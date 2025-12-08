LG Styler™ レビューキャンペーン

●当社は、応募者が以下のような不当な行為を行ったと判断した場合、何ら通知することなく、当該応募者によるご応募を無効にすることができ、これについて一切の責を負いません。また、応募者が以下のような不当行為を行った結果、当社に損害が生じた場合には、当該応募者は損害の一切を賠償する義務を負うものとします。

(1) 法令違反、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 当社ならびに本キャンペーンの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を行った場合

(3) 特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのある行為を行った場合

(4) 個人、企業、団体等を中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為を行った場合

(5) 他人の著作権、肖像権に抵触する行為を行った場合

(6) 上記の他、当社および本キャンペーン事務局が不適切と判断する行為を行った場合

●キャンペーンについての内容を含む、応募者のSNS上およびショッピングサイトでの発言内容や、それに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。また、キャンペーンのご応募にあたり、第三者との間に権利（著作権・商標権等の知的財産権、肖像権他、関連する権利一切を指します）侵害等の問題（紛争やその紛争の処理等）が生じた場合には、応募者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、当社では責任を負いません。万一、当社と第三者の間に紛争が起きた場合、発生する費用を請求させていただきます。

●当社は、当サイトに関して当社が定める個人情報保護方針に従ったにもかかわらず応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。

●当社は、本キャンペーンに関連して応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。

●未成年者が本キャンペーンにご応募する場合、当サイトの内容が適切かどうかは、その親権者の責任において判断するものとし、当社は一切の責を負いません。

●インターネット接続料および通信料はご応募者のご負担となります。

●当サイトの内容については細心の注意を払っておりますが、妥当性や正確性およびウイルス感染等の危険性がないことを保証するものではなく、当サイトを利用すること（下記を含む）で起こった損害について一切の責任を負いません。

(1) 当サイトの使用に関して、ソフトウェア、ハードウェア上の事故やトラブル等が生じた場合

(2) 当サイトの使用に関して、応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合

(3) 当サイトが、第三者による妨害や情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、当サイトに欠陥が生じた場合

(4) 当サイトの推奨する環境以外から当サイトに接続した為に情報が完全に取得できない場合

(5) 当社に故意または、過失なくして当社が提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合

●当社は、下記に掲げる事情等の発生により、本キャンペーンを事前に告知することなく中断･中止することがあります｡また、中断･中止による損害について、当社は一切の責を負いません｡

(1) 自然災害や停電などにより本キャンペーンが運営困難となった場合

(2) 戦争、動乱、暴動、事件などにより、本キャンペーンが運営困難となった場合

(3) その他、当社が運営上または技術上、本キャンペーンを中止することが相応と判断した場合