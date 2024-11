Come igienizzare il proprio ambiente domestico

I purificatori d’aria LG ti vengono in aiuto rinfrescando e filtrando l’aria di casa come se avessi tenuto le finestre aperte. Il funzionamento è piuttosto semplice: l’aria viene aspirata, filtrata e rimessa in circolo ripulita da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiare la tua salute. I purificatori LG sono inoltre in grado di monitorare costantemente le particelle presenti nell’ambiente, accendendosi automaticamente quando è necessario il filtraggio. I purificatori d’aria LG hanno effetto a 360° e dispongono di un sistema di filtrazione a sei fasi in grado di eliminare polveri (anche quelle più sottili), allergeni, odori, gas inquinanti rilasciati dalla combustione (ad esempio delle sigarette) e persino composti organici volatili come i solventi. L’efficace sistema di filtraggio arriva a rimuovere oltre il 99% delle polveri ultrasottili[1] e contribuisce a eliminare i germi dalla casa.

Un’efficace alternativa al purificatore d’aria è il nuovo climatizzatore LG DUALCOOL Atmosfera . Grazie al suo design elegante e raffinato si integra perfettamente in qualunque ambiente domestico e, oltre a rinfrescare l’ambiente (o riscaldarlo nei periodi freddi), purifica l’aria contribuendo a rendere la tua casa ancora più salubre. LG DUALCOOL Atmosfera rimuove le micro-particelle inquinanti presenti nell’aria (il particolato, o PM), attraverso tre tecnologie differenti: il sensore PM 1.0, il Diffusore di ioni e il Filtro magnetico. Il sensore PM 1.0, posto sul lato dell’unità interna, monitora costantemente la presenza di particelle di polvere più sottili e altri particolati nocivi in sospensione nell’aria, avviando in maniera automatica il sistema di purificazione, quando necessario. Il diffusore di ioni, posizionato nella parte superiore dell’unità, emette in ambiente oltre 5 milioni di ioni negativi, che si attaccano alle particelle di polvere microscopiche; queste particelle ionizzate vengono quindi attirate elettrostaticamente dal sistema di filtrazione magnetico High Air Flow, che le trattiene, emettendo in ambiente aria sana e pulita. Nessuna complessa procedura: grazie a 4 diversi colori e a semplici indicatori numerici, lo Smart Display mostra in tempo reale la qualità dell’aria interna ed evidenziando i progressi nella purificazione dell’aria. La tecnologia Wi-Fi integrata consente la gestione da remoto tramite il proprio smartphone, o ancor più semplicemente con comandi vocali, e ti avverte quando è il momento di pulire i filtri per mantenere sempre efficiente il tuo condizionatore LG.