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85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026

85QNED83B6A_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
85QNED83B6A_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026

85QNED83B6A
Čelní pohled na 85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026 85QNED83B6A
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
Čelní pohled na 85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026 85QNED83B6A
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026
85" LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K Smart TV 2026

Hlavní funkce

  • Pohlcující zážitek ze sledování na ultra velkém televizoru
  • Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color Pro
  • Lepší čistota a výjimečný kontrast díky technologii Mini LED
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
  • Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Další

Proč LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED přináší dynamický sportovní zážitek na jasné obrazovce, kde panely řízené umělou inteligencí zobrazují předpovědi, informace o hráčích a data ligy, zatímco hra je analyzována v reálném čase.

Dynamický sport s LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.

Dynamic QNED Color Pro

Certifikováno pro 100% objem barev

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED předvádí Mini LED na scéně s rozeklaným pobřežním útesem, kde porovnává konvenční LED s hlubšími černými tóny a jemnějším kontrastem v vrstvených texturách skal a detailech oceánu pro větší čistotu a hloubku.

Mini LED

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

Jak LG QNED evo Mini LED přináší velký obraz a barvy do každé scény?

Technologie Dynamic QNED Color Pro televizoru LG QNED evo, která je certifikována pro 100% objem barev, a naše technologie Mini LED se spojily, aby přinesly ultra živé barvy a detaily. Užijte si pohlcující zážitek ze sledování sportovních přenosů, filmů a dalších pořadů na ultra velké obrazovce.

Ultra velký televizor

Objevte novou úroveň ponoření se do děje díky ultravelké obrazovce

Užijte si sportovní akce, všechny filmy a hry na velkém televizoru LG QNED evo Ultra Big TV. Díky živým barvám a vylepšené kvalitě obrazu se akce odehrává v dechberoucím měřítku a s neuvěřitelnou ostrostí.1)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Ultra Big TV zobrazuje intenzivní fotbalové utkání ve velkém měřítku s vylepšenou kvalitou obrazu a živými barvami, zatímco rodina společně fandí z pohovek v obývacím pokoji.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Ultra Big TV zobrazuje intenzivní fotbalové utkání ve velkém měřítku s vylepšenou kvalitou obrazu a živými barvami, zatímco rodina společně fandí z pohovek v obývacím pokoji.

Dynamic QNED Color Pro

Technologie barevného gamutu Nano od LG zajišťuje 100% objem barev na vašem televizoru.

Užívejte si dynamičtější a živější barvy v pohybu díky technologii LG Nano s širším barevným gamutem, která nahrazuje technologii Quantum Dot a vylepšuje reprodukci barev vašeho televizoru, aby dokázal vyjádřit celou škálu nálad pomocí technologie Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými výbuchy barevných pohybů připomínajících malbu, s plynulými přechody a širokým barevným rozsahem přesahujícím typické displeje s kvantovými tečkami.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color Pro vyplňuje obrazovku živými, plynulými výbuchy barevných pohybů připomínajících malbu, s plynulými přechody a širokým barevným rozsahem přesahujícím typické displeje s kvantovými tečkami.

Podívejte se na certifikaci 100% objemu barev LG QNED evo3)

Mini LED

Zářivost zdokonalená dokonalou přesností

Objevte hlubší kontrast a jasný obraz díky technologii Mini LED od společnosti LG, která zajišťuje přesné řízení osvětlení pro každou scénu.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.

* Snímky výše jsou simulované pro ilustrační účely.

procesor alpha 8 AI 4K Gen3

Vyspělý AI engine s 5x rychlejším NPU výkonem

Náš procesor nové generace vylepšuje možnosti vašeho televizoru a umožňuje umělé inteligenci poskytovat zážitek ze sledování přizpůsobený vašim preferencím s ostřejšími detaily v rozlišení 4K, bohatším zvukem a živými barvami. 4)

Procesor alpha 8 AI 4K Gen3 v televizoru LG QNED evo AI QNED82 Mini LED svítí modrým světlem na desce plošných spojů a zdůrazňuje výkon zpracování AI s 5x rychlejším neurálním zpracováním NPU, o 10 % výkonnější grafikou GPU a o 20 % vylepšenou propustností paměti.

Procesor alpha 8 AI 4K Gen3 v televizoru LG QNED evo AI QNED82 Mini LED svítí modrým světlem na desce plošných spojů a zdůrazňuje výkon zpracování AI s 5x rychlejším neurálním zpracováním NPU, o 10 % výkonnější grafikou GPU a o 20 % vylepšenou propustností paměti.

Proč LG AI TV?

LG AI TV optimalizuje obraz a zvuk a zároveň díky personalizovanému AI Hubu zefektivňuje každodenní život.

Zjistěte více o LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.8)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.9)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

Program webOS Re:New

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad12)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Navigera och peka enkelt som med en virtuell mus för att njuta av AI Hub

Styr din TV enkelt med AI Magic Remote. Med en rörelsesensor och rullningshjul kan du peka, klicka, dra och släppa för att använda den som en virtuell mus eller helt enkelt tala för röstkommandon. 13)

LG OLED evo AI C6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

Sportovní předpověď od AI Concierge

Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence

AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.14)

TruMotion

Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru

Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.

Sports Alert

Nastavte si upozornění a nic vám neunikne

Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.

Vstupte do světa připraveného na vítězství

Špičkový herní zážitek

Hrajte a vyhrajte díky zvýšené obnovovací frekvenci až 288 Hz

Zažijte ultrarychlé hraní s frekvencí 144 Hz, technologií AMD FreeSync Premium a VRR. Díky technologii Motion Booster, která zvyšuje obnovovací frekvenci a snižuje rozmazání pohybu, a vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL si můžete užít vysoký výkon, který je ideální pro soutěžní hraní.15)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí Ultimate Gameplay zobrazuje živou scénu z vysokorychlostního závodu s rozmazaným srovnávacím vloženým obrázkem, který poukazuje na funkci Motion Booster 288, a zároveň podporuje 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG a GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
Bluetooth s extrémně nízkou latency

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 3,0 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.16)

Herní portál LG

Vše pro hraní her na jednom místě – bez nutnosti pořizovat herní konzoli

Objevte tisíce her z Xboxu, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.17)

Game Dashboard a Optimizer

Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

FILMMAKER Ambient MODE

Sledujte filmy tak, jak je zamýšlel režisér

Užijte si kino podle představ režiséra díky režimu FILMMAKER MODE s funkcí kompenzace okolního světla, která udržuje obraz co nejblíže jeho původní podobě.18)

Design, který pozvedne váš prostor

Tenký design

Štíhlá silueta, která ladí s vaším interiérem

Díky minimalistickým liniím a propracovaným detailům dodává elegantní profil vašeho televizoru vašemu domovu sofistikovaný nádech, aniž by rušil.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.

Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+

LG Gallery+

Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat

LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.20)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí LG Gallery+ s BGM a Music Lounge zobrazuje na obrazovce scénu „Forest Evening“ (Lesní večer) s lesním jezerem a viditelným panelem uživatelského rozhraní Music Lounge pro náladovou hudbu, přehrávání přes Bluetooth a ovládání.

BGM s Music Lounge

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby, která ladí s vašimi vizuálními prvky. Používejte hudbu doporučenou podle svých preferencí nebo se připojte přes Bluetooth a přehrávejte své vlastní skladby.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

My Photos

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.23)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED je připevněn na zelené stěně nad červenou konzolí a zobrazuje informační tabuli s informacemi o počasí, sportovních výsledcích, televizním programu a Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informační tabule

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si Kalendář Google, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.

Režim Gallery

Plynulý přechod z TV na umělecká díla

S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.30)

Automatická regulace jasu

Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek

Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.24)

Senzor pohybu

Reaguje na vaši přítomnost

Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.25)

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.26)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k Google Home a LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT prostřednictvím Google Home a dalších zařízení.27)

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.29)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

* Obsah uvedený na této stránce se může lišit od obsahu dostupného ve skutečné službě Gallery+.

1)* Maximální velikost obrazovky se může lišit v závislosti na modelu a regionu.

 

2)* QNED evo nabízí širší barevný gamut ve srovnání s QNED.

 

3)* Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.

 

4)* Ve srovnání s procesorem alpha 8 AI 4K Gen2 z roku 2025 na základě interního srovnání specifikací.

 

5)* AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.

 

6)* Je třeba aktivovat v nabídce režimu zvuku. A zvuk se může lišit podle poslechového prostředí. 

 

7)* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.

 

8)* AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.

* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.

* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.

 

9)* Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.

* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.

* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.

* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).

* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.

* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.

 

10)* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.

* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.

* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.

* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.

* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.

* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.

 

11)* Je vyžadováno připojení k internetu.

* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.

* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.

 

12)* webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

 

13)* Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

 

14)* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.

* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.

* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.

 

15)* Validace AMD FreeSync Premium na základě nízké vstupní prodlevy, redukce zadrhávání a stabilní obraz bez blikání.

* 144 Hz funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 144 Hz.

* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.

* V režimu Motion Booster se může rozlišení snížit v zájmu optimalizace výkonu.

* Motion Booster 288 poskytuje obnovovací frekvenci až 288 Hz při optimalizovaném rozlišení Full HD pro ultra plynulé hraní.

 

16)* V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

 

17)* Podpora cloudových herních služeb se může lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

* Gamepad se prodává samostatně.

 

18)* FILMMAKER Ambient MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER Ambient MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

* Režim FILMMAKER Ambient MODE je k dispozici u modelů vybavených světelným senzorem.

 

20)* Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.

* Přístup k plnému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné LG Gallery+.

 

23)* Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.

 

24)* Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.

 

25)* Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.

 

26)* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.

 

27)* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.

 

29)* Soundbar lze zakoupit samostatně.

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

 

30)* Úspora energie se uplatní pouze v případě, že jsou zapnuté funkce Gallery Mode a Always Ready. Pokud je funkce Always Ready vypnutá, režim Galerie bude spotřebovávat stejné množství energie jako při zapnutém televizoru.

Tisk

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Modelová řada

    Definable Spec Only in LG.COM

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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