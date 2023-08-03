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【コストコ限定】LG XBOOM XL7S
※ 画像はイメージです。
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どこでも、どこへでも持ち運べる パワフルサウンドスピーカー
力強いサウンド、迫力の低音、クリアな高音でパーティーを盛り上げます。
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会場にきらめくライティング
ライティングテキストやアニメーションを使って、会場を魅了。
パーティーの雰囲気作りに一役買うこと間違いなし。
※ 日本語は非対応です。
※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。
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より華やかに
カスタマイズ可能なライティング
XBOOM アプリのスクリーンキャプチャ。アプリで照明をあなた好みにカスタマイズできます。
※ 画像・動画はイメージです。
※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。
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※ ギターとマイクは付属品に含まれておりません。
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あなたと一緒にどこにでも
持ち運びを考慮した設計と防水仕様で望む場所へ音楽を持ち運べます。
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※ 本製品はIPX4適合です。プールや海など、水辺でのご利用には十分ご注意ください。
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※ 最大20時間のバッテリー駆動時間: 照明不使用、50%の音量での使用時。バッテリー駆動時間は、利用状況、設定、および環境条件により異なります。
※ 画像はイメージです。
全てのスペック
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ACアダプター
-
はい
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保証書
-
はい
-
AAC
-
はい
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SBC
-
はい
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バーコード
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4989027024595
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バッテリー充電時間
-
3.5
-
バッテリー連続再生時間
-
20hrs
-
Bluetoothバージョン
-
5.1
-
バッテリーランプ
-
はい
-
Bluetoothアプリ(Android / iOS)
-
はい/はい
-
ライティング
-
はい
-
マルチポイント
-
はい
-
セキュリティーロック
-
はい
-
アップグレードマネージャー (FOTA)
-
はい
-
防水/防滴規格
-
IPX4
-
ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)
-
はい
-
ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)
-
はい
-
外装箱
-
812 x 436 x 380 mm
-
スピーカー
-
310 x 700 x 316 mm
-
カスタムイコライザー(アプリ)
-
はい
-
サウンドブースト
-
はい
-
標準
-
はい
-
チャンネル数
-
2.1ch(2Way)
-
出力
-
250W
-
電源オン時
-
65W
-
スタンバイモード
-
0.5W
-
ACアダプタージャック
-
はい
-
ツイーターユニットサイズ
-
2.5" x 1
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ツイーターユニットタイプ
-
Cone
-
ウーファーユニット
-
8" x 1
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梱包重量
-
18.5 kg
-
製品重量
-
15.5 kg
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-
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-
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