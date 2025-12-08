About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Styler™ レビューキャンペーン

LG Styler™
レビューキャンペーン

レビュー投稿で
デジタルギフト 2,000円相当プレゼント

応募期間11月28日(金) ～ 2025年12月14日(日) まで

応募方法応募規約会員登録・本キャンペーンに関するお問い合わせ先
応募方法
応募はこちらから！

応募方法

＜LG公式オンラインショップ＞に会員登録

②対象商品のレビューを投稿

③レビュー投稿内容のスクリーンショット、購入証明書類の画像、シリアルナンバーをキャンペーン応募フォームに添付してご送信で応募完了

※応募時に、レビュー投稿し実際に掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

※LG公式オンラインショップにおいて、レビューの掲載が反映されない場合には、LG公式オンラインショップの「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

*レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文に『#PR #Stylerレビューキャンペーン』の記入が必須条件となります。

*会員登録の際、必ず購入した製品（シリアルナンバーを含む）を登録してください。

*応募時に、LG公式サイトへログインした画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

*応募の際は、購入証明書類の画像の添付が必要となります。

*LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト以外の通販サイトやSNSへのレビュー投稿は対象外となります。

*レビュー投稿時は、100文字以上の記入が必要となります。

応募はこちらから！

下記のLG指定販売店で購入した製品も対象です。

LG公式オンラインショップ

Amazon

エディオン(実店舗、ネットショップ)

ケーズデンキ(実店舗)

ケーズデンキオンラインショップ (ネットショップ)

コジマ(実店舗)

コジマネット(ネットショップ)

コストコ(実店舗、オンラインショップ)

上新電機 Joshin(実店舗)

Joshin webショップ他サイト (ネットショップ)

ビックカメラ(実店舗)

ビックカメラ.com(ネットショップ)

ヤマダ電機(実店舗)

ヤマダウェブコム(ネットショップ)

ヨドバシカメラ(実店舗)

ヨドバシ.com(ネットショップ)

ノジマ(実店舗)

ノジマオンライン(ネットショップ)

楽天公式ショップ スーパーDEAL SHOP

GREEN FUNDING

Makuake

※順不同

応募規約

LG Electronics Japan株式会社（以下「当社」といいます）が主催する『LG Styler レビューキャンペーン』（以下「本キャンペーン」）にご応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。本キャンペーンにご応募された場合には、本規約に同意いただいたものとさせていただきます。

【応募期間】

2025年11月28⽇(金)～ 2025年12月14日(日)23:59まで

【購入期間】

2024年12月18日(水) ～ 2025年12月10日(水) 23:59まで

【対象製品】

S3BF

S3MF

S3WF

S5MB

S3GNF

S3BNF

S3GW

S3WW

SC5GMR80H

SC5MNR4G

LG Styler™製品一覧を見る

【応募条件】

購入期間内にLG指定販売店またはLG公式オンラインショップで対象製品を購入し、LG公式サイトの製品サポート会員登録・購入製品（シリアルナンバーを含む）の登録の上、LG公式オンラインショップ または 製品を購入したECサイトにレビューを投稿し、専用応募フォームからご応募ください。

*レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文に『#PR #Stylerレビューキャンペーン』の記入が必須条件となります。

※日本販売モデルのみ対象となります。

※購入証明書は「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が確認できるようにしてください。

【特典】

応募条件を満たした方全員にデジタルギフト「2,000円相当」をプレゼントいたします。

*プレゼントは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

*デジタルギフトのプレゼントは応募フォームにて入力頂いたメールアドレス宛に12月下旬頃を目途に送付予定です。

【注意事項】

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

【注意事項】

●本キャンペーンへのご応募は、お一人様あたり1回のみ有効となります。

●ご応募は、日本国内在住の方のみ可能です。プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

●応募内容について本キャンペーン事務局より連絡する場合がございます。
下記のメールアドレスを受信できるよう設定をお願いいたします。

info@lg-campaign.jp

●やむを得ない事情によりプレゼント到着に遅れが生じる場合がございます。予めご了承ください。

●2024年11月22日～2025年1月22日の冬のプレゼントキャンペーンへ応募されている方は本イベントへの応募は対象外とさせていただきます。

●いかなる理由でも、応募期間内にご応募いただけない場合は対象外となります。

【LG公式オンラインショップで購入された方へのご注意点】

●ご応募は、日本国内のLG指定販売店またはLG公式オンラインショップにて本キャンペーン購入期間中に対象製品をご購入された場合のみ対象となります。

●本キャンペーン告知前のLG公式オンラインショップ以外のLG指定販売店での購入は遡ってキャンペーン対象といたします。

●購入においてネットオークションやフリマアプリなどの個人売買、譲渡品や中古品、海外サイトで購入した輸入品ならびに並行輸入品の場合は対象外となります。

●法人購入によるご応募は対象外となります。

【応募が無効になる例】

●ご購入日が2024年12月18日(水) ～ 2025年12月10日(日) 23:59まで以外の場合

●ご応募日が2025年11月28日(金) ～ 2025年12月14日(日) 23:59まで以外の場合

●入力内容に不備がある場合（レビュー投稿時、投稿文へ『#PR #Stylerレビューキャンペーン』の記入がない場合）

●転売目的と思われる方のご応募（転売が確認された場合、同一のお客様のご応募を全て無効とさせていただきます）

【ページ閲覧の推奨環境】

推奨OS：Windows 8.1/10/11

ブラウザ：

Microsoft Edge最新版

Mozilla FireFox最新版

Google Chrome最新版

〈Macintoshをお使いの場合〉

推奨OS：Mac OS X ブラウザ：Safari最新版

〈スマートフォンをお使いの場合〉

推奨OS：iOS最新版

ブラウザ：Safari最新版

推奨OS：Android最新版

ブラウザ：Google Chrome最新版

【免責事項】

●当社は、応募者が以下のような不当な行為を行ったと判断した場合、何ら通知することなく、当該応募者によるご応募を無効にすることができ、これについて一切の責を負いません。また、応募者が以下のような不当行為を行った結果、当社に損害が生じた場合には、当該応募者は損害の一切を賠償する義務を負うものとします。

(1) 法令違反、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 当社ならびに本キャンペーンの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を行った場合

(3) 特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのある行為を行った場合

(4) 個人、企業、団体等を中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為を行った場合

(5) 他人の著作権、肖像権に抵触する行為を行った場合

(6) 上記の他、当社および本キャンペーン事務局が不適切と判断する行為を行った場合

●キャンペーンについての内容を含む、応募者のSNS上およびショッピングサイトでの発言内容や、それに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。また、キャンペーンのご応募にあたり、第三者との間に権利（著作権・商標権等の知的財産権、肖像権他、関連する権利一切を指します）侵害等の問題（紛争やその紛争の処理等）が生じた場合には、応募者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、当社では責任を負いません。万一、当社と第三者の間に紛争が起きた場合、発生する費用を請求させていただきます。

●当社は、当サイトに関して当社が定める個人情報保護方針に従ったにもかかわらず応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。

●当社は、本キャンペーンに関連して応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。

●未成年者が本キャンペーンにご応募する場合、当サイトの内容が適切かどうかは、その親権者の責任において判断するものとし、当社は一切の責を負いません。

●インターネット接続料および通信料はご応募者のご負担となります。

●当サイトの内容については細心の注意を払っておりますが、妥当性や正確性およびウイルス感染等の危険性がないことを保証するものではなく、当サイトを利用すること（下記を含む）で起こった損害について一切の責任を負いません。

(1) 当サイトの使用に関して、ソフトウェア、ハードウェア上の事故やトラブル等が生じた場合

(2) 当サイトの使用に関して、応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合

(3) 当サイトが、第三者による妨害や情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、当サイトに欠陥が生じた場合

(4) 当サイトの推奨する環境以外から当サイトに接続した為に情報が完全に取得できない場合

(5) 当社に故意または、過失なくして当社が提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合

●当社は、下記に掲げる事情等の発生により、本キャンペーンを事前に告知することなく中断･中止することがあります｡また、中断･中止による損害について、当社は一切の責を負いません｡

(1) 自然災害や停電などにより本キャンペーンが運営困難となった場合

(2) 戦争、動乱、暴動、事件などにより、本キャンペーンが運営困難となった場合

(3) その他、当社が運営上または技術上、本キャンペーンを中止することが相応と判断した場合

【その他】

●本キャンペーンの対象となっているかなど、応募状況に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

●製品写真および画像はイメージです。

●記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

●なお、本キャンペーンは予告なく終了になる場合があります。

●本規約は日本法を準拠法とし、これに従い解釈されるものとします。また、本キャンペーンに関連して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

●本キャンペーンの主催はLG Electronics Japan株式会社です。

●ご応募いただいたお客様の情報は、当社が実施するキャンペーンの運営を目的として、当社委託先に提供させていただくことがございます。また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。詳しくは当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

●本規約は、下記のいずれかに該当する場合、応募者の事前の承諾を得ることなく、その内容を変更（本規約に新たな内容を追加することを含む）されることがあります。

(1) 本規約の変更が、応募者の一般の利益に適合するとき

(2) 本規約の変更が、本キャンペーンの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

【個人情報の取り扱いについて】

●ご提供いただいたお客様の個人情報は、お問い合わせ対応、特典配信、および特典配信に必要な諸連絡のために利用させていただきます。また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。

●お預かりしました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令等により開示を求められた場合を除く）。

●その他、お客様の個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

*本規約は、2025年11月28日(金)から適用いたします。

会員登録･本キャンペーンに関するお問い合わせ先

【会員登録に関するお問い合わせ】

LGエレクトロニクス・ジャパン　カスタマーセンター

▼お電話

月～金(祝日・年末年始は除く) 9:00～18:00　

固定電話(通話料無料) 0120-407-722

携帯電話(通話料お客様負担) 050-3188-3900

【本キャンペーンに関するお問い合わせ】

LGキャンペーン事務局

お問い合わせ内容を確認させていただき、入力していただきましたメールアドレスにご返信いたします。
お問い合わせへのご返答はお日にちを要する場合がございますので予めご了承ください。

▼メールでのお問い合わせ

info@lg-campaign.jp宛てにお問い合わせください。

*キャンペーン専用の外部リンクへ接続します。

*必ずinfo@lg-campaign.jpからのメールアドレスを受信できるように設定してください。

受付時間：平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

応募はこちらから！