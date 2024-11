Quando arriva il momento di pensare – o ripensare – l’arredamento di una casa, talvolta le idee non sono chiarissime. Ma c’è anche chi sa benissimo da che parte puntare: c’è infatti chi non ha dubbi nel desiderare un appartamento in stile pop o boho chic , colorato e ironico, per chi da sempre sogna una casa in perfetto stile scandinavo , o ancora, chi vuole tuffarsi nel passato con un arredamento dai colori pastello in pieno stile chabby chic . C’è poi chi preferisce uno stile caldo e almeno un po’ rustico, e chi non è disposto a vivere in un appartamento che non sia in pieno stile industrial .

Di sicuro, tra gli obiettivi più gettonati c’è anche quello rappresentato da un arredamento moderno ed elegante. Ma come arredare in questo stile una cucina, o magari un soggiorno? Ecco i nostri suggerimenti, per non sbagliare.