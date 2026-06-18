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65" LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026

65QNED72B6B_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
65QNED72B6B_EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

65" LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026

65QNED72B6B
Čelní pohled na 65" LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026 65QNED72B6B
LG QNED AI QNED72 Mini LED vyobrazený zepředu a z boku má 55" displej s šířkou 1228 mm, výškou obrazovky 715 mm, výškou se stojanem 776 mm, hloubkou profilu 70,8 mm a půdorysem stojanu 989 x 230 mm.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.
LG QNED AI QNED72 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.
Procesor alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED AI QNED72 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje venkovní scénu z nízkého úhlu, ve které se muž nachází mezi barevnými budovami. Umělá inteligence rozpozná scénu a každý snímek převede na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED AI QNED70 Mini LED, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED72 Mini LED Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG QNED AI QNED72 Mini LED pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je zobrazen zezadu a odhaluje kovový zadní panel s rovnoměrně rozmístěnými vodorovnými žebry, které vytvářejí čistý, strukturovaný vzhled a zdůrazňují lineární design po celé ploše.
Čelní pohled na 65" LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026 65QNED72B6B
LG QNED AI QNED72 Mini LED vyobrazený zepředu a z boku má 55" displej s šířkou 1228 mm, výškou obrazovky 715 mm, výškou se stojanem 776 mm, hloubkou profilu 70,8 mm a půdorysem stojanu 989 x 230 mm.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.
LG QNED AI QNED72 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.
Procesor alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED AI QNED72 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií 4K Super Upscaling a Dynamic Tone Mapping zobrazuje venkovní scénu z nízkého úhlu, ve které se muž nachází mezi barevnými budovami. Umělá inteligence rozpozná scénu a každý snímek převede na rozlišení 4K.
Systém LG Shield, použitý v modelu LG QNED AI QNED70 Mini LED, je vyobrazen logem LG Shield uprostřed, ikonami zabezpečení dole a odznakem 2026 CES Innovation Awards Honoree nahoře, které symbolizují ochranu dat a systému.
Ocenění CES Innovation Awards Honoree 2026 v kategorii Umělá inteligence je uznáním pro Multi-AI vyhledávání s technologiemi Google Gemini a Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED72 Mini LED Sports Forecast s AI Concierge zobrazuje živý fotbalový zápas s panelem umělé inteligence na obrazovce, který prezentuje předpovědi, informace o hře a data ligy a naznačuje, jak umělá inteligence analyzuje hru a předpovídá výsledky zápasů.
LG QNED AI QNED72 Mini LED pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je zobrazen zezadu a odhaluje kovový zadní panel s rovnoměrně rozmístěnými vodorovnými žebry, které vytvářejí čistý, strukturovaný vzhled a zdůrazňují lineární design po celé ploše.

Hlavní funkce

  • Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color.
  • Lepší čistota a výjimečný kontrast díky technologii Mini LED
  • Lineární design se vyznačuje rafinovaným a solidním provedením, které dokonale doplní váš interiér.
  • Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
  • Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Další
Ocenění 2026 CES Innovation Awards v kategorii kyberbezpečnost pro LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Kyberbezpečnost

Ocenění 2026 CES Innovation Awards Honoree v kategorii Umělá inteligence za Multi-AI

CES Innovation Awards/Honoree (Multi-AI)

Umělá inteligence

Ocenění AVForums Editor’s Choice jako nejlepší systém Smart TV po 8 po sobě jdoucích let, včetně roku 2025/26

AVForums Editor's Choice – Best Smart TV System 2025/26

„8 Years As The Best Smart TV System“

* Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.

Proč LG QNED | Mini LED?

LG QNED AI QNED72 Mini LED přináší dynamický sportovní zážitek na velké, jasné obrazovce, kde panely řízené umělou inteligencí zobrazují předpovědi, informace o hráčích a data ligy, zatímco hra je analyzována v reálném čase.

Dynamický sport s LG QNED

LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevného pohybu připomínajícího malbu a předvádí vylepšenou barevnou živost certifikovanou pro 100% objem barev.

Dynamic QNED Color

Certifikováno pro 100% objem barev

LG QNED AI QNED72 Mini LED předvádí Mini LED na scéně s rozeklaným pobřežním útesem, kde porovnává konvenční LED s Mini LED, která nabízí hlubší černé tóny a jemnější kontrast ve vrstvených texturách skal a detailech oceánu pro větší čistotu a hloubku.

Mini LED

LG QNED AI QNED72 Mini LED s oceňovaným systémem Multi AI webOS je prezentován na tmavém pozadí s logy Microsoft Copilot a Google Gemini. Označují podporu služeb souvisejících s umělou inteligencí, které jsou přístupné prostřednictvím rozhraní televizoru.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

LG QNED AI QNED72 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, se symbolem AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

AI Hub pro personalizaci

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému.

Zabezpečeno technologií LG Shield

Jak LG QNED Mini LED přináší dynamické barvy do každé scény?

Technologie Dynamic QNED Color společnosti LG QNED, která je certifikována pro 100% barevný objem, poskytuje realistické barvy a detaily. Od filmů po sportovní přenosy – užijte si obsah v živých barvách a s vysokou čistotou.

Dynamic QNED Color

Technologie barevného gamutu Nano od LG přináší 100% barevný objem na vašem televizoru

Prohlédněte si dynamické a živé barvy v pohybu díky technologii širokého barevného gamutu LG založené na nanotechnologii, která nahrazuje technologii Quantum Dot a vylepšuje reprodukci barev vašeho televizoru, aby vyjádřila celou škálu nálad pomocí technologie Dynamic QNED Color.

LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevných pohybů připomínajících malbu, které zajišťují živé barevné vyjádření a 100% objem barev pro dynamický obraz.

LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Dynamic QNED Color vyplňuje obrazovku živými, plynulými záblesky barevných pohybů připomínajících malbu, které zajišťují živé barevné vyjádření a 100% objem barev pro dynamický obraz.

 Podívejte se na certifikaci 100% objemu barev LG QNED2)

Mini LED

Zářivost zdokonalená dokonalou přesností

Objevte hlubší kontrast a jasný obraz díky technologii Mini LED od společnosti LG, která zajišťuje přesné řízení osvětlení pro každou scénu.

LG QNED AI QNED72 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.

LG QNED AI QNED72 Mini LED vyzdvihuje, jak jeho technologie Mini LED odhaluje ostřejší textury skal a jasnější detaily oceánu než konvenční LED v rozdělené scéně pobřežního útesu, poskytuje hlubší černou barvu a jemnější kontrast pro větší čistotu a hloubku.

* Snímky výše jsou simulované pro ilustrační účely.

procesor alpha 7 AI 4K Gen9

Vylepšeno pro chytřejší a výkonnější zpracování

Díky vyšší výkonnosti GPU a CPU provádí procesor alpha 7 AI optimalizaci obrazu v nanoměřítku. Výsledkem je 4K rozlišení s lepším kontrastem a trojrozměrnou hloubkou.

Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED AI QNED72 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.

Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 televizoru LG QNED AI QNED72 Mini LED září uprostřed žluté desky plošných spojů a zdůrazňuje chytřejší a výkonnější zpracování AI, které vylepšuje čistotu obrazu 4K díky lepšímu kontrastu a hloubce.

Proč LG AI TV?

LG AI TV optimalizuje obraz a zvuk a zároveň díky personalizovanému AI Hubu zefektivňuje každodenní život.

Zjistěte více o LG AI TV

Objevte 3 hlavní výhody AI Hub

Pokročilé vyhledávání s využitím umělé inteligence pomocí Google Gemini a Microsoft Copilot

Jednoduše řekněte, co hledáte, a poté vyberte model AI, který vám vyhovuje nejvíce. Systém se připojuje k několika modelům umělé inteligence, aby  poskytoval širší a relevantnější výsledky.5)

Dostávejte personalizovaná doporučení obsahu a informace

AI Concierge navrhuje obsah a aktualizace přizpůsobené vašim zájmům. Karta „In This Scene“ (v této scéně) poskytuje relevantní doporučení a informace na základě toho, co sledujete, zatímco generativní umělá inteligence umožňuje vyhledávání a vytváření obrázků.6)

LG AI TV rozpozná váš hlas a přenese vás na stránku My Page přizpůsobenou přímo vám!

Na stránce My Page máte vše na jednom místě, od počasí, kalendáře a widgetů až po výsledky oblíbených sportů.7)

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení CES Innovation Awards 2026 Honoree. Architektura Multi-AI má ocenění v kategorii umělé inteligence.

Cenami ověnčený Multi AI webOS

Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

Na tmavém pozadí je vyobrazeno označení AVForums Editor’s Choice pro LG webOS 25, který byl vyhlášen nejlepším systémem pro smart TV v letech 2025/2026.

8 Years As The Best Smart TV System 

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému. Zobrazuje se také označení CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Označení LG Shield je zobrazeno na tmavém pozadí s ikonami zabezpečení, které zdůrazňují ochranu webOS v oblasti soukromí, zabezpečení dat a integrity systému. Zobrazuje se také označení CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Bezpečnost, které můžete důvěřovat

Bezpečnost vašich dat zajišťuje 7 klíčových technologií LG Shield. Zahrnují bezpečné ukládání a správu dat, bezpečné kryptografické algoritmy, zajištěnou integritu softwaru, ověřování uživatelů a řízení přístupu, bezpečný přenos dat, detekci bezpečnostních událostí a reakci na ně a bezpečné řízení aktualizací.

Bezpečnost, které můžete důvěřovat Více informací o LG Shield

Program webOS Re:New

Upgradujte svůj televizor až na 5 let zdarma9)

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection je znázorněna čtyřmi ikonami ochrany na žlutém pozadí. Každá ikona představuje ochranu před bleskem, ochranu před vlhkostí, ochranu před přepětím a ochranu webOS pomocí LG Shield.

Ochrana LG Quad Protection

Váš televizor LG je vyroben pro dlouhou životnost díky technologii LG Quad Protection.

Váš televizor LG je chráněn od hardwaru po software. Integrované kondenzátory chrání před vysokým napětím, včetně úderů blesku, zatímco polovodiče jsou vybaveny ochranou proti přepětí. Silikonový gel a ochranné povlaky chrání čipové sady před vlhkostí a díky technologii LG Shield jsou v bezpečí i vaše data.

AI Magic Remote

Snadno se v něm orientujte a pohybujte kurzorem jako s bezdrátovou myší a užijte si AI Hub

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote. Díky pohybovému senzoru a rolovacímu kolečku můžete klikat a přetahovat, jako byste používali bezdrátovou myš, nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.10)

LG QNED AI QNED70 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.

Ponořte se do každého sportovního zápasu

Sportovní předpověď od AI Concierge

Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence

AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.11)

TruMotion

Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru

TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.

Sports Alert

Nastavte si upozornění a nic vám neunikne

Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.

Vstupte do světa připraveného na vítězství

Špičkový herní zážitek

Výkon pro vítězství díky plynulému výkonu

Užijte si skvělý herní zážitek s VRR až 60 Hz. Díky vůbec prvnímu ovladači s certifikací BT ULL v kombinaci s rychlými obnovovacími frekvencemi se každý herní okamžik stává ještě zábavnějším.12)

LG QNED AI QNED72 Mini LED pro dokonalý herní zážitek zobrazuje rychlou akční herní scénu s vloženým srovnáním, které zdůrazňuje plynulejší pohyb, a zároveň podporuje až 60Hz, VRR, ALLM, HGiG a GeForce NOW.

LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup ke GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií Bluetooth Ultra Low Latency zobrazuje na obrazovce bezdrátový herní ovladač s označením „Razer Wolverine V3 Bluetooth“, což naznačuje optimalizovanou podporu Bluetooth ovladače pro responzivní hraní her.
LG QNED AI QNED72 Mini LED je vybaven portálem LG Gaming Portal s rozložením herního centra, který kombinuje vybraný obsah a herní dlaždice v jednotném rozhraní, které se rozšiřuje a poskytuje přístup ke GeForce NOW a herním aplikacím webOS.
LG QNED AI QNED72 Mini LED s panelem Game Dashboard a Optimizer zobrazuje vedle sebe herní obrazovky a nabídku na obrazovce pro nastavení herních parametrů, jako je obnovovací frekvence, latence a vizuální režimy v reálném čase.
Bluetooth s extrémně nízkou latencí

První televizor na světě podporující ovladače Bluetooth s extrémně nízkou latencí

Vyzkoušejte cloudové hraní s extrémně nízkou latencí a vysokým výkonem díky podpoře ovladače Bluetooth Ultra Low Latency Controller, který snižuje vstupní zpoždění na méně než 3,0 ms. Užijte si plynulé a citlivé ovládání, které se podobá kabelovému připojení, a to i při hraní v cloudu.13)

Herní portál LG

Vše pro hraní her na jednom místě – bez nutnosti pořizovat herní konzoli

Objevte tisíce her z Xboxu, NVIDIA GeForce Now, nativních aplikací webOS a mnoho dalšího. Snadno najdete hry pro dálkové ovládání nebo gamepad a dokonce můžete soutěžit s ostatními hráči prostřednictvím režimu Challenge Mode.14)

Game Dashboard a Optimizer

Snadno přizpůsobte nastavení hry tak, aby vyhovovalo vašemu hernímu stylu.

Snadno přizpůsobte svůj herní zážitek pomocí panelu Game Dashboard pro rychlé ovládání v reálném čase a nástroje Game Optimizer pro jemné doladění svých preferovaných nastavení. Snadno upravte obnovovací frekvenci, latenci a vizuální režimy, abyste optimalizovali každou herní relaci.

Skutečné kino, zachované v nejmenších detailech

LG QNED AI QNED72 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

LG QNED AI QNED72 Mini LED je vyobrazen ve studiu, kde režisér pracuje na ovládacím panelu a upravuje film zobrazený na obrazovce. V levém dolním rohu se zobrazí loga FILMMAKER MODE.

FILMMAKER Ambient MODE

Sledujte filmy tak, jak je zamýšlel režisér

Užijte si kino podle představ režiséra díky režimu FILMMAKER MODE s funkcí kompenzace okolního světla, která udržuje obraz co nejblíže jeho původní podobě.15)

Design, který pozvedne váš prostor

Lineární design

Elegantní, solidní provedení, které doplní váš interiér

Váš televizor se vyznačuje moderním kovovým povrchem, skutečnou hmotností a vkusným lineárním designem, který zkrášlí váš interiér.16)

LG QNED AI QNED72 Mini LED s lineárním designem je představen v několika úhlech pohledu, s zadním panelem nahoře, scénou z obývacího pokoje s televizorem připevněným na stěně vlevo dole a detailním záběrem na vroubkovaný kovový zadní panel vpravo dole.

Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+

LG Gallery+

Vytvořte si svůj prostor pomocí široké škály obsahu, ze kterého si můžete vybírat

LG Gallery+ vám umožňuje přístup k více než 100 uměleckým dílům, ambientním videím a dalšímu vizuálnímu obsahu, který zkrášlí váš prostor. Díky pravidelným aktualizacím knihovny si můžete přizpůsobit svůj domov pomocí pečlivě vybraného obsahu, který odráží váš styl.18)

LG QNED AI QNED72 Mini LED s funkcí LG Gallery+ s BGM a Music Lounge zobrazuje na obrazovce scénu „Forest Evening“ (Lesní večer) s lesním jezerem a viditelným panelem uživatelského rozhraní Music Lounge pro náladovou hudbu, přehrávání přes Bluetooth a ovládání.

BGM s Music Lounge

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby

Vytvořte správnou atmosféru pomocí hudby, která ladí s vašimi vizuálními prvky. Používejte hudbu doporučenou podle svých preferencí nebo se připojte přes Bluetooth a přehrávejte své vlastní skladby.

LG QNED AI QNED72 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

LG QNED AI QNED72 Mini LED zobrazuje mřížku rodinných snímků z Google Photos, zatímco telefon zobrazuje seznam alb s aktivovanou volbou Family Trip (Rodinný výlet).

My Photos

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.21)

LG QNED AI QNED72 Mini LED je připevněn na zelené stěně nad červenou konzolí a zobrazuje informační tabuli s informacemi o počasí, sportovních výsledcích, televizním programu a Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informační tabule

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si Kalendář Google, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.

Režim Gallery

Plynulý přechod z TV na umělecká díla

S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.27)

Automatická regulace jasu

Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek

Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.22)

Senzor pohybu

Reaguje na vaši přítomnost

Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.23)

LG Channels

Nekonečná zábava zdarma

LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.24)

LG QNED AI QNED72 Mini LED s funkcí Smart Connectivity zobrazuje na obrazovce rozhraní Home Hub, které ukazuje připojení k Google Home a LG ThinQ, s panely pro televizi, zařízení a aplikace v jediném ovládacím rozložení.

Smart Connectivity

Home Hub,  vaše komplexní platforma pro inteligentní domácnost

Home Hub spojuje všechna vaše chytrá zařízení. Bezproblémové připojení, ovládání a interakce s domácími zařízeními IoT prostřednictvím Google Home a dalších zařízení.25)

LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem

WOW Orchestra

Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci

Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.26)

LG QNED AI QNED72 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Rodina s dětmi a prarodiči sedí společně na pohovce ve světlém obývacím pokoji, drží dálkové ovládání a sledují televizi.

Accessibility

Pomocné funkce umožňují inkluzivnější prohlížení

Televizory LG TV jsou koncipovány s ohledem na přístupnost a jsou vybaveny funkcemi, jako je filtr pro úpravu barev, průvodce znakovou řečí a přímá podpora připojení pro zvuková pomocná zařízení.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.

* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.

* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.

* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.

* Obsah uvedený na této stránce se může lišit od obsahu dostupného ve skutečné službě Gallery+.

2) * Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.

 

3) * AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.

 

4) * Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.

 

5) *AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.

* Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.

* Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.

 

6) * Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.

* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.

* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.

* Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).

* Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.

* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.

 

7) * V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.

* Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.

* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.

* Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.

* Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.

* My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.

 

8) * Je vyžadováno připojení k internetu.

* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.

* V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.

 

9) * webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

* Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

* Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.

 

10) * Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

 

11) * Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.

* Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.

* Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.

 

12) * 60 Hz funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 60 Hz.

* Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.

 

13) * V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.

* Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.

 

14) * Podpora cloudových herních služeb se může lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

* Gamepad se prodává samostatně.

 

15) * FILMMAKER Ambient MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER Ambient MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

* Režim FILMMAKER Ambient MODE je k dispozici u modelů vybavených světelným senzorem.

 

16) * Velikost rámečku se liší podle řady a velikosti.

 

18) * Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.

* Přístup k plnému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné LG Gallery+.

 

21) * Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.

 

22) * Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.

 

23) * Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.

 

24) * Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.

 

25) * LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.

 

26) * Soundbar lze zakoupit samostatně.

* Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.

* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.

* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.

 

27) * Úspora energie se uplatní pouze v případě, že jsou zapnuté funkce Gallery Mode a Always Ready. Pokud je funkce Always Ready vypnutá, režim Galerie bude spotřebovávat stejné množství energie jako při zapnutém televizoru.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Typ displeje

    4K QNED MiniLED

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Obnovovací frekvence panelu

    60Hz nativně

  • OBRAZ (DISPLEJ) - Rozšířený rozsah barev

    Dynamic QNED Color (certifikace 100% objemu barev)

  • OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ) - Procesor

    Alpha 7 AI Procesor 4K Gen9

  • OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • ZVUK - Hudební výkon

    20W

  • ZVUK - Systém reproduktorů

    2.0 kanál

  • ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    1 447 x 838 x 70,8

  • ROZMĚRY A HMOTNOSTI - Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    13,9

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

  • Rozšířený rozsah barev

    Dynamic QNED Color (certifikace 100% objemu barev)

  • Typ podsvícení

    Mini LED

  • Rozlišení

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Typ displeje

    4K QNED MiniLED

  • Obnovovací frekvence panelu

    60Hz nativně

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

  • Režim obrazu

    9 režimů

  • Procesor

    Alpha 7 AI Procesor 4K Gen9

  • Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

    4K Super Upscaling

  • Automatická kalibrace

    Ano

  • Dynamic Tone Mapping

    Ano

  • FILMMAKER MODE™

    Ano

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

HRANÍ

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ano (až 60 Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ano

  • Game Optimizer

    Ano (Game Dashboard)

  • HGIG Mód

    Ano

SMART TV

  • Kompatibilní s USB kamerou

    Ano

  • Aplikace pro smartphone

    Ano (LG ThinQ)

  • Spolupracuje s Apple Airplay

    Ano

  • Vždy připraven

    Ano

  • Operační systém (OS)

    webOS 26

  • LG Channels

    Ano

  • Inteligentní rozpoznávání hlasu

    Ano

  • Domácí Hub

    Ano (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ano

  • Webový prohlížeč

    Ano

  • Podporuje Apple Home

    Ano

  • Chatbot s umělou inteligencí

    Ano

ZVUK

  • Audio kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)

  • Směr reproduktoru

    Dolů

  • AI zvuk

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Hudební výkon

    20W

  • Clear Voice Pro

    Ano

  • LG Sound Sync

    Ano

  • Simultánní výstup zvuku

    Ano

  • Sound Mode Share

    Ano

  • Systém reproduktorů

    2.0 kanál

  • WOW Orchestra

    Ano

PŘÍSTUPNOST

  • Invertované barvy

    Ano

  • Stupnice šedé

    Ano

  • Vysoký kontrast

    Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

  • Držák na stěnu / VESA (mm)

    300 x 200

  • Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

    1 580 x 950 x 142

  • Hmotnost TV - balení (kg)

    20

  • Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    1 447 x 838 x 70,8

  • Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

    1 447 x 903 x 269

  • Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    13,9

  • Hmotnost TV - se stojanem (kg)

    14,2

  • Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

    1 230 x 269

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

  • Pohotovostní režim

    Menší než 0.5W

  • Napájení (napětí, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Modelová řada

    Definable Spec Only in LG.COM

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

  • Dálkový ovladač

    AI Magický ovladač MR26GA / MR26GB (s číselnými tlačítky, Spojené království / Itálie)

  • Napájecí kabel

    Ano (odnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

  • Digitální TV příjem

    DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

  • Analogový TV příjem

    Ano

KONEKTIVITA

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI výstup

    3x (podporuje eARC, ALLM)

  • RF vstup (Anténa/Kabel)

    2x

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ano

  • USB vstup

    1x (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ano (Wi-Fi 5)

  • Ethernet

    1x

  • Bluetooth

    Ano (verze 5.3)

  • CI Slot

    1x

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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