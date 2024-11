L'aspirapolvere LG CordZero™ A9K Pro è dotato di una spazzola motorizzata multi-superficie con motore interno che rimuove in profondità polvere e sporco da ogni tipologia di superficie ed è perfetta anche per pulire i tappeti.

È dotato di una spazzola slim per pavimenti duri potente e leggera, in grado di eliminare efficacemente anche lo sporco più ostinato dai pavimenti duri. Infatti, grazie alle sue dimensioni, è in grado di raggiungere anche gli spazi più difficili per rimuovere per esempio peli e altri detriti, come il cibo per animali.

Per poi passare alla spazzola apposita per i peli, la Power DriveTM Mini Nozzle, ideale per sbarazzarsi facilmente dei peli ostinati degli animali, che si depositano su divani e tappeti. Diversamente dalla testina con spazzola a setole, che può graffiare le superfici in tessuto, questa spazzola mini per tessuti e imbottiti solleva i peli grazie ad un cilindro in gomma, che è silenzioso, efficiente e delicato.