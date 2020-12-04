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最新ゲーム機とのHDMI2.1接続における 8K/60Hz、4K/120Hz映像信号の視聴について
※2021年3月5日に内容一部修正
※2021年1月8日に内容一部修正
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都 中央区）が展開する一部のテレビ製品では、2020年発売の最新ゲーム機に対応したHDMI端子を搭載しています。HDMI2.1で指定されたVRR/ALLM/eARCをサポートし、8K/60Hz、4K/120Hzに対応している当社のテレビ製品なら、ゲーム機本来のスペックを余すことなく発揮できます。各モデルの対応状況については、下記をご参照下さい。
■対象シリーズ ※2020年12月4日時点
【2020年モデル】
8K有機ELテレビ：「OLED ZX」
4K有機ELテレビ：「OLED WX」、「OLED GX」、「OLED CX」、「OLED BX」
8K液晶テレビ：「NANO99」、「NANO95」
4K液晶テレビ：「NANO91」、「NANO86」
【2019年モデル】
8K有機ELテレビ：「OLED Z9」
4K有機ELテレビ：「OLED W9」、「OLED E9」、「OLED C9」、「OLED B9」
4K液晶テレビ：「SM9000P」
■ゲーミング推奨モデル：「OLED CX」シリーズ
当社のゲーミング推奨モデルは、有機ELテレビ「OLED CX」シリーズです。
77、65、55、48インチと4サイズの豊富なラインナップで、AIプロセッサー「α9 Gen3 AI Processor 4K」を搭載した美しい映像を実現。
映像が浮かびあがるような「Cinema Screen」
デザインを採用し、フレーム幅もわずか約3.3mm。
そのデザインが映像への没入感をより一層高め、HDMI2.1のVRR/ALLM/eARCすべてに対応し、入力ポートも4ポート搭載しているため、ゲームプレイに最適なテレビです。
■ご利用にあたって
テレビ製品のソフトウェアを最新にアップデートしていただく必要があります。
インターネットに接続し、自動更新オプションを有効にした状態であれば、自動的にソフトウェアのアップデートが実施されます。自動更新が有効ではない場合は、設定画面より最新のソフトウェアに更新する必要があります。
※更新方法 ：https://www.lg.com/jp/support/software-firmware
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【モバイル・コミュニケーションズ】
スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。 2019年の世界売上高は530億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電メーカーです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20201204-game-hdmi-onboard.html isCopied
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