LG公式オンラインショップで
年末のホリデーセールを開催！
2025年12月15日(月)～12月26日(金)
LG公式オンラインショップが開催する年内最後のセール！
ホリデーセール期間中は、対象製品を特別価格にてご用意しています♪
今年最後のBIGセールで人気製品などをチェックしてみてください。
Holiday SALE
>>> セール期間中、注目製品が特別価格！！ <<<
*新規LG会員登録特典「5%OFFウェルカムクーポン」同時使用可能。
有機ELテレビ＆液晶テレビ
対象製品一覧
- モニター
- パソコン
対象製品一覧
再入荷のお知らせは更新済みです
再入荷のお知らせは更新済みです
*「安心の最長5年保証」の適用は、LG公式オンラインショップでのご購入後、製品登録をしていただくことが条件となります。
公式オンラインショップ限定特典
【LG会員様限定】
初回限定5%OFF
【LG会員様限定】
安心の最長5年保証*1
【全員対象】
送料無料*2
*1 製品登録をしていただいた方が対象です。
*2 LGの委託業者が配送を行います。離島など、配送できない地域があります。
LG公式オンラインショップで購入するメリット
ご注文全製品が送料無料、直販限定製品、長期保証など豊富なサービスや特典をご用意しています。
*1 LGの委託業者が配送を行います。遠隔地配送対象エリアについては配送の際、追加手数料が発生します。詳細はこちらをご確認ください。
*2 受信に同意をいただいた会員の方へお送りしています。LGの最新製品とプロモーションに関するニュースを、情報満載のニュースレターでいち早くお届けします。
*3 製品登録をしていただいた方が対象です。