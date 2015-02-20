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【プレスリリース】LGエレクトロニクス・ジャパン、PV EXPO 2015 に出展 「NeON™ 2」「MonoX® Plus」を展示
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区 以下、LGエレクトロニクス・ジャパン）は、2月25日（水）～27日（金）に東京ビックサイトで開催される日本最大の国際太陽電池展であるPV EXPO 2015に出展し、世界最高レベルの高出力モジュールNeON™ 2（ネオン・ツー）と、発電量を向上させるLID（光誘起劣化）低減技術により初期出力劣化率を緩和し発電量を向上させたモジュールMonoX® Plus（モノエックス・プラス）を展示します。
NeON™ 2は、新たに導入されたLG独自のCello（チェロ）技術により、電流量と電気抵抗を減少させることができ、発電損失の低減化を可能にしました。これにより、高出力化が可能となり、最大出力320Wを誇る世界最高レベルの高出力モジュールを実現しています。加えて、自然劣化現象が発生しても長時間維持される発電性能、さらなる耐久性の向上、美しいデザイン性などの特長があります。
MonoX® Plusは、一般的なP型モジュールで懸念されるLID（光誘起劣化）現象による初期出力劣化を低減させました。より多い発電量でより多い吸収率が期待できます。さらに、安定した出力を保証するリニア保証を提供しています。
|※左図 NeON™ 2
Cello(チェロ)構造イメージ図
■出展概要
|会期：
|2015年2月25日（水）～27日（金）
|会場：
|東京ビッグサイト
|出展場所：
|小間番号：E46-2
|URL：
|>> http://www.pvexpo.jp/
|入場料：
|無料（一部イベント有料） ※出展場所は無料エリア
■LGエレクトロニクスのソーラー事業について
LG エレクトロニクスは、持続可能な自然環境を実現するためにソーラー事業に力を入れています。LGグループとして、半導体、LCD、化学、素材の分野で培った経験を基盤として、1985年に太陽光エネルギーの研究をスタートしました。2010年には高効率出力、容易な設置性、耐久性、デザイン性を実現したMonoX®シリーズを販売開始、その後2年間で32ヶ国での販売を開始しています。そして2013年、MonoX® 、NeON™が世界的に権威のあるIntersolar Award 2013を受賞。業界のイノベーションをリードしています。
LGエレクトロニクス・ジャパン、ソーラー事業部紹介ページ：
>> http://www.lg-solar.com/jp/index.jsp
*本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、>>www.LG.comをご覧ください。
製品に関するお問い合せ先
担当：LG広報代理（電通パブリックリレーションズ）
日高／眞砂（まさご）
Email:y-hidaka@dentsu-pr.co.jp／f-masago@dentsu-pr.co.jp
TEL: 03-5565-6766（直通） FAX: 03-3546-2017
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
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【お知らせ／グローバルニュース】 LGエレクトロニクス、「デュアルプレミアム戦略」を発表 24/02/2015
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20150224-pv-expo-2015.html isCopied
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