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【コストコ限定】LG XBOOM XL7S

特色

ギャラリー

仕様

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サポート

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【コストコ限定】LG XBOOM XL7S

XL7S

【コストコ限定】LG XBOOM XL7S

すべての照明がオンの状態の正面画像ダイナミックピクセル照明パネルには、「XBOOM」の文字が表示されます。

LG XBOOM XL7S がステージに置かれ、赤橙のグラデーション照明がオンの状態。ステージの後ろでは、人々が音楽を楽しんでいます。

迫力のサウンドと
ライティングで
パーティーを盛り上げろ

LG XBOOM XL7Sの力強いサウンド、会場を演出するライティングでパーティーをさらに盛り上げましょう。

※ 画像はイメージです。

Short design film of LG XBOOM XL7S. Play the video.

※ 画像はイメージです。

どこでも、どこへでも持ち運べる パワフルサウンドスピーカー

力強いサウンド、迫力の低音、クリアな高音でパーティーを盛り上げます。

LG XBOOM XL7S が置かれるのは無限の空間です。壁に、四角いサウンドグラフィックが表示されます。250W の大サウンドを強調するため、スピーカー中央の 8 インチ巨大ウーファーを大きく見せています。ウーファーから音が出ます。

会場にとどろく
パワフルサウンド

最大出力250Wのダイナミックサウンドでパーティを一気に盛り上げましょう。

※ 画像はイメージです。

迫力の低音

8インチウーファーから鳴る、力強く深みのある低音。低音を歪ませずにバランスの取れたサウンドをお楽しみいただけます。

※ 画像はイメージです。

明瞭でクリアな高音

2つの2.5インチのドームツイーターで高音域がよりクリアに。

※ 画像はイメージです。

スピーカーの正面画像。照明の各部を示すラインがあります。上部と下部の、ダブルストロボ照明。中央部の、ピンクとシオンのグラデーションのマルチカラーリング照明がオンの状態。上はダイナミックピクセル照明で、サボテンのキャラクターが表示されています。

※ 画像はイメージです。

会場にきらめくライティング

ライティングテキストやアニメーションを使って、会場を魅了。
パーティーの雰囲気作りに一役買うこと間違いなし。

ダイナミックピクセル照明のクローズアップ。ダンスを表示しています！テキスト。下部のオレンジ色のマルチカラーリング照明がオンの状態です。スピーカーの後ろで、人々が浜辺で踊っています。

ドットアニメーション

テキストモードで
スペシャルメッセージを 届ける

文字を表示するLEDパネルを搭載。XBOOMアプリを使って、その日、その瞬間のメッセージを表示可能です。

※ 日本語は非対応です。

※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。

※ 画像はイメージです。

Text is placed on the purple gradient area, below there is a diagonal black colored area. The speaker is placed in between, showing dynamic pixel lighting and multi color ring lighting.

ドットアニメーション

ピクセルアートで
パーティがより賑やかに

テキストの代わりに、プリセットされているアニメーションも表示可能。

※ 画像はイメージです。

より華やかに

Text is placed on the black colored area, and the pictogram of multi color ring lighting's movements are shown; clockwise, counter-clockwise, upper and lower semicircle, left and right semicircle, and flash effect. The speaker is placed 45 degree angle to the left. And there is purple gradient colored area underneath for design purpose. 8-inch woofer is exaggerated in order to highlight its various colors.

多彩に輝く

ウーファーライトで

LG XBOOM XL7Sには、ビート駆動のライトショー、マルチカラーリングライトが用意されています。光のダンスと音楽が、パーティーにダイナミックなエネルギーを与えます。

カスタマイズ可能なライティング

アニメーションやライティングのカスタマイズにはXBOOMアプリのダウンロードが必要です。

XBOOM アプリのスクリーンキャプチャ。アプリで照明をあなた好みにカスタマイズできます。

※ 画像・動画はイメージです。

LG XBOOM XL7S のイラスト画像。上から、人々のシルエット。伸縮ハンドルとキャスターがついているので、女性でも簡単にスピーカーを運ぶことができます。スピーカーの上面図と伸縮ハンドル。人々がプールでパーティーを楽しんでおり、そのうしろにはサウンドグラフィックを搭載した 2 台の LG XBOOM XL7S が置かれています。スピーカー背面図と人々がビーチで騒いでいるところ。ホイールのクローズアップ。

※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。

※ 画像はイメージです。

女性が歌っています。

※ 画像はイメージです。

人々が LG XBOOM XL7S でアコースティックコンサートを楽しんでいます。画像下部に、ギターがあります

置いたその場がライブ会場

マイクをつなげばカラオケが、ギターをつなげばコンサート会場に、その場が変身。
より多彩な遊び方ができます。

※ ギターとマイクは付属品に含まれておりません。

※ 画像はイメージです。

あなたと一緒にどこにでも

持ち運びを考慮した設計と防水仕様で望む場所へ音楽を持ち運べます。

持ち運びを考慮した設計

キャリーケースのような伸縮ハンドルとホイールつきで、手軽に持ち運びできます。

※ 画像はイメージです。

安心のIPX4適合

濡れた手で触れたり、少々の雨や水しぶきにも強く、アウトドアやプールサイドでも安心してお使いいただけます。

※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。

※ 画像はイメージです。

最大20時間のバッテリー駆動時間

LG XBOOM XL7Sはバッテリー駆動時間が長いため、時間を気にせずいつでも音楽を再生できます。

※ 最大20時間のバッテリー駆動時間: 照明不使用、50%の音量での使用時。バッテリー駆動時間は、利用状況、設定、および環境条件により異なります。

※ 画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

付属品

ACアダプター

はい

保証書

はい

オーディオフォーマット

AAC

はい

SBC

はい

バーコード

バーコード

4989027024595

バッテリー

バッテリー充電時間

3.5

バッテリー連続再生時間

20hrs

接続性

Bluetoothバージョン

5.1

利便性

バッテリーランプ

はい

Bluetoothアプリ(Android / iOS)

はい/はい

ライティング

はい

マルチポイント

はい

セキュリティーロック

はい

アップグレードマネージャー (FOTA)

はい

防水/防滴規格

IPX4

ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)

はい

ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)

はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

外装箱

812 x 436 x 380 mm

スピーカー

310 x 700 x 316 mm

イコライザー

カスタムイコライザー(アプリ)

はい

サウンドブースト

はい

標準

はい

一般

チャンネル数

2.1ch(2Way)

出力

250W

消費電力

電源オン時

65W

スタンバイモード

0.5W

電力供給

ACアダプタージャック

はい

スピーカー

ツイーターユニットサイズ

2.5" x 1

ツイーターユニットタイプ

Cone

ウーファーユニット

8" x 1

重量

梱包重量

18.5 kg

製品重量

15.5 kg

公式サイトで購入

すべての照明がオンの状態の正面画像ダイナミックピクセル照明パネルには、「XBOOM」の文字が表示されます。

XL7S

【コストコ限定】LG XBOOM XL7S