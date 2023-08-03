LG XBOOM XL7S のイラスト画像。上から、人々のシルエット。伸縮ハンドルとキャスターがついているので、女性でも簡単にスピーカーを運ぶことができます。スピーカーの上面図と伸縮ハンドル。人々がプールでパーティーを楽しんでおり、そのうしろにはサウンドグラフィックを搭載した 2 台の LG XBOOM XL7S が置かれています。スピーカー背面図と人々がビーチで騒いでいるところ。ホイールのクローズアップ。