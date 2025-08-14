We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | LG TV 43QNED8EA6B + Soundbar S40TR
Hlavní funkce
- Neuvěřitelně bohatá paleta barev díky zcela nové technologii Dynamic QNED Color
- Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 7 4K AI Gen8
- Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
- Pohlcující 4.1 kanálový prostorový zvuk
- Snadné ovládání soundbaru pro TV pomocí rozhraní WOW Interface
Poznejte výkonný a chytrý procesor alpha 7 AI Gen8
Rychlejší zpracování obrazu díky procesoru alpha 7 AI Gen8 s výrazným zlepšením výkonu nyní zajišťuje kvalitu obrazu 4K s mnohem lepší ostrostí a hloubkou než dříve.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 5 AI Gen6 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.
Ovladač AI Magic Remote doplňuje AI zkušenost
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
Podmanivý zvuk všude kolem
Posuňte svou LG TV na vyšší úroveň díky 4.1kanálovému prostorovému zvuku s výkonem 400 W, subwooferu a zadním reproduktorům.
* Snímky obrazovky jsou simulované.
Uživatelské rozhraní WOW
Jednoduchost na dosah ruky
Přístup k rozhraní WOW Interface prostřednictvím LG TV umožňuje přehledné a jednoduché ovládání Soundbaru, například změnu zvukových režimů, profilů a přístup k dalším praktickým funkcím.
LG Remote směřuje k LG TV se soundbarem LG Soundbar pod ním. Na LG TV se zobrazuje nabídka rozhraní WOW Interface.
* Snímky obrazovky jsou simulované.
** Použití dálkového ovladače LG TV je omezeno pouze na určité funkce.
*** TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. TV kompatibilní s rozlišením FHD 63 se mohou lišit podle roku vydání.
**** TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.
***** Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.
****** WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu soundbaru.
-
43" LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025
-
4.1 kanálový soundbar LG pro domácí kino s prostorovým zvukem a zadními reproduktory S40TR
Klíčová vlastnost
-
Typ displeje
-
4K QNED
-
Obnovovací frekvence panelu
-
60Hz nativně
-
Rozšířený rozsah barev
-
Dynamické barvy QNED Color
-
Procesor
-
Procesor α7 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
Hudební výkon
-
20W
-
Systém reproduktorů
-
2.0 kanál
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
968 x 565 x 29,7
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
9,3
Všechny specifikace
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
-
4K QNED
-
Rozlišení
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Typ podsvícení
-
Edge
-
Obnovovací frekvence panelu
-
60Hz nativně
-
Rozšířený rozsah barev
-
Dynamické barvy QNED Color
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
-
Procesor α7 AI 4K Gen8
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
-
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ano
-
AI kontrola jasu
-
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ano
-
Technologie lokálního stmívání
-
Local Dimming
-
Režim obrazu
-
10 režimů
-
Automatická kalibrace
-
Ano
HRANÍ
-
HGIG Mód
-
Ano
-
Game Optimizer
-
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ano (až 60 Hz)
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
-
Ano
-
Stupnice šedé
-
Ano
-
Invertované barvy
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
968 x 565 x 29,7
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
-
968 x 633 x 257
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
-
1 055 x 660 x 142
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
-
845 x 257
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
9,3
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
-
9,7
-
Hmotnost TV - balení (kg)
-
11,7
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
-
200 x 200
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096408964
ZVUK
-
AI zvuk
-
α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 )
-
Clear Voice Pro
-
Ano (Automatické vyrovnávání hlasitosti)
-
LG Sound Sync
-
Ano
-
Sound Mode Share
-
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
-
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ano (2 Way Playback)
-
Hudební výkon
-
20W
-
AI akustické ladění
-
Ano
-
Audio Kodek
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)
-
Směr reproduktoru
-
Dolů
-
Systém reproduktorů
-
2.0 kanál
-
WOW Orchestra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Ano (v 5.1)
-
Ethernet
-
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ano
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
-
1x
-
CI Slot
-
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
-
3x (podporuje eARC, ALLM)
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
-
2x
-
USB vstup
-
2x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Ano (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
Podporuje Apple Airplay2
-
Ano
-
Operační systém (OS)
-
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
-
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
-
Ano
-
Webový prohlížeč
-
Ano
-
Google Cast
-
Ano
-
Google Home / Hub
-
Ano
-
Home Hub
-
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
-
Ano
-
LG Channels
-
Ano
-
Ovládání Magickým ovladačem
-
Ano
-
Multi View
-
Ano
-
Aplikace pro smartphone
-
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
-
Ano
-
Podporuje Apple Home
-
Ano
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
-
Menší než 0.5W
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Dálkový ovladač
-
Magický dálkový ovladač MR25GB
-
Napájecí kabel
-
Ano (odnímatelný)
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
-
Ano
-
Digitální TV příjem
-
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
-
Počet kanálů
-
4.1
-
Výstupní výkon
-
400 W
-
Hlavní
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
Všechny specifikace
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096061404
ZVUKOVÉ EFEKTY
-
AI Sound Pro
-
Ano
-
Standard
-
Ano
-
Kino
-
Ano
-
Hra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI výstup
-
1
-
Verze Bluetooth
-
5.3
-
Bluetooth kodeky - SBC/AAC
-
Ano
-
USB
-
1
-
Optický
-
1
-
Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory
-
Ano
PODPORA HDMI
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Ano
-
CEC (Simplink)
-
Ano
VŠEOBECNÝ
-
Počet kanálů
-
4.1
-
Počet reproduktorů
-
5 EA
-
Výstupní výkon
-
400 W
AUDIO FORMÁT
-
Dolby Digital
-
Ano
-
DTS Digital Surround
-
Ano
-
AAC
-
Ano
POHODLÍ
-
Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS
-
Ano
-
TV Sound Mode Share
-
Ano
-
WOW Interface
-
Ano
-
Ovládání režimu Soundbar
-
Ano
ROZMĚR (ŠXVXH)
-
Hlavní
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
-
Zadní reproduktor
-
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
HMOTNOST
-
Hlavní
-
1,65 kg
-
Subwoofer
-
4,2 kg
-
Celková hmotnost
-
10,0 kg
-
Zadní reproduktor (2x)
-
2,1 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ
-
Záruční list
-
Ano
-
Dálkové ovládání
-
Ano
NAPÁJENÍ
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Hlavní jednotka)
-
22 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Subwoofer)
-
35 W
-
Spotřeba energie (Zadní reproduktory)
-
20 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Zadní reproduktory)
-
0.5 W ↓
INFORMACE O SHODĚ
