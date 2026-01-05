About Cookies on This Site

Holiday SALE 2025セール開催

公式オンラインショップ

Holiday SALE
2025

2025年12月15日(月)～12月26日(金)


LG公式オンラインショップで
年末のホリデーセールを開催！

2025年12月15日(月)～12月26日(金)

 

LG公式オンラインショップが開催する年内最後のセール！

ホリデーセール期間中は、対象製品を特別価格にてご用意しています♪

今年最後のBIGセールで人気製品などをチェックしてみてください。

 

Holiday SALE特典

【LG公式オンラインショップ限定】
65V型以上のテレビ製品が
送料・基本設置手数料無料‼

LG公式オンラインショップにてご購入の全製品の保証期間を5年まで延長

【LG会員様限定】
セール製品を含む全製品の
保証期間を5年まで延長*

新規LG会員登録で、公式オンラインショップで使える5%OFFウェルカムクーポンプレゼント

【新規LG会員様限定】
セールと同時に使える
5％OFFウェルカムクーポン


>>> セール期間中、注目製品が特別価格！！ <<<

 

*新規LG会員登録特典「5%OFFウェルカムクーポン」同時使用可能。

有機EL・液晶テレビ各種期間限定特別価格

液晶テレビ各種
期間限定特別価格

65V型以上のテレビ製品が送料・基本設置手数料無料‼
※テレビ製品は12/16～開始（各製品セール対象期間は異なります）

有機ELテレビ＆液晶テレビ

ゲーミングモニター・PC各種期間限定特別価格

ゲーミングモニター・PC各種
期間限定特別価格

対象製品一覧

Styler、空気清浄機、除湿機最大26％OFF

Styler、空気清浄機、除湿機
最大26％OFF

対象製品一覧

LG公式オンラインショップご購入特典 65V型以上の全てのテレビ（有機ELテレビ、液晶テレビ）が基本設置無料！　※壁掛け設置は対象外です。

LG会員登録をして
会員限定特典を手に入れよう

*LG公式オンラインショップ購入時に限り、新規LG会員登録特典「5%OFFウェルカムクーポン」同時使用可能。

会員登録はこちらログイン
LG会員様限定 LG公式オンラインショップでご購入の全製品の保証期間を5年まで延長

【LG会員様限定】

安心の最長5年保証*

LG公式オンラインショップで本ページ掲載製品をご購入いただき、

製品登録(無料)をしていただくことで、通常の保証期間を延長し、
5年保証として無償修理サービスを提供します。

*「安心の最長5年保証」の適用は、LG公式オンラインショップでのご購入後、製品登録をしていただくことが条件となります。 

公式オンラインショップ限定特典

【LG会員様限定】初回限定5%OFF

【LG会員様限定】
初回限定5%OFF

【LG会員様限定】5年延長保証

【LG会員様限定】
安心の最長5年保証*1

【LG会員様限定】送料無料

【全員対象】
送料無料*2

*1 製品登録をしていただいた方が対象です。
*2 LGの委託業者が配送を行います。離島など、配送できない地域があります。


LG公式オンラインショップで購入するメリット

ご注文全製品が送料無料、直販限定製品、長期保証など豊富なサービスや特典をご用意しています。

 

  1. 送料無料

    LG.comでのご注文全品が送料無料*1

  2. メールマガジン

    LGの最新製品やプロモーションに関するニュースを、情報満載のメールマガジンでいち早くお届けします。*2

  1. 【有機ELテレビ限定】

    コール予約サービス

    ご相談があれば、ご都合のよい日時(日曜日を除く)を前もってご指定ください。LGからお電話を差し上げます。

  2. 【有機ELテレビ限定】

    ケアコールサービス

    お買い上げから約1か月後にLGからお電話を差し上げます。
    操作方法などお困りごとがあれば、お気軽にお申し付けください。*3

  3. 　

    充実のサポート体制

    事前にご登録いただいた情報をもとに､スムーズなサポートをご提供いたします。

*1 LGの委託業者が配送を行います。遠隔地配送対象エリアについては配送の際、追加手数料が発生します。詳細はこちらをご確認ください。
*2 受信に同意をいただいた会員の方へお送りしています。LGの最新製品とプロモーションに関するニュースを、情報満載のニュースレターでいち早くお届けします。
*3 製品登録をしていただいた方が対象です。

LG会員になりませんか

LGでは会員向けにさまざまな特典をご用意しています。

ログイン会員登録

限定セール

会員登録で、LG公式サイトでのお買い物がもっとお得に！

メールマガジン

LGの最新製品やプロモーションに関するニュースを、いち早くお届けします

送料無料

LG.comでのオーダーは配送料無料！

カスタマーサポート

注文の確認・製品の使い方・修理の受付など、お困りごと全般に対応させていただきます。

お調べごとは24時間自動応答のAI Chatbotもご利用いただけます。

サポートページへ