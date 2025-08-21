LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都 中央区）は、フルHDモニターの新モデルとして、27インチの「27U411A-B」と21.5インチの「22U401A-B」を2025年8月28日（木）より、23.8インチの「24U411A-B」を2025年9月18日（木）より順次発売します。

3モデル共通して、解像度はフルHD（1920×1080）で、広視野角かつ自然で鮮やかな表示が可能なIPSパネルを採用。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーしているため、より忠実な色再現が可能なほか、HDR10に対応していることで、HDRの映像をより生き生きとした表示でお楽しみいただけます。

さらに、「27U411A-B」と「24U411A-B」はリフレッシュレート120Hz、「22U401A-B」はリフレッシュレート100Hzに対応しているほか、ゲームプレイに役立つ機能も多数搭載しているため、ビジネス作業だけではなく、ゲームプレイでも活躍します。

＜発売概要＞

モデル名（型番） 画面サイズ 発売時期 価格

（※予想実売価格・消費税込） 「27U411A-B」 27インチ 2025年8月28日（木）より

順次発売 オープン価格

（21,000円前後） 「24U411A-B」 23.8インチ 2025年9月18日（木）より

順次発売 オープン価格

（19,000円前後） 「22U401A-B」 21.5インチ 2025年8月28日（木）より

順次発売 オープン価格

（14,500円前後）

【3モデルの主な特長】

■解像度1920×1080｜IPSパネル｜sRGB 99%（標準値）｜HDR10

解像度はフルHD（1920×1080）で、上下178ﾟ／左右178ﾟの広視野角と、発色が鮮やかで自然な色合いを表示できるIPSパネルを採用。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーしており、写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。また、HDR10にも対応し、HDRの映像をより生き生きとした表示でお楽しみいただけます。（※1）

（※1）HDR10に対応したコンテンツが必要です。

■リフレッシュレート120Hz/100Hz対応｜1ms Motion Blur Reduction(MBR)などのゲーミング機能

「27U411A-B」と「24U411A-B」はリフレッシュレート120Hz、「22U401A-B」はリフレッシュレート100Hzに対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

さらに、ゲームプレイに役立つ機能も豊富に搭載しています。例えば、映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する｢1ms Motion Blur Reduction｣（MBR）は、ゲームプレイにおいて、高速な動きによる映像のぼやけを軽減し、よりターゲットの動きを見やすくします。その他にも、自動的に映像補正などをオフにして遅延を抑える「DASモード」､暗いシーンで見づらい場所を見やすくし、ターゲットを視認しやすくする「ブラックスタビライザー」などによって、ゲームを有利に展開することができます。

■フリッカーセーフ｜ブルーライト低減モード｜スタイリッシュでミニマルなデザイン

目や脳の負担になるとされている画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」と、ブルーライトを抑えるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」を搭載。（※2）長時間になりがちなビジネス作業やゲームプレイでも､できるだけ目に優しい表示で作業することができます。

また、スタイリッシュかつミニマルなデザインで、3辺フレームレスかつスリムなボディが省スペースを実現。スタンドは、3モデル共通して前：-5ﾟ後：20ﾟのチルトに対応しており、快適な姿勢での作業をサポートします。



（※2）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。「1ms Motion Blur Reduction」（MBR）使用時は、フリッカーセーフは無効になります。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。