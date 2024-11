Si possono sterilizzare i barattoli nel microonde?

In genere la sterilizzazione dei vasetti per le conserve si realizza senza il contenuto, eliminando i batteri dal barattolo per poi andare ad inserire la confettura o la salsa all’interno del contenitore sterilizzato. Questo metodo è indicato soprattutto per gli alimenti crudi o freddi, come le verdure sott’olio o sott’aceto e le marmellate, mentre per i cibi cotti è possibile sterilizzare i vasetti pieni, ad esempio impiegando questo procedimento per conservare la tradizionale salsa di pomodoro fatta in casa.

In questo caso l’opzione migliore è la sterilizzazione in pentola, riempiendo i vasetti e creando il sottovuoto, per poi farli bollire pieni completamente immersi nell’acqua del recipiente per almeno 20-30 minuti. Al contrario, non è consigliabile sterilizzare i vasetti pieni nel microonde: non è infatti raccomandato l’inserimento dei tappi all’interno dell’elettrodomestico.