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マジックリモコン(2023年発売)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

マジックリモコン(2023年発売)

AKB76043116

マジックリモコン(2023年発売)

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登録方法

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

マジックリモコンの登録方法。

マジックリモコンを使用するには、まずTVとペアリングします。

1. マジックリモコンに電池を挿入して、TVをオンにします。

2. マジックリモコンをTVに向けて、リモコンのホイール（OK）ボタンを押します。

 

-TVにマジックリモコンを登録できない場合は、TVをオフにしてからオンにして、もう一度お試しください。

マジックリモコンを使用するには、まずTVとペアリングする マジックリモコンに電池を挿入して、TVをオンにする マジックリモコンをTVに向けて、リモコンのホイール（OK）ボタンを押す TVでマジックリモコンを登録できない場合は、TVをオフにしてからオンにして、もう一度試す

マジックリモコンの登録を解除する方法。

リモコンの（ホーム）ボタンと（戻る）ボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンとTVのペアリングを解除します。

 

-（ホーム）ボタンと（設定）ボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンの接続と登録を解除します。

リモコンのホームボタンと戻るボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンとTVのペアリングを解除する ホームボタンと設定ボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンの接続と登録を解除する

*製品イメージと機能には広告表現が含まれており、実際の製品とは異なる場合があります。製品の外観、仕様などは製品改良のため事前の通知なしで変更となる場合があります。

*すべての製品イメージは写真であり、実際の製品とは異なる場合があります。製品の色はモニターの解像度、輝度設定、コンピューターの仕様によって異なる場合があります。

*製品の性能は使用環境によって異なる場合があります。また、製品の有無は店舗によって異なる場合があります。

サマリー

プリント

寸法

全てのスペック

一般

  • 部品番号

    AKB76043116

  • Black

寸法と重量

  • 製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)

    44 x 240 x 21

  • 正味重量(g)

    124

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