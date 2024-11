LG ha sviluppato la piattaforma ThinQ già alla fine del 2017, per introdurre i vantaggi della connettività e dell’Intelligenza Artificiale sui propri elettrodomestici, sui prodotti di elettronica di consumo e sui servizi. I prodotti e i servizi di LG ThinQ hanno la capacità di apprendere in maniera approfondita e di comunicare tra loro, utilizzando una varietà di tecnologie di deep learning e Artificial Intelligence , a volte sviluppate in collaborazione con altri partner. L’obiettivo finale è quello di realizzare elettrodomestici in grado di riconoscere, dedurre e apprendere dalla voce e da speciali sensori, che siano inoltre in grado di comunicare tra loro attraverso la rete domestica e lavorare tutti assieme in modo intelligente.

Uno degli elementi fondamentali dell’ecosistema ThinQ è l’App per smartphone: disponibile per smartphone e tablet Android e iOS , consente di connetterti agli elettrodomestici più smart in modo da garantirti una “Vita migliore con l’Internet degli Oggetti”. Puoi avere la completa gestione della casa intelligente, controllare i tuoi dispositivi da remoto, impostare il risparmio energetico, effettuare diagnosi, avere utili indicazioni e altro ancora per rendere l’ambiente domestico più sicuro, ecologico, piacevole ed intuitivo.