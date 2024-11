Perfetti per soddisfare ogni esigenza quotidiana, i nuovi purificatori d’aria LG PuriCare AeroTower, offrono un comfort termico personalizzabile per rendere piacevole e confortevole qualsiasi attività tra le mura di casa.

Molto di più di un semplice purificatore d’aria: il nuovo Aero Tower vuole essere anche un ausilio nell’aiutarti a trovare la temperatura ideale a casa come in ufficio. Dispone infatti di tre diverse modalità: Heating, Fan e Diffusion. Con la prima è possibile riscaldare l’ambiente nelle giornate più fredde, aumentando la temperatura dell'aria di 5° C in meno di 10 minuti, fino ad un massimo di 30° C [1] , la seconda emette invece un gradevole flusso d’aria, come quella di un sofisticato ventilatore, personalizzabile a 10 livelli di intensità. Infine, la modalità Diffusion garantisce una qualità dell'aria indoor ottimale in ogni stagione, assicurando aria pulita e filtrata grazie al diffusore Air Guard che offre una circolazione dell'aria ampia e uniforme [2] .

Grazie alla tecnologia Air Valley di LG, il purificatore emette un flusso d’aria che genera l’effetto comunemente conosciuto come Coandă: produce un getto d’aria in grado di seguire il contorno di una superficie assicurando un flusso costante e piacevole che può essere percepito in tutta la stanza.