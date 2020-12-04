最新ゲーム機とのHDMI2.1接続における 8K/60Hz、4K/120Hz映像信号の視聴について

※2021年3月5日に内容一部修正

※2021年1月8日に内容一部修正

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都 中央区）が展開する一部のテレビ製品では、2020年発売の最新ゲーム機に対応したHDMI端子を搭載しています。HDMI2.1で指定されたVRR/ALLM/eARCをサポートし、8K/60Hz、4K/120Hzに対応している当社のテレビ製品なら、ゲーム機本来のスペックを余すことなく発揮できます。各モデルの対応状況については、下記をご参照下さい。

■対象シリーズ ※2020年12月4日時点

【2020年モデル】

8K有機ELテレビ：「OLED ZX」

4K有機ELテレビ：「OLED WX」、「OLED GX」、「OLED CX」、「OLED BX」

8K液晶テレビ：「NANO99」、「NANO95」

4K液晶テレビ：「NANO91」、「NANO86」



【2019年モデル】

8K有機ELテレビ：「OLED Z9」

4K有機ELテレビ：「OLED W9」、「OLED E9」、「OLED C9」、「OLED B9」

4K液晶テレビ：「SM9000P」

■ゲーミング推奨モデル：「OLED CX」シリーズ

当社のゲーミング推奨モデルは、有機ELテレビ「OLED CX」シリーズです。

77、65、55、48インチと4サイズの豊富なラインナップで、AIプロセッサー「α9 Gen3 AI Processor 4K」を搭載した美しい映像を実現。

映像が浮かびあがるような「Cinema Screen」

デザインを採用し、フレーム幅もわずか約3.3mm。

そのデザインが映像への没入感をより一層高め、HDMI2.1のVRR/ALLM/eARCすべてに対応し、入力ポートも4ポート搭載しているため、ゲームプレイに最適なテレビです。

■ご利用にあたって

テレビ製品のソフトウェアを最新にアップデートしていただく必要があります。

インターネットに接続し、自動更新オプションを有効にした状態であれば、自動的にソフトウェアのアップデートが実施されます。自動更新が有効ではない場合は、設定画面より最新のソフトウェアに更新する必要があります。



※更新方法 ：https://www.lg.com/jp/support/software-firmware

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【モバイル・コミュニケーションズ】

スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。 2019年の世界売上高は530億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電メーカーです。

また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。