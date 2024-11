Se non sei un tradizionalista, tra le cose da portare all'università non può mancare un buon laptop, indispensabile non solo per prendere appunti, ma anche per fare ricerche, sfogliare le slide del corso, comunicare con i tuoi compagni e in alcuni casi seguire le lezioni.

Per l’università consigliamo un modello piccolo, leggero e versatile, da usare sia per attività impegnative, come quelle di sviluppo grafico o programmazione, che per attività più semplici, come sottolineare i libri di testo digitali ovunque tu sia. Un notebook che garantisce alte prestazioni pur essendo leggero da portare è il Notebook gram Pro 16" , ideale anche per gestire in modo semplice programmi impegnativi come quelli di computer grafica.

Se invece non vuoi rinunciare agli appunti scritti a mano e cerchi uno strumento più pratico da portare dietro ogni giorno, tablet e PC con schermo touch screen dotati di specifici pennini ti permetteranno di avere sempre tutto sotto controllo e a portata di mano.

Ecco perché LG gram Pro 2 in 1 è il notebook perfetto per l’università. Ultraleggero, sottile ed estremamente versatile, con display touch e convertibile: grazie alla cerniera a 360° potrai facilmente passare da laptop a tablet. Mentre la penna stilo in dotazione con ben 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, ti permetterà di prendere appunti come con carta e penna.

Non dimenticare di portare con te tutti i caricabatterie necessari per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici, o in alternativa una powerbank.