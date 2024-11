I consumi di un condizionatore e come evitare sprechi di energia

Come si calcola il consumo di un condizionatore? Il metodo corretto è moltiplicare il costo della fornitura elettrica per il consumo del condizionatore, espresso in watt orari (Wh). Sul libretto di istruzioni questo valore è spesso indicato in kilowattora (kWh), in questo caso potrebbe essere necessario dividerlo per mille (1 Kilowatt = 1.000 Wh).

Il costo dell’energia elettrica varia da fornitore a fornitore (il costo in realtà è fisso ma variano gli oneri per gestione e trasporto stabiliti dai diversi fornitori) e a volte anche in base alla fascia oraria di utilizzo. Per conoscere il prezzo dell’energia elettrica è inoltre necessario considerare a quale mercato appartiene la fornitura luce, se al mercato di maggior tutela o a quello libero. A seconda dei casi, infatti, il costo del kilowattora cambia in base a meccanismi diversi.