Il tuo nuovo ufficio con Monitor e PC LG

Imposta l'atmosfera ideale!

Vuoi entrare in una mentalità produttiva? Vestirsi adeguatamente può aiutare, anche se in modo semi-formale. Sebbene sia importante sentirsi a proprio agio nei propri vestiti, indossare pigiama o pantaloni sportivi per il lavoro da remoto può farti entrare in una modalità troppo rilassata. Parlando per esperienza personale, osserva come cambia la tua postura quando indossi l'abbigliamento da lavoro.

Inoltre, evita di iniziare la giornata lavorativa dal divano o dal letto — investi in una scrivania e in una buona sedia da ufficio in un angolo luminoso della tua casa. Questo può aumentare la tua motivazione, concentrazione, e può anche evitare che i tuoi colleghi vedano il letto disfatto o i mucchi di panni. Infine, comunica con chi vive con te sull'importanza di ridurre al minimo le distrazioni durante le ore di lavoro.