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55" LG QNED evo AI QNED32 Mini LED 4K Smart TV 2026

55QNED83B6A_EU_F.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
55QNED83B6A_EU_F.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

55" LG QNED evo AI QNED32 Mini LED 4K Smart TV 2026

55QNED83B6A
Čelní pohled na 55" LG QNED evo AI QNED32 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED83B6A
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED vyobrazený zepředu a z boku má 65" displej s šířkou 1455 mm, výškou obrazovky 841 mm, výškou se stojanem 904 mm, hloubkou 67,9 mm a půdorysem stojanu 1217 x 269 mm.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.
Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED evo AI QNED80 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje venkovní scénu z nízkého úhlu, ve které se muž nachází mezi barevnými budovami. Umělá inteligence rozpozná scénu a každý snímek převede na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED pro dokonalý herní zážitek zobrazuje scénu z vysokorychlostního závodu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb díky technologii Motion Booster 120, přičemž podporuje 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.
Čelní pohled na 55" LG QNED evo AI QNED32 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED83B6A
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED vyobrazený zepředu a z boku má 65" displej s šířkou 1455 mm, výškou obrazovky 841 mm, výškou se stojanem 904 mm, hloubkou 67,9 mm a půdorysem stojanu 1217 x 269 mm.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.
Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED evo AI QNED80 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje venkovní scénu z nízkého úhlu, ve které se muž nachází mezi barevnými budovami. Umělá inteligence rozpozná scénu a každý snímek převede na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED pro dokonalý herní zážitek zobrazuje scénu z vysokorychlostního závodu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb díky technologii Motion Booster 120, přičemž podporuje 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.

Hlavní funkce

  • Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color Pro
  • Lepší čistota a výjimečný kontrast díky technologii Mini LED
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
  • Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Další

Proč LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED přináší dynamický sportovní zážitek na jasné obrazovce, kde panely řízené umělou inteligencí zobrazují předpovědi, informace o hráčích a data ligy, zatímco hra je analyzována v reálném čase.

Dynamický sport s LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.

Dynamic QNED Color Pro

Certifikováno pro 100% objem barev

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED předvádí Mini LED na scéně s rozeklaným pobřežním útesem, kde porovnává konvenční LED s hlubšími černými tóny a jemnějším kontrastem v vrstvených texturách skal a detailech oceánu pro větší čistotu a hloubku.

Mini LED

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

Award-winning webOS now secured by LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 Years as the Best Smart TV System

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Security you can trust

LG Shield's 7 core technologies ensure your data stays safe with secure data storage and management, secure cryptographic algorithms, ensured software integrity, user authentication and access control, secure data transmission, security event detection and response, and secure update management.

Security you can trust Discover more about LG Shield

webOS Re:New Program

Upgrade your TV up to 5 years for free12)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Your LG TV is built to last with LG Quad Protection

From hardware to software, your LG TV is protected. Built-in capacitors protect against high voltages, including lightning strikes, while semiconductors are engineered with surge protection. Silicon gel and protective coatings shield chipsets from humidity and even your data stays safe and secure with LG Shield.

AI Magic Remote

Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub

Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Magic Remote

Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub

Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Magic Remote

Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub

Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

Sportovní předpověď od AI Concierge

Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence

AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.14)

TruMotion

Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru

Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.

Sports Alert

Nastavte si upozornění a nic vám neunikne

Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.

Vstupte do světa připraveného na vítězství

Špičkový herní zážitek

Hrajte a vyhrajte díky zvýšené obnovovací frekvenci až 288 Hz

Zažijte ultrarychlé hraní s frekvencí 144 Hz, technologií AMD FreeSync Premium a VRR. Díky technologii Motion Booster, která zvyšuje obnovovací frekvenci a snižuje rozmazání pohybu, a vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL si můžete užít vysoký výkon, který je ideální pro soutěžní hraní.15)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí Ultimate Gameplay zobrazuje živou scénu z vysokorychlostního závodu s rozmazaným srovnávacím vloženým obrázkem, který poukazuje na funkci Motion Booster 288, a zároveň podporuje 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
Bluetooth s extrémně nízkou latency

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 3,0 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.16)

Herní portál LG

Vše pro hraní her na jednom místě – bez nutnosti pořizovat herní konzoli

Objevte tisíce her z Xboxu, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.17)

Game Dashboard a Optimizer

Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

FILMMAKER Ambient MODE

Sledujte filmy tak, jak je zamýšlel režisér

Užijte si kino podle představ režiséra díky režimu FILMMAKER MODE s funkcí kompenzace okolního světla, která udržuje obraz co nejblíže jeho původní podobě.18)

Design, který pozvedne váš prostor

Tenký design

Štíhlá silueta, která ladí s vaším interiérem

Díky minimalistickým liniím a propracovaným detailům dodává elegantní profil vašeho televizoru vašemu domovu sofistikovaný nádech, aniž by rušil.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.

Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+

LG Gallery+

Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat

LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.20)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí LG Gallery+ s BGM a Music Lounge zobrazuje na obrazovce scénu „Forest Evening“ (Lesní večer) s lesním jezerem a viditelným panelem uživatelského rozhraní Music Lounge pro náladovou hudbu, přehrávání přes Bluetooth a ovládání.

BGM s Music Lounge

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby, která ladí s vašimi vizuálními prvky. Používejte hudbu doporučenou podle svých preferencí nebo se připojte přes Bluetooth a přehrávejte své vlastní skladby.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

My Photos

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.23)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je připevněn na zelené stěně nad červenou konzolí a zobrazuje informační tabuli s informacemi o počasí, sportovních výsledcích, televizním programu a Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informační tabule

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si Kalendář Google, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.

Režim Gallery

Plynulý přechod z TV na umělecká díla

S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.30)

Automatická regulace jasu

Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek

Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.24)

Senzor pohybu

Reaguje na vaši přítomnost

Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.25)

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.26)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k Google Home a LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT prostřednictvím Google Home a dalších zařízení.27)

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.29)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

* Obsah uvedený na této stránce se může lišit od obsahu dostupného ve skutečné službě Gallery+.

Tisk

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INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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