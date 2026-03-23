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LG Sound Suite M5 & M7 Series Power Cord (3.5m)

LG Sound Suite M5 & M7 Series Power Cord (3.5m)

COV31861401
Vista frontal de LG Sound Suite M5 & M7 Series Power Cord (3.5m) COV31861401
front view
Bottom view
close up view
Vista frontal de LG Sound Suite M5 & M7 Series Power Cord (3.5m) COV31861401
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Características clave

  • Cable de alimentación de audio LG
  • Longitud total una vez montado: 3,5 m
  • Color negro
  • Consulte la lista de modelos compatibles a continuación
Más
M5
M5
M7
M7

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

Resumen

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DIMENSIONES

COV31861401

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Peso neto (g)

    200

  • Longitud (m)

    3.5

GENERAL

  • Categoría

    Cable de alimentación

  • Número de pieza

    COV31861401

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