Per auricolari in-ear si intende una tipologia di cuffie intra-auricolari, che si inseriscono all’interno del canale uditivo. Questo aspetto offre già un primo isolamento dal rumore esterno, in quanto gli auricolari stessi, entrando nel condotto uditivo, funzionano come dei “tappi” e bloccano una parte delle onde sonore provenienti dall’esterno, evitando la contaminazione del suono riprodotto dalle cuffie con un elevato livello di filtraggio acustico.

Le cuffie in-ear presentano dunque una configurazione essenziale, infatti sono auricolari piccoli e leggeri indicati per tantissimi contesti diversi. Negli auricolari si trovano gli altoparlanti, racchiusi all’interno di due appositi gommini che consentono di adattare le dimensioni degli auricolari a quelle del condotto uditivo. In genere, questi prodotti includono gommini di diverse dimensioni, in modo che ciascun utilizzatore possa scegliere la grandezza ideale per le proprie orecchie.

Il rivestimento degli auricolari può essere in silicone o memory foam, tuttavia i prodotti migliori sono realizzati con copriauricolari in gel medicale, un materiale confortevole e ipoallergenico che garantisce elevati standard igienici, in alcuni casi abbinati a una custodia di ricarica in grado di eliminare i batteri dalla superficie esterna degli auricolari. Alcuni auricolari in-ear dispongono anche di un sistema di cancellazione attiva del rumore, per rendere l’ascolto più coinvolgente e ridurre ulteriormente le interferenze esterne, producendo un segnale in grado di bloccare le onde sonore provenienti dal contesto ambientale.

Le cuffie in-ear possono essere con filo o wireless, in quest’ultimo caso dotate della connettività Bluetooth per collegare gli auricolari senza filo a console, smartphone, smart TV, tablet, smartwatch e qualsiasi dispositivo compatibile con la tecnologia Bluetooth. Una particolare variante delle cuffie in-ear wireless e divenuta di fatto lo standard di settore sono le cuffie True Wireless. Questo termine sta a indicare che i singoli auricolari non sono legati fra loro da un filo, rendendoli ancora più comodi e pratici da indossare perché la sia la comunicazione con il dispositivo collegato sia quella fra di loro è wireless (da qui il termine “true”, ossia “vero”). Questi auricolari sono anche dotati di microfoni, attraverso i quali si possono gestire una serie di funzionalità, come le chiamate in vivavoce o l’interazione con gli assistenti vocali dei device mobili.