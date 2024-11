Rispetto ai modelli da incasso, che vengono integrati direttamente nei mobili della cucina, i frigoriferi a libera installazione sono più facili da installare e possono essere posizionati ovunque ci sia una presa elettrica.

Questo offre una grande versatilità, anche nelle dimensioni: i frigoriferi a libera installazione possono essere di varie dimensioni per adattarsi a diverse esigenze e spazi.

In generale, l’altezza del frigorifero può variare tra gli 80 cm e i 2 metri d’altezza e la profondità varia tra i 60 e gli 80 cm. Anche la larghezza varia in base al tipo di elettrodomestico: dal frigorifero a libera installazione di 60 cm monoporta, fino ai modelli side by side di oltre 90 cm.

Un altro fattore da considerare è la capacità del frigorifero, che viene espressa in litri: più alto è il numero di litri e più il frigorifero sarà capiente. Come scegliere un frigorifero in base alla capacità? Semplice, basta contare il numero di persone in casa. Per una persona basta un frigorifero con 110-150 L di capacità, mentre per una famiglia sarà necessario un frigorifero con una capacità superiore ai 200 L.