodává samostatně.

 

18)* FILMMAKER MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

* Režim FILMMAKER MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

 

20)* Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.

* Služba je dostupná prostřednictvím předplatného. Po přihlášení a registraci platební metody je k dispozici bezplatná zkušební verze na jeden měsíc. Předplatné se automaticky obnoví na placený tarif, pokud nedojde k jeho zrušení před koncem zkušební doby. Předplatné lze kdykoli během zkušebního období zrušit.

 

23)* Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.

 

24)* Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.

 

25)* Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.

 

26)* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.

 

27)* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.

 

29)* Soundbar lze zakoupit samostatně.

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

