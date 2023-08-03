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55V型 NanoCell TV 55NANO75JPA

仕様

レビュー

サポート

55V型 NanoCell TV 55NANO75JPA

55NANO75JPA

55V型 NanoCell TV 55NANO75JPA

(4)
LG NanoCell テレビの正面画像
プリント

仕様

画面タイプ

4K NanoCell

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz Native

広色域

Nano Color

映像エンジン

Quad Core Processor 4K

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

全てのスペック

アクセシビリティ

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

オーディオ

AIサウンド

AIサウンド (バーチャル5.1ch)

Bluetoothサラウンド対応

クリアボイスプロ

クリアボイス

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

接続性

Bluetooth サポート

●（Bluetooth 5.0）

Simplink (HDMI CEC)

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD)

1360 x 810 x 162

梱包質量

19.6

外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含まず

1235 x 715 x 58.1

外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含む

1235 x 774 x 232

テレビスタンド (WxD)

951 x 232

本体質量 テレビスタンド含まず

14.6

本体質量 テレビスタンド含む

14.8

VESA規格 (WxH)

300 x 300

ゲーム機能

ALLM (Auto Low Latency Mode)

ゲームオプティマイザ

HGiGゲームモード

映像(表示)

解像度

4K (3840 x 2160)

Backlight Type

直下型

画面タイプ

4K NanoCell

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

60Hz Native

広色域

Nano Color

映像(処理)

AI輝度

AI アップスケーリング

4Kアップスケーリング

ダイナミックトーンマッピング

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

映像モード

9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

Quad Core Processor 4K

SMART TV

ホームダッシュボード

オペレーティングシステム

webOS 6.0

ThinQ