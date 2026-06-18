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55" LG QNED evo AI QNED32 Mini LED 4K Smart TV 2026
Hlavní funkce
- Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color Pro
- Lepší čistota a výjimečný kontrast díky technologii Mini LED
- Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
- Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Proč LG QNED evo | Mini LED?
Dynamický sport s LG QNED evo
Dynamic QNED Color Pro
Certifikováno pro 100% objem barev
Mini LED
Cenami ověnčený Multi AI webOS
AI Hub pro personalizaci
Zabezpečeno technologií LG Shield
Award-winning webOS now secured by LG Shield
webOS Re:New Program
Upgrade your TV up to 5 years for free12)
AI Magic Remote
Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub
Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
AI Magic Remote
Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub
Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
AI Magic Remote
Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub
Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.13)
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
Ponořte se do každého sportovního zápasu
Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence
AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.14)
Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru
Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.
Nastavte si upozornění a nic vám neunikne
Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.
Vstupte do světa připraveného na vítězství
Špičkový herní zážitek
Hrajte a vyhrajte díky zvýšené obnovovací frekvenci až 288 Hz
Zažijte ultrarychlé hraní s frekvencí 144 Hz, technologií AMD FreeSync Premium a VRR. Díky technologii Motion Booster, která zvyšuje obnovovací frekvenci a snižuje rozmazání pohybu, a vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL si můžete užít vysoký výkon, který je ideální pro soutěžní hraní.15)
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí Ultimate Gameplay zobrazuje živou scénu z vysokorychlostního závodu s rozmazaným srovnávacím vloženým obrázkem, který poukazuje na funkci Motion Booster 288, a zároveň podporuje 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí
Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 3,0 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.16)
Vše pro hraní her na jednom místě – bez nutnosti pořizovat herní konzoli
Objevte tisíce her z Xboxu, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.17)
Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.
Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.
Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech
Design, který pozvedne váš prostor
Tenký design
Štíhlá silueta, která ladí s vaším interiérem
Díky minimalistickým liniím a propracovaným detailům dodává elegantní profil vašeho televizoru vašemu domovu sofistikovaný nádech, aniž by rušil.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.
Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+
LG Gallery+
Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat
LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.20)
Režim Gallery
Plynulý přechod z TV na umělecká díla
S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.30)
Automatická regulace jasu
Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek
Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.24)
Senzor pohybu
Reaguje na vaši přítomnost
Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.25)
LG Channels
Nekonečná zábava zdarma
LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.26)
LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem
WOW Orchestra
Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci
Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.29)
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.
* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.
* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.
* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.
* Obsah uvedený na této stránce se může lišit od obsahu dostupného ve skutečné službě Gallery+.
Všechny specifikace
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