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【アプライド限定】LG gram Pro 16｜ノートパソコン｜インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358H｜メモリ32GB｜SSD 1TB｜Windows 11 Home｜Copilot+ PC｜16インチ アンチグレア OLED｜2026年モデル
16インチ WQXGA+⁴ OLED
16インチ・WQXGA+（2880×1800）⁴の広い表示領域で、複数ウィンドウもゆとりをもって配置できます。自発光OLEDの高コントラストに、反射を抑えるアンチグレア仕上げ。DCI‑P3 100％（標準値）⁵の広色域と約10.7億色（8bit+2FRC）により、写真や映像の色や階調をきめ細かく表示します。
120Hz可変リフレッシュレート(VRR)対応
無駄のない、滑らかな表示。
可変リフレッシュレートに対応。コンテンツに応じて自動調整し、スクロールや動画などの速い動きは滑らかに、静止時はレートを下げて省電力。快適さと長時間駆動を両立します。
16インチの大画面でありながら、1,199g¹、薄さ12.4mm¹。持ち運びを前提に設計されたスリムなボディは、米国MIL規格準拠の耐久性²で、日常の衝撃や振動に耐える構造です。大画面と高性能、そのすべてを、どこへでも。
強さが宿る、上質な佇まい。
新素材のAerominum™︎合金⁵が、LG gramの象徴的な軽さはそのままに、堅牢性を高めます。アトリエ・ブラッシュパターンを施したメタル仕上げが、表面にエレガントで繊細な表情を演出。さらにこの加工により、傷や指紋・汚れが目立ちにくく、美しさが長く続きます。
身軽さを形に、
軽量極薄¹ボディ。
バッグに美しく収まるスリムなボディと、わずか1,199gの軽さ¹。かさばらず、ストレスなく、どこへでも連れ出せます。
実証された²堅牢性。
米国MIL規格の厳格な耐久テストを7項目クリア²。軽さを損なうことなく、衝撃や振動、温度変化に耐え抜くタフネスを実現しました。毎日の移動を、揺るぎない安心で支えます。
圧倒的なスタミナ。
大容量バッテリーとAIによる省電力制御により、外出先でも電力を気にせず使え、最大 16時間（動画）／19時間（アイドル）⁷の持続時間で、時間や場所を選ばずやりたいことに没頭できます。
AIの輝きと、出会う。
CPU／GPU／NPU × LPDDR5X 8533MHz× NVMe（Gen4）
インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358Hとintel® Arc™ B390 GPU、オンデバイスAIを担うNPUが連携し、編集や生成タスクを軽快に処理します。高速 32GB LPDDR5Xと1TB NVMe（Gen4）、さらに M.2 拡張スロット×1※を実装。起動から読み書きまで俊敏。マルチタスクでも作業の流れを止めません。
※ NPU/GPUの性能はプロセッサーにより異なり、記載のTOPSは最大値です。LGでは、SSDの増設については有償オプションサービス（国内販売品対象）を提供しています。対応可否・価格はモデルにより異なります。詳細はノートPC アップグレードサービスをご確認ください。
AIがいつもそばに。
Dual AIとCopilot+ PC
LG独自のDual AIは、オンラインとオフライン、両方の環境でシームレスなAI体験を提供します。ネット環境がない場所でも、オンデバイスAIが作業をサポート。Copilot+ PCの先進機能とともに、進化したAIアシスタントを体感してください。※
※ 本サービスは GPT4oの有料機能を提供しますが、検索連携およびコード編集機能には対応していません。gram chat Cloudはユーザー登録後の初年度は無料で、その後は有料サービスとなります。期間中に個別に通知され、任意で解除が可能です。また、gram On-Deviceは特定の単発リクエスト向けに設計されており、継続的な会話には対応しません。シンプルな一回完結の指示での利用を推奨します。
※ gram chat On‑DeviceはPC内に保存された文書と対話する機能であり、日常的な情報の応答やインターネット検索を要する質問は扱いません。
※ 初期利用時はOn‑Device AIが利用者に適応するための事前学習時間を要するため、一部機能が十分に動作しない場合があります。① gram chat On‑DeviceはPC内コンテンツのインデックス作成を必要とし、結果の提示まで時間を要することがあります。② バッテリー使用量の検知通知の利用には少なくとも80時間のパターン学習が必要です。
オフラインでも使える、オンデバイスAI。
※ 文書は20万文字以上は保存されません。上限1,000件まで保存できます。gram AIはノートPC内のデータを用いて検索結果と回答を提供します。また、回答内容は状況により変わる可能性があり、必ずしも正確な結果を得られるとは限りません。
※ PC画面は約2秒ごとにキャプチャされ、保存の最大容量は約13GBです。キャプチャ画像は一定の時間が経過すると自動削除されます。機能の有無・保存期間・容量は、gram chat上部の歯車アイコンから設定できます。
※ 本機能の基本設定は無効になっています。利用時は有効化してください。
※ 制限事項：①手書き文字・ぼやけた画像・装飾フォントの検索は困難な場合があります。②検索はスペースを含む完全一致のみです。③音声キャプチャの使用は計算処理性能を低下させる場合があります。
※ 本機能は失われたファイルを復元するものではなく、キーワード検索で直前の画面へ戻るための補助機能です。必要なファイルはコピー＆ペーストで取得できます。
※ 音声コマンドで操作できる主な設定：ダークモード／[Fn]ロック／バッテリーいたわり充電／AIバッテリー使用量検知／リーダーモード／タッチパッド／バッテリー節約モード／USB Type-Cオフライン充電／明るさ／音量
Copilot+ PC※
かつてない知性を。
パフォーマンスを支える冷却設計
デュアルファン設計によりエアフローを高め、AI処理を含む高負荷時の安定動作を支援します。
包まれる、立体音響。
Dolby Atmos⁹ が生み出す立体的なサウンドにより、音の広がりと奥行きを自然に再現します。
※ モバイル端末にLG gram Linkアプリのインストールが必要です（iOS 16.4以降／Android 9以上）。
※ PC側のLG gram Linkのインストールには［LG Update］プログラムを利用できます。お使いのシステムに適したアプリを自動検索・インストールします（2024年以降発売モデルが対象）。
LG gram Linkの主な機能※
※ webOS連携機能は、webOS 26を搭載する製品のみ対応します。
※ ファイル共有はBluetooth経由により、ネットワーク接続なしで利用可能です。その他の機能は、ノートPCとモバイル端末が同一ネットワークに接続されている必要があります。
※ SmartMonitorへの対応は後日提供予定です。一部のスマートTVやモニターでは非対応の場合があります。
※ 本機能のご利用にはインターネット接続が必要です。
※ 本機能は2026年初頭から順次対応する予定です。対応機種および提供状況は国やモデルにより異なる場合があります。
* 本ページに記載するすべての内容は、予告なく変更される可能性があります。
* 本ページに掲載するすべての画像はイメージです。画像は機能理解を高めるために演出されており、実際の使用体験とは異なる場合があります。
* 本ページに掲載するすべての画像内のタブレットとモバイルデバイス、その他、パソコン以外の機器は、パッケージに含まれません。
* 本製品は日本語キーボードを搭載しています。一部製品画像において日本仕様と異なるキーボードとなっている場合がございます。
* Intel®、Intelロゴ、Intel CoreはIntel Corporationまたは子会社の登録商標です。
* Dolby、Dolby Atmos およびダブルDシンボルは、Dolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。
* Microsoft、Windows は Microsoft Corporationの商標です。
* iOS、Androidロゴは、それぞれApple Inc. および Google LLCの登録商標です。
* webOSはLG Electronics Inc. の商標です。
* USB Type-C™とUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。
*1 厚さおよび重量の数値は、最薄部および最軽量構成での測定値です。実際の値は構成や測定条件により異なる場合があります。寸法の詳細は製品仕様をご確認ください。
*2 LG gramは、KOLAS認定の独立試験機関にて米国軍用規格MIL‑STD‑810Hに準拠した耐久試験（7項目）に合格しています。適用メソッド：500.6 低圧（高度）［手順I：保管／手順II：動作］、501.7 高温［手順I：保管／手順II：動作］、502.7 低温［手順I：保管／手順II：動作］、509.7 塩水噴霧、514.8 振動、516.8 衝撃［手順I：機能／手順IV：輸送落下］。すべての環境・条件で同様の性能を保証するものではありません。試験は管理された環境下で実施されたものであり、お客様による実験行為や故意による損傷は保証対象外です。これらの試験合格は軍事用途への適合を意味するものではありません。
*4 WQXGA+（2880×1800）は、標準的なフルHD（1920×1080）よりも垂直方向の画素数が多い解像度です。
*5 DCI‑P3 100%（標準値）。DCI‑P3はDigital Cinema Initiatives（DCI）が定義した色域規格です。
*6 Aerominum™は、2026年1月発売のLG gram製品より新たに採用された素材です。
*7 記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。
*8 検索結果は検索時点のデータにより変動し、内容の正確性は保証されません。必要に応じてご確認ください。
*9 Dolby Atmosに関する性能記載は、Dolby Atmos 公式サイトの情報に基づきます。
全てのスペック
付属品
その他付属品
インストールガイド、保証書
AC-DC アダプター
○
電源ケーブル
○
USB Type-Cケーブル
○
バッテリー
バッテリー容量
77Wh リチウムイオン(4セル)
動作時間(動画再生時/アイドル時) *JEITAバッテリ動作時間測定法
16時間/19時間
充電時間
最大3時間
通信機能
Bluetooth®
Bluetooth® 6.0
ウェブカメラ
FHD(1080p)
Wi-Fi
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be、a/b/g/n/ac/ax対応)
デザイン
本体カラー
エアロミニウムシルバー
外形寸法/重量
外形寸法(幅×奥行×高さ) *突起部含まず
357.7×251.6×12.4 mm
梱包時外形寸法
475×290×60 mm
梱包時重量
1950g
重量
1199g
ディスプレイ
輝度(標準値)
500cd/㎡
表示色
約10.7億色(8bit+2FRC)
色域(標準値)
DCI-P3 100%
コントラスト比(標準値)
1,000,000:1
パネルタイプ
有機EL
表面処理
アンチグレア
アスペクト比(水平:垂直)
16:10
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
30～120Hz(VRR)
解像度
2880×1800(WQXGA+)
画面サイズ
16.0型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)
区分
12区分 19.9kWh/年(AAA)
基本仕様
製品名
16Z90U-KUB9J
JANコード
49-89027-033917
入力装置
キーボード
日本語97キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.0±0.2mm、10キー付、バックライト) ※一般的なJIS規格とは一部のキー配列が異なりますのでご注意ください。
ポインティングデバイス
タッチパッド(131.5 x 83.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
出入力端子
HDMI出力
×1
ヘッドホン出力
ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
USB Type-A
×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps)
USB Type-C™
×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)
AC/DCアダプター
ACアダプター種類
65W (AC 100V-240V 50/60Hz)
ソフトウェア
Dolby Atmos
○
Intel® Connectivity Performance Suite
○
LG Display Extension
○
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
○
LG gram Link
○
LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)
○
LG On Screen Display 3
○
マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
○
セキュリティ
顔認証
○
TPM
ハードウェアTPM
サウンド
内蔵スピーカー
3W+3W ステレオスピーカー(最大5W スマートアンプ)
記憶装置
内蔵ストレージ
NVMe™ 1TB(PCIe5.0､空きスロット(M.2 )×1(NVMe 4.0))
システム
グラフィックアクセラレーター
intel® Arc™ B390 GPU
メモリ容量
32GB(デュアルチャネル LPDDR5X 8533MHz / 増設不可)
オペレーティングシステム
Windows 11 Home
プロセッサー
インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358H
その他
保証期間
1年間(バッテリー6か月間)
レビュー
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