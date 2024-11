LG si impegna ogni giorno per creare una “Better life for All”, una visione che pone al centro il rispetto reciproco tra persone e organizzazioni come fondamento essenziale per migliorare la vita di tutti. In linea con questa visione, LG si è proposto come obiettivo di sostenibilità il concetto di “Better Circularity”: si tratta infatti del secondo obiettivo da sviluppare nel suo piano di sostenibilità “Better life plan 2030”, mirato a promuovere il benessere del pianeta e delle persone.

Scopriamo in cosa consiste l’obiettivo di Better Circularity di LG, quali sono le iniziative in termini di riciclo e la natura del ciclo sostenibile adottato dell’azienda.